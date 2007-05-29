Podnikatel.cz  »  Právo  »  Slovenská centrální banka drží úrokové sazby beze změn

Slovenská centrální banka drží úrokové sazby beze změn

Vojtěch Malý
29. 5. 2007
29. 5. 2007

Základní úrokové sazby vyhlašované slovenskou centrální bankou (NBS) se měnit nebudou, dále zůstávají na 4,25 %. Dnes o tom rozhodla její bankovní rada. Podle guvernéra NBS Ivana Šramka se nyní bude vyčkávat na další průběh vývoje ekonomiky. Slovensko má v plánu přiblíži své úrokové sazby eurozóně, kde jsou Evropskou centrální bankou stanoveny na 3,75 %.

Sazby vyhlašované centrálními bankami působí jsou důležitým nástrojem pro kontrolu inflace. Ovlivňují však bezprostředně také výši úroků z bankovních a jiných úvěrů, jejich zvýšování proto může ohrožovat existenci především menších firem.

Vojtěch Malý

