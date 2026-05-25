Senioři mohou zbytečně platit víc za léky. Rozhoduje detail při odchodu do důchodu

Ochranné limity na doplatky za léky se odvíjejí nejen od věku, ale také od uznané invalidity. Právě zde ale může vzniknout situace, kterou řada seniorů nečeká.
Pokud člověk pobíral invalidní důchod a o starobní důchod sám nepožádal, systém funguje automaticky. Ve věku 65 let je invalidní důchod převeden na takzvaný transformovaný starobní důchod. V takovém případě má Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) potřebné údaje k dispozici a v lékárně by měl být automaticky uznán správný – tedy nižší – ochranný limit.
Problém při vlastní žádosti o starobní důchod
Jiná situace ale nastává ve chvíli, kdy člověk pobíral invalidní důchod a sám požádal o řádný starobní důchod. Přiznáním starobního důchodu totiž invalidní důchod zaniká. A právě zde je háček. Státní ústav pro kontrolu léčiv už vás nemusí evidovat jako osobu se statutem invalidity. To může znamenat, že se vám automaticky nepřizná nižší limit na doplatky za léky. Výsledkem je, že senior může platit více, aniž by tušil proč.
Co je potřeba udělat?
Pokud jste byli v minulosti příjemcem invalidního důchodu a následně jste sami přešli do řádného starobního důchodu, je vhodné ověřit si, zda máte nárok na nižší ochranný limit správně nastavený.
V takovém případě je nutné předložit zdravotní pojišťovně platný posudek o invaliditě. Teprve poté může být evidence doplněna a limit správně zohledněn.
Vyplatí se to zkontrolovat
Řada lidí předpokládá, že všechny údaje mezi institucemi přecházejí automaticky. U bývalých příjemců invalidního důchodu to ale nemusí vždy platit. Kontrola přitom může zabrat jen několik minut a v některých případech znamenat nižší výdaje za léky po celý rok. Pokud si nejste jistí, jaký ochranný limit se na vás vztahuje, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu nebo se informujte přímo v lékárně.
Všechny informace na jednom místě
O ochranných limitech na doplatky za léky pro seniory informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce.