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Reinkarnace Harryho Jelínka? Muž si vydělával prodejem dřeva, které nebylo jeho

Daniel Morávek
Dnes
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Dva muži si podávají ruce a peníze před složeným dřevem
Autor: Podnikatel.cz s využitím ChatGPT
Ilustrační obrázek
Třiapadesátiletý muž z Hodonína si prodejem dřeva vydělal skoro 160 tisíc korun. „Drobným“ problémem ovšem bylo, že dřevo, které prodával, nebylo jeho. Nyní mu tak hrozí 5 let vězení.

Jak navíc zjistili kriminalisté, jde o zkušeného podvodníka, který má v rejstříku již deset záznamů za majetkovou trestnou činnost. 

Co se dozvíte v článku
  1. Reinkarnace Harryho Jelínka?
  2. Za cizí dřevo zinkasoval 160 tisíc korun
  3. Podvodníkovi hrozí až 5 let vězení

Reinkarnace Harryho Jelínka?

Zlínští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiapadesátiletého muže z Hodonína pro podezření ze spáchání podvodu. Muž připomněl svým jednáním legendárního podvodníka Harryho Jelínka, který prodával věci, které nebyly jeho. Zatímco Jelínkův prodej Karlštejna je nepotvrzenou historkou, kriminalisté mají zato, že shromáždili dostatek důkazů, že stíhaný muž z Hodonína prodával cizí dřevo, které vydával za své. 

Za cizí dřevo zinkasoval 160 tisíc korun

Prodej dřeva proběhl minimálně na dvou různých místech v regionu a podvodník za něj přijal hotovost od zahraničních zákazníků. Celková škoda dosáhla skoro 160 000 korun. Muž v obou případech nejprve nafotil uskladněnou kulatinu, kterou následně prezentoval jako svou a nabídl ji zahraničním odběratelům, kteří mu za dřevo zaplatili v hotovosti.

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První prodej proběhl začátkem března na skládce dřeva u obce na Zlínsku. Zahraniční zájemce si dřevo osobně převzal a zaplatil muži v cizí měně. O několik dní později muž prodal stejným způsobem dřevo uskladněné na odstavné ploše u čerpací stanice v jiné obci. Tentokrát však k odvozu nedošlo. Ve chvíli, kdy řidič začal dřevo nakládat, přistihl ho skutečný majitel, který se domníval, že jde o odběratele, kterého sám objednal. Po krátkém vysvětlení situace majitel vše oznámil policii, upřesnila Monika Kozumplíková, mluvčí policie Zlínského kraje.

Podvodníkovi hrozí až 5 let vězení

Jak doplnila Kozumplíková, v obou případech muž uvedl zájemce o koupi v omyl, protože vystupoval jako osoba oprávněná se dřevem nakládat a umožnil jim si dřevo odvézt, byť ve druhém případě shodou okolností nakonec zůstalo dřevo na místě. Oběma řidičům navíc podvodník předal falešné faktury údajně vystavené lesnickou společností. Recidivista má v rejstříku trestů celkem deset záznamů za majetkovou trestnou činnost. Nyní mu v případě uznání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let, uzavřela Kozumplíková.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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