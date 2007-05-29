Slovenská centrální banka drží úrokové sazby beze změn

29. 5. 2007
Základní úrokové sazby vyhlašované slovenskou centrální bankou (NBS) se měnit nebudou, dále zůstávají na 4,25 %. Dnes o tom rozhodla její bankovní rada. Podle guvernéra NBS Ivana Šramka se nyní bude vyčkávat na další průběh vývoje ekonomiky. Slovensko má v plánu přiblíži své úrokové sazby eurozóně, kde jsou Evropskou centrální bankou stanoveny na 3,75 %.
Sazby vyhlašované centrálními bankami působí jsou důležitým nástrojem pro kontrolu inflace. Ovlivňují však bezprostředně také výši úroků z bankovních a jiných úvěrů, jejich zvýšování proto může ohrožovat existenci především menších firem.
