Podnikatel.cz  »  Účetnictví

S vyplněním daňového přiznání pomůže AI, nástroj je zatím dostupný jen zaměstnancům

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Robot s operátory na zákaznické lince
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Ministerstvo financí ve spolupráci s finanční správou představilo beta verzi aplikace s využitím umělé inteligence, která má usnadnit vyplnění daňového přiznání a zjednodušit celý proces podání. Zatím je využitelná jen pro zaměstnance.

Nástroj se momentálně nachází v pilotním provozu a není napojen na státní registry ani na informační systémy finanční správy a pracuje výhradně s daty, která do něj vloží uživatel. I tak lze ale s jeho pomocí přiznání vyplnit a podat.

Co se dozvíte v článku
  1. AI usnadňuje vyplnění daňového přiznání
  2. Jak aplikace funguje
  3. Tímto směrem se budeme ubírat, slibuje Hornochová
  4. Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
  5. Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
  6. Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

AI usnadňuje vyplnění daňového přiznání

Ministerstvo financí představilo s finanční správou beta verzi aplikace s využitím umělé inteligence pro předvyplnění daňového přiznání. Nástroj je zatím dostupný pro ty, kteří mají příjmy pouze ze zaměstnání, a to i od více zaměstnavatelů, nebo studentům s příjmy z brigád. Využít jej mohou čeští daňoví rezidenti i nerezidenti, pokud nemají příjmy ze zahraničí. Aplikaci naopak nemohou zatím využít poplatníci s dalšími druhy příjmů, například z podnikání, nájmu nebo obchodů z cennými papíry či jinými nástroji.

Stát má lidem povinnosti zjednodušovat, ne komplikovat. Chceme, aby lidé zvládli daňové přiznání rychle, přehledně a bez zbytečného stresu. Proto využíváme moderní technologie, včetně umělé inteligence. Ta dokáže celý proces výrazně urychlit. Jde o konkrétní krok, jak lidem usnadnit plnění daňových povinností, uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Jak aplikace funguje

Vše funguje tak, že uživatel nahraje do aplikace potřebné dokumenty a ta v nich za pomoci AI rozpozná relevantní údaje a automaticky je přenese do příslušných polí formuláře daňového přiznání. Standardně se jedná o potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele a podklady pro uplatnění daňových slev, odpočtů a daňového zvýhodnění. Může jít například o potvrzení o poskytnutých darech, příspěvcích na penzijní spoření a podobně. Dokumenty mohou být v různých formátech, ať už v podobě PDF, skenu či fotografie.

Uživatel může po celou dobu všechny údaje upravit. Aplikace vyžaduje, aby uživatel rozpoznaná data zkontroloval – rozhodnutí, zda je chce pro předvyplnění daňového přiznání použít, musí učinit vždy člověk. Aplikace následně vytvoří soubor s vyplněným formulářem, který může poplatník využít k podání daňového přiznání.

Aplikace není zatím napojena na státní registry ani na informační systémy finanční správy (ale v budoucnu se s tím počítá) a pracuje jen s daty, která do ní vloží poplatník. Po celou dobu zpracování jsou data dostupná pouze uživateli a systém je provozován v zabezpečeném prostředí. Výstupem z aplikace je soubor ve formátu XML, který je možné využít pro podání přiznání prostřednictvím portálu MOJE daně či datovou schránkou. Vygenerovat lze i soubor ve formátu PDF pro listinné podání.

Tímto směrem se budeme ubírat, slibuje Hornochová

Přestože je aplikace ve fázi beta testování a slouží nyní hlavně k získání zpětné vazby pro další využití v rámci rozvoje daňových informačních systémů, umožňuje plnohodnotný výstup v podobě formuláře daňového přiznání pro osoby, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti. 

Umělá inteligence funguje jako praktický pomocník, který výrazně zjednodušuje práci s formuláři. Pomáhá nejen s vyplňováním údajů, ale usnadňuje i orientaci v jejich struktuře. Netestujeme však jen samotné předvyplňování přiznání, ale i uživatelskou přívětivost aplikace a srozumitelnost nově formulovaných doprovodných textů nápovědy. Tato pomůcka reprezentuje naši vizi, jakým směrem chceme rozvíjet podporu občanů při plnění jejich daňových povinností, uzavřela Simona Hornochová, generální ředitelka finanční správy.

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

dane

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).