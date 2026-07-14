Řidiče čeká změna. Skončí regulace cen benzínu a nafty

Mimořádná opatření, která pomáhala udržovat nižší ceny pohonných hmot, skončí v neděli 19. července. Vláda je dále neprodlouží, protože podle ní aktuální situace na trhu s ropou jejich pokračování nevyžaduje. Zároveň ale nevylučuje, že v případě prudkého zdražení ropy regulaci znovu zavede.
Vláda své rozhodnutí odůvodňuje vývojem na světových trzích s ropou. Podle kabinetu se situace v posledních týdnech stabilizovala natolik, že není důvod mimořádná opatření dále prodlužovat.
Stát bude reagovat na aktuální situaci
Konec regulace však neznamená, že stát nebude do vývoje cen pohonných hmot v budoucnu zasahovat. Kabinet deklaroval, že je připraven opatření znovu zavést, pokud by došlo k výraznému růstu cen ropy na světových trzích.
Jedním z možných rizik je další vyostření situace v Hormuzském průlivu, který patří mezi nejvýznamnější světové trasy pro přepravu ropy. Případné omezení dopravy v této oblasti by mohlo výrazně ovlivnit ceny ropy i pohonných hmot v Evropě.
Vývoj cen pohonných hmot tak bude i nadále záviset především na situaci na světových trzích. V případě výrazných cenových výkyvů je vláda připravena mimořádná opatření obnovit.
Monitoring marží bude pokračovat
Ministryně financí Alena Schillerová zároveň ujistila, že stát nebude vývoj na trhu s pohonnými hmotami přehlížet ani po skončení mimořádných opatření. Podle ní zůstanou prodejci pohonných hmot i nadále pod drobnohledem a ministerstvo bude průběžně sledovat, jak čerpací stanice stanovují ceny benzínu a nafty. Cílem je zajistit, aby se případné změny cen odvíjely od skutečného vývoje na trhu a nebyly výsledkem nepřiměřeného navyšování marží.