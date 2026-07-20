Senioři nad 80 let dostanou přidáno automaticky. Vláda schválila velkou změnu důchodů

Vláda schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, jejímž cílem je podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zlepšit postavení seniorů a motivovat je k práci i po dosažení důchodového věku.
Jednou z hlavních novinek je pravidelné automatické navyšování starobních důchodů od 80 let věku. Senioři by si nově každých pět let polepšili o 500 korun měsíčně. Oproti současnému systému se tak rozšiřuje okruh lidí, kterým se penze bude tímto způsobem zvyšovat.
Další změna se týká pracujících důchodců. Od roku 2028 by se jim měl důchod za odpracovanou dobu zvyšovat automaticky, bez nutnosti podávat žádost. Resort práce si od tohoto kroku slibuje jednodušší administrativu i větší motivaci zůstat na trhu práce.
Zavádíme pravidelné automatické navyšování důchodů od 80 let, a to každých pět let o 500 korun měsíčně. Výrazně také ulevíme pracujícím důchodcům – jejich penze se za odpracované dny nově zvýší zcela automaticky a bez papírování, uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka na svém účtu na sociální síti X.
Z novely zmizely některé dříve avizované změny
V konečné podobě návrhu naopak chybí některé dříve zmiňované úpravy. Neobsahuje například návrat k vyšší mimořádné valorizaci důchodů ani zastropování důchodového věku na 65 letech.
Pravidla pro výplatu důchodů do zahraničí
Součástí připravované novely je také upřesnění pravidel pro výplatu českých důchodů lidem, kteří žijí v zahraničí a penzi pobírají v jiné měně než v českých korunách. Novela nově jasně stanoví, kdo hradí náklady spojené s převodem a směnou měn. Změna má především sladit zákon s dosavadní praxí České správy sociálního zabezpečení a přinést větší jistotu tisícům příjemců důchodů mimo Českou republiku.
Piráti: Přidávání podle věku není efektivní
Schválenou novelu kritizují Piráti. Podle nich plošné navyšování penzí podle věku není nejlepším využitím veřejných financí a pomoc by měla směřovat především k seniorům, kteří ji skutečně potřebují.
„Diskuse o změnách důchodového systému by neměla stát na otázce, zda seniory podporovat, ale jak využít veřejné prostředky co nejefektivněji,“ uvedla pirátská poslankyně Hana Ančincová.
Podle ní stát už nyní pracující důchodce podporuje tím, že jim bylo odpuštěno placení 6,5 procenta sociálního pojištění zaměstnance, což zvýšilo jejich čistou mzdu. Dostupná data ale podle Pirátů zatím neukazují, že by toto opatření výrazně zvýšilo počet seniorů, kteří zůstávají pracovat.
Podpora by měla mířit hlavně na lidi se zdravotními problémy
Piráti zároveň upozorňují, že z nových výhod budou nejvíce těžit lidé, kteří mohou pracovat i ve vysokém věku, například lékaři, právníci, manažeři nebo administrativní pracovníci. Naopak lidem ve fyzicky náročných profesích nebo těm, kteří odcházejí z práce kvůli zdravotním problémům, podle nich novela příliš nepomůže.
Opozice proto navrhuje zaměřit podporu spíše na zdravé stárnutí, prevenci, rehabilitace, rekvalifikace lidí ve věku nad 55 let nebo rozvoj flexibilních forem zaměstnání. Podle Pirátů by právě tato opatření měla větší přínos jak pro seniory, tak pro veřejné finance.
O tom, zda se navržené změny skutečně stanou součástí českého důchodového systému, nyní rozhodnou poslanci a následně Senát.