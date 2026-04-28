Senioři přicházejí o miliony kvůli falešným daním. Policie varuje před novým trikem

Jana Knížková
Dnes
Pár seniorů stojí vedle sebe a tváří se ustaraně
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Policie upozorňuje na případy, kdy podvodníci telefonicky vyzývají zejména starší lidi k úhradě údajné daně z neexistujících investic. Využívají přitom důvěry i obav z úřadů. V aktuálním případě přišel senior o 3 miliony.

Podvodníci dobře vědí, na koho zacílit. Senioři často více důvěřují autoritám, mají respekt z úřadů a ne vždy se orientují v moderních finančních podvodech.

Telefonát, který zní úředně a naléhavě, tak může působit velmi přesvědčivě. A právě na to podvodníci spoléhají.

Aktuální případ s investicemi

Policie řeší případ z Libereckého kraje, kde se podvodníkům podařilo přesvědčit staršího muže, že musí zaplatit daň z údajného investičního účtu. A to i přesto, že nikdy neinvestoval. 

Ten postupně během několika měsíců předával hotovost kurýrům, vždy na parkovišti poblíž svého bydliště. Celkem tak přišel o téměř 3 miliony korun.

Senior dal podvodníkům všechny své úspory. Půl milionu přinesl v igelitce

Úřady dluhy po telefonu neřeší

Policie upozorňuje, že finanční úřad nikdy nevymáhá placení daní po telefonu. Nikdy si k tomu také nenajímá cizí osoby. Pokud vás někdo touto cestou vyzývá k placení daní, je to podvodník. Nenechte se okrádat!, apeluje Police ČR v tiskové zprávě

Dalším typickým znakem, který by měl vzbudit podezření, je úhrada požadované částky pouze hotově, bez smluv, bez potvrzení a dalších důkazů. Žádný úřad takto nikdy nepostupuje.

České důchodce teď obcházejí "kontroloři" jejich důchodů

Jak se chránit (a ochránit své blízké)

  • Nikdy neplaťte nic na základě telefonátu
  • Úřady nevybírají peníze přes kurýry ani hotově
  • Každou výzvu si ověřte u rodiny nebo přímo u instituce
  • Pokud si nejste jistí, raději nic neplaťte

Podvodníci spoléhají na strach a rychlou reakci. Nejlepší obrana je jednoduchá: nenechte se vystrašit a vždy si vše ověřte. Stačí jedna chyba a úspory mohou zmizet během pár minut.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

