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Řidiče čeká změna. Skončí regulace cen benzínu a nafty

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena ve slunečních brýlích a letním bílém tričku stojí u čerpacího stojanu, drží v ruce pistoli a tankuje pohonné hmoty
Autor: Depositphotos.com
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Řidiče čeká změna. Již brzy řestanou platit opatření, která v posledních měsících pomáhala tlumit ceny motorové nafty a běžného benzínu na českých čerpacích stanicích. Skončí jak snížená spotřební daň na naftu, tak regulace cen benzínu a marží provozovatelů čerpacích stanic.
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Mimořádná opatření, která pomáhala udržovat nižší ceny pohonných hmot, skončí v neděli 19. července. Vláda je dále neprodlouží, protože podle ní aktuální situace na trhu s ropou jejich pokračování nevyžaduje. Zároveň ale nevylučuje, že v případě prudkého zdražení ropy regulaci znovu zavede.

Vláda své rozhodnutí odůvodňuje vývojem na světových trzích s ropou. Podle kabinetu se situace v posledních týdnech stabilizovala natolik, že není důvod mimořádná opatření dále prodlužovat.

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Stát bude reagovat na aktuální situaci

Konec regulace však neznamená, že stát nebude do vývoje cen pohonných hmot v budoucnu zasahovat. Kabinet deklaroval, že je připraven opatření znovu zavést, pokud by došlo k výraznému růstu cen ropy na světových trzích.

Jedním z možných rizik je další vyostření situace v Hormuzském průlivu, který patří mezi nejvýznamnější světové trasy pro přepravu ropy. Případné omezení dopravy v této oblasti by mohlo výrazně ovlivnit ceny ropy i pohonných hmot v Evropě.

Vývoj cen pohonných hmot tak bude i nadále záviset především na situaci na světových trzích. V případě výrazných cenových výkyvů je vláda připravena mimořádná opatření obnovit.

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Monitoring marží bude pokračovat

Ministryně financí Alena Schillerová zároveň ujistila, že stát nebude vývoj na trhu s pohonnými hmotami přehlížet ani po skončení mimořádných opatření. Podle ní zůstanou prodejci pohonných hmot i nadále pod drobnohledem a ministerstvo bude průběžně sledovat, jak čerpací stanice stanovují ceny benzínu a nafty. Cílem je zajistit, aby se případné změny cen odvíjely od skutečného vývoje na trhu a nebyly výsledkem nepřiměřeného navyšování marží.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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