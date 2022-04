Ke změnám dojde zpětně už pro rok 2022. Kdo tak už zaplatil zálohu, bude mu vrácena. Musí o to však finanční úřad požádat. Vyplývá to z novely zákona o dani silniční, kterou před dvěma týdny schválila vláda.

Silniční daň se pro auta do 12 tun zruší

Vláda kvůli vysokým cenám pohonných hmot schválila balíček legislativních změn, které by měly pomoci občanům i podnikatelům. Jeho součást je zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Kromě zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun se navíc sníží silniční daň pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun, u nichž se sazby silniční daně přiblíží evropským minimům daným směrnicí o Eurovinětě.

Předmětem daně budou i nadále veškerá nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, ale dani budou reálně podléhat pouze vozidla s nenulovou roční výší daně. Ta se uplatní u vozidel určitého počtu náprav až od určité stanovené tonáže celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun). Většina podnikatelských subjektů, která využívá v podnikání osobní automobily, autobusy či nákladní automobily s nově navrhovanou nulovou sazbou daně, bude nově zproštěna povinnosti platit daň z těchto vozidel i povinnosti podávat daňové přiznání a tedy i administrativních nákladů spjatých s touto daní, doplnilo ministerstvo financí v tiskové zprávě.

Takto bude daň nově stanovena:

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách (od-do) Výše daně v Kč 2 do 12 0 2 12 – 13 800 2 13 – 14 2300 2 14 – 15 3200 2 od 15 7200 3 do 15 0 3 15 – 17 1400 3 17 – 19 2900 3 19 – 21 3800 3 21 – 23 5800 3 od 23 9000 4 a více do 23 0 4 a více 23 – 25 3800 4 a více 25 – 27 6000 4 a více 27 – 29 9400 4 a více od 29 14 000

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD





Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách (od-do) Výše daně v Kč 2 do 16 0 2 16 – 18 400 2 18 – 20 900 2 20 – 22 2000 2 22 – 23 2600 2 23 – 25 4600 2 25 – 28 8000 2 28 – 31 8700 2 31 – 33 12 100 2 od 33 18 400 3 a více do 36 0 3 a více 36 – 38 11 800 3 a více 38 – 40 16 300 3 a více od 40 24 200

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost nákladního přívěsu v tunách Výše daně v Kč do 12 0 od 12 3600

Kdo už zaplatil zálohu, musí podat žádost o vrácení

Jak serveru Podnikatel.cz upřesnila Nikola Morava z tiskového oddělení ministerstva financí, vzhledem k tomu, že navržená novela by měla být aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022, poplatníci daně, jejichž vozidla po novele nebudou předmětem daně nebo předmětem daně sice budou, ale daň bude v nulové výši, nebudou muset dle návrhu zákona podávat za období 2022 ani v dalších letech k těmto vozidlům daňová přiznání.

Stejně tak bude platit, že těm, kdo už letos zaplatili nějakou zálohu na silniční dani, bude vrácena. Musí však podat žádost. Pokud poplatník tuto zálohu dobrovolně zaplatil, či dokonce zaplatí částku odpovídající dani, může u svého finančního úřadu požádat standardním způsobem o vrácení přeplatku nebo o jeho použití na úhradu jiné daně. Případně může dle svého uvážení tuto částku ponechat na svém účtu jako platbu na případnou daňovou povinnost daně silniční (pro auta nad 12 tun), která vznikne až dne 31. ledna 2023, uvedla serveru Podnikatel.cz Nikola Morava

Zálohy na silniční daň jsou odpuštěny pro všechny

Odpuštění silniční daně naváže na zrušení záloh, o kterém rozhodl už v březnu ministr financí Zbyněk Stanjura. S účinností od 24. března 2022 je všem poplatníkům silniční daně prominuta platba zálohy na silniční daň na zdaňovací období roku 2022. Jedná se o zálohy, které jsou splatné ke dni 19. dubna 2022, ke dni 15. července 2022, 17. října 2022 a 15. prosince 2022.

V rámci finančního zpravodaje však nebylo zveřejněno jen prominutí záloh na silniční daň, ale také prominutí úroku z prodlení nebo úrok z posečkané částky, který vznikl na dani z přidané hodnoty za období únor až srpen 2022, případně za první nebo druhé čtvrtletí 2022.

Aby bylo možné prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky daně, musí dojít k úhradě daně z přidané hodnoty do 31. října 2022. Zároveň musí platit, že se jedná o plátce daně z přidané hodnoty nebo identifikované osoby, u nichž převažující část příjmů za dotčené zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy.

Kdo je poplatníkem daně

Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Pokud existuje u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně.

Z čeho se daň platí

Silniční daň se platí z motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, jestliže jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidla a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v ČR patří zatím do předmětu silniční daně vždy, a to bez ohledu na to, zda slouží k podnikání.

Silniční daň se ale neplatí z elektrovozidel, z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, která váží méně než 12 tun. Kompletní výčet osvobození je uveden v § 3 zákona o dani silniční. Pokud projde vládní návrh, nebude se silniční daň platit z žádných vozidel do 12 tun.

Silniční daň je nejméně efektivní

Silniční daň přináší do rozpočtu okolo 6 miliard korun ročně, přičemž ji platí zhruba 830 tisíc poplatníků. V posledním předcovidovém roce 2019 sice její inkaso vzrostlo na 6,5 miliardy korun, o rok později, i kvůli snížení sazeb, přinesla státním financím méně než 6 miliard korun. Výběr silniční daně, jak nedávno ukázala kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), je navíc administrativně náročný a daň provází i nízká efektivita. Za jednu korunu stát vybere v porovnání s ostatními daněmi čtyřikrát méně.

