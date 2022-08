S bylinkami, alkoholem nebo antioxidanty. Jaké jsou další zmrzlinové novinky?

Léto vypadá pozitivně

Podle Kateřiny Liška Zemanové z Kaznějovského zmrzlinářství je tato sezona složitější kvůli zvyšování cen. Monika Pavlisová jako zakladatelka značky Zmrzka Belleza a provozovatelka Nanukárny v Pardubicích uvádí, že letos se jim zmrzlina dobře prodává zejména na food festivalech a jiných společenských gastro akcích. Je vidět, že se lidé na tyto akce po delší odmlce hodně těšili a jsou stále ještě ochotni za toto letní osvěžení utrácet. Na druhou stranu jsou o dost menší tržby v běžných všedních prázdninových dnech ve městě, kde mají svá stálá prodejní místa. Jistě to souvisí se dvěma faktory, jednak s touhou lidí o prázdninách vycestovat, dokud mohou, a tak se město spíše vylidňuje a zmrzka se již tak dobře neprodává jako v prvních jarních dnech, kdy lidé ještě chodili do práce a do školy, a pak také s tím, že se již delší dobu drží teploty na vysokém stupni a lidé jsou raději než ve městě u vody nebo kdekoli jinde v chládku než na rozpálených městských ulicích, popisuje dále s tím, že zmrzlina se nejlépe prodává při teplotách kolem 24 stupňů. Také v Tomivo gelato by si přáli konstantní teplotu 25 stupňů Celsia. Počasí člověk neporučí. Tak až na nějaké výkyvy se dá považovat léto za dobré, říká Tomáš Mrkos.

Branko Bogdanović z Gelarto na Karlštejně hodnotí kladně obzvlášť předsezónu, která v posledních dvou letech kvůli covidu skoro neexistovala. Podle něj je ulehčení vrátit se na před-covidovou dobu, kdy nemuseli celou sezonu dohánět v červenci a srpnu, což bylo nemožné. Patrný je ale v letošním červenci úbytek vnitrostátních turistů, na rozdíl od minulých dvou letech, ale je i větší počet zahraničních turistů, doplňuje. Také Lukáš Bartoš, obchodní ředitel divize Zmrzlina z Adria Gold, uvádí, že Češi po dvou covidových letech navzdory zvyšujícím se cenám úplně všeho odjeli na dovolenou do zahraničí a tuzemští prodejci tento propad registrují. Léto prozatím hodnotíme velmi pozitivně, i když v porovnání s loňským rokem ten nárůst v prodejích není tak významný. Přesto zaznamenáváme meziroční růst prodejů o nižší desítky procent, dodává.

Jsou Češi ochotni utrácet za zmrzlinu?

Jak jsme psali, prodejci zmrzliny upozorňují, že lidé jsou letos opatrní při utrácení a raději si dopřejí častější, ale menší porce. Podle Tomáše Mrkose se zdražováním přišel mírný úbytek a není to tak, že by lidé přestali chodit, ale nějaké šetření už zřejmě začalo. Vyhlídky na příští rok nejsou ale dobré, nikdo zatím neví, co bude, a už tento rok se potýkáme s výpadky dodávky surovin a hlavně jejich několikanásobným zdražením, což už ani nelze promítat do finálního produktu, popisuje. I Kateřina Liška Zemanová zmiňuje, že lidé šetří a utrácejí méně.

Podle Lukáše Bartoše si Češi samozřejmě rádi dopřávají kvalitní zmrzlinu, což vidí na jejich prémiových zmrzlinách. Největší změna je asi v četnosti nákupů. Zkrátka lidé nekupují zmrzlinu tak často, ale rádi si dopřejí dražší a kvalitnější, upřesňuje. Josef Pechal ze zmrzlinářství Mia Gelato si myslí, že všude na světě včetně Česka jsou lidi ochotní zaplatit za kvalitu a porci odpovídající ceně. Podobně i Branko Bogdanović má dojem, že Češi jsou každým rokem vybíravější zákazníci, kteří si za kvalitu připlatí a ocení je, což je pro ně jenom dobře. Myslím si, že jsou Češi ještě stále za tuto letní pochoutku a osvěžení ochotni utrácet a dopřát si klidnou sladkou ledovou siestu, přidává se Monika Pavlisová.

Každý výrobce má nějaký unikát

Ve Zmrzka Belleza letos zařadili novou příchuť „borůvka s levandulí“, kterou je výborný borůvkový sorbet z lesních borůvek, obohacený o macerát ze sušené levandule. Monika Pavlisová uvedla, že se jim podařilo najít ten správný poměr byliny a borůvek tak, aby zmrzlina nebyla příliš silná, hořká, ale aby levandule krásně pohladila, zjemnila a doladila chuť borůvek. Letos také zařadili zmrzliny z čerstvého sezónního ovoce, přímo od místních pěstitelů jako například zmrzlinu malinovou, zelené jablko, angreštovou nebo ostružinovou. V horkých dnech jde dobře na odbyt zmrzlina okurková s čerstvou mátou a čerstvými citróny. Na jednom z festivalů patřila mezi nejoblíbenější příchuť, která se prodala rychlostí blesku, zmrzlina alkoholová – prosecco s jahodami, doplňuje. Kaznějovské zmrzlinářství má unikátní řadu low carb zmrzlin, kde není přidán cukr, ale erythritol, tedy přírodní sladidlo. Zákazníci tak mohou mlsat bez výčitek.

U Adria Gold je specifická točená zmrzlina Extra Fruit, a to v tom, že zatímco normálně se dělají točené zmrzliny z prášku, její základ se vyrábí vařením ovoce ve vakuu. Následná ovocná složka ve zmrzlině pak díky této metodě tvoří 70 %, což je u točené zmrzliny něco jedinečného. Dále dělají například Valašský Frgál nebo moravský meruňkový koláč. V Tomivo gelato je unikátní slaný karamel s arašídovým máslem, se kterým vyhráli nejlepší zmrzlinu na Gelato Festival Czech Republic ještě před covidem v roce 2019.





Výjimečných zmrzlin je víc a každá má své publikum. Například maková, čokoládový sorbet, děláme také alkoholové zmrzliny prosecco s jahodami, baileys apod. Zajímavá bude letošní novinka, kterou budeme dávat v srpnu: citron s yuzu, popisuje Tomáš Mrkos. U Mia Gelato je zajímavý řecký jogurt s maracujou nebo tvaroh s čokoládou – Tvarohový Míša.

V Gelarto zrovna teď, jako první v ČR a podle Branka Bogdanoviće i na světě, začali vyrábět zmrzlinu, která obsahuje denní dávku antioxidantu. Jedná se o to, že do zmrzliny přidali LAROSA bylinný komplex, který se získává know-how patentovaným procesem protiproudé hydrosolové extrakce (CHE) z čerstvých rostlin z čeledi Lamiaceae, jako je šalvěj, máta, tymián, bazalka, levandule, rozmarýn, ale také fenykl, meduňka a oregano z oblasti Istrie (Terra Magica). Hlavní složkou těchto bylinných komplexů je pak kyselina rozmarýnová, která působí při neutralizaci volných radikálů, způsobující oxidační stres a poškození buněk a její antioxidační aktivita je výrazně silnější, než je tomu například u vitaminu E. Zmrzlina je přitom krásně nadýchaná a má méně sladkou chuť. S jednou porcí dostanete denní dávku antioxidantu a nejenom to, takto připravené jídlo (nejen zmrzlina) vám vrací energii a nebere ji, vysvětluje dále Branko Bogdanović.

V příchutích vede slaný karamel

Podle Lukáše Bartoše je u nich zájem o zmrzliny jako šmoulová, pistáciová a celou řadu ovocných zmrzlin s tím, že nejvíce se prodávají stálice typu čokoláda, vanilka a jahoda. V posledních letech je pak stálicí slaný karamel, který je mezi zákazníky jedním z nejoblíbenějších. My jsme trochu konzervativní národ a chvíli nám trvá, než se odhodláme zkoušet nové příchutě. Kdybych měl tu odpověď shrnout, tak největší zájem je o tradiční příchutě, ale zároveň začínají být Češi odvážní a zkouší i jiné příchutě, dodává. Josef Pechal zmiňuje jako nejoblíbenější příchuť slaný karamel a podobně v Kaznějovském zmrzlinářství je vlajkovou lodí slaný karamel, který vede už 5 let.