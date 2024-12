Rok 2024 se nesl hlavně ve znamení zvýšení daní a zmatků u dohod o provedení práce

Vyšší výnos z pojistného měly přinést i změny u dohod o provedení práce, vláda je ale nakonec tak „zbastlila“, že je dvakrát zrušila, aniž by novinky vůbec začaly platit. Projděte si s námi, se kterými daňovými změnami se (nejen) podnikatelé museli letos potýkat.

Zvýšení daní a pojistného OSVČ, firem a zaměstnanců

Letošní rok patřil z hlediska daní pro podnikatele k těm náročnějším. Hned na začátku roku nabyl z velké části účinnosti konsolidační balíček, který přinesl zvýšení celé řady daní a pojistného.

Firmám se od roku 2024 zvýšila daň z příjmů právnických osob, a to z 19 na 21 %. OSVČ zase vzrostlo sociální pojištění. Konkrétně se v letech 2024–2026 zvýší minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ hlavních z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně. U OSVČ vedlejších stoupl minimální vyměřovací základ z 10 na 11 %. Zároveň se OSVČ zvýšil vyměřovací základ u sociálního pojištění z 50 na 55 % základu daně.

Růst vyměřovacího základu se navíc přenesl i do vyšší paušální daně. V roce 2024 činí paušální daň v prvním pásmu 7498 Kč měsíčně (4430 Kč sociální pojištění, 2968 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). V druhém pásmu nově OSVČ hradí 16 745 a ve třetím 27 139 Kč.

Zvýšení daní neušli ani zaměstnanci. Nově se zavedlo nemocenské pojištění i na straně zaměstnanců ve výši 0,6 %. Zaměstnanec se mzdou 40 000 Kč měsíčně přišel o 240 Kč.

Dále se vyšší 23% sazba daně z příjmů nehradí od roku 2024 z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy, ale už z příjmů nad 3násobek průměrné mzdy. Posun se týkal i OSVČ, které vyšší sazbu daně platí už ze zisku přesahující 36násobek průměrné mzdy a nikoli 48násobek jako v minulosti.

U daně z příjmů fyzických osob se pak upravila sleva na dani na manželku/manžela, která se nově omezila výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Zcela se zrušilo školkovné, které šlo uplatnit až do výše minimální mzdy, a také sleva na studenta, která činí 4020 Kč.

Původně mělo dojít ke zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a také ke zrušení osvobození nadlimitních stravenek. Nakonec však u vymezených daňových benefitů bylo zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy.

Nárůst se nevyhnul ani dani z nemovitostí. V průměru došlo ke zvýšení sazeb na 1,8násobek. Od roku 2025 navíc začne být využíván inflační koeficient, který bude daň z nemovitých věcí zvyšovat každý rok o inflaci.