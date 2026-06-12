Snížení záloh na sociální pojištění OSVČ a paušální daně v otázkách a odpovědích

To, jak získat rozdíl v zaplacených zálohách, se odvíjí od toho, zda je o OSVČ v běžném, nebo paušální režimu. Přinášíme časté otázky a odpovědi, které se snížením záloh pojí.
Co se dozvíte v článku
Sociální pojištění
Co se v oblasti sociálního pojištění OSVČ mění?
Původní legislativa zvýšila od roku 2026 minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění OSVČ z 35 % na 40 % průměrné mzdy, takže minimální záloha se zvýšila z loňských 4759 Kč na 5720 Kč. Novela tento nárůst ruší a vrací základ na 35 % průměrné mzdy. Tím se snižují i minimální zálohy (a potažmo i paušální daň v prvním pásmu).
O kolik klesnou minimální zálohy na sociální pojištění?
Minimální zálohy klesnou o 715 Kč měsíčně, a to zpětně od začátku roku 2026. Nová minimální záloha bude 5005 Kč místo dosavadních 5720 Kč. Zálohy tak budou vyšší než loni a to z důvodu nárůstu průměrné mzdy.
Kdy změna začne platit?
Novela nabyde účinnosti na začátku července 2026, jelikož zákon ve středu vyšel ve Sbírce zákonů ČR. Ještě za červen musí OSVČ zaplatit 5720 Kč, za červenec už stačí jen 5005 Kč.
Mohu získat zpět rozdíl zaplacený od ledna do června?
Ano. OSVČ, které platily minimální zálohy, mohou získat zpět až 4290 Kč (715 Kč × 6 měsíců).
Jak přeplatek získat zpět?
Je potřeba podat žádost na příslušnou územní správu sociálního zabezpečení (ÚSSZ). Pokud ÚSSZ žádosti vyhoví, vrátí přeplatek do 2 měsíců od podání žádosti.
Bude nějaký formulář žádosti?
ČSSZ v této souvislosti nepřipravuje zvláštní tiskopis. Právní předpisy nestanoví povinnost použití předepsaného formuláře pro žádost o vrácení či jiné nakládání s částkou uhrazenou nad výši předepsaných záloh na pojistné.
Jak žádost podat?
OSVČ se může se svou žádostí obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která vede její evidenci. Pozor na to, že v případě, že máte zpřístupněnou datovou schránku ze zákona, musíte podat žádost elektronicky.
Odkdy lze žádost podávat?
Žádosti o vrácení budou příslušné územní správy sociálního zabezpečení vyřizovat nejdříve ode dne nabytí účinnosti zákona, který tuto změnu přináší, tedy od července. OSVČ bude v průběhu měsíce června 2026 zaslán informativní dopis od ČSSZ o dopadech této změny, způsobu výpočtu částky vrácení i dalších možnostech postupu. Bližší informace budou také zveřejněny na webu ČSSZ.
Vrací se vždy celých 715 Kč měsíčně?
Ne nutně. Částka 715 Kč je maximální možný rozdíl za měsíc. Pokud po účinnosti zákona vyjde záloha vyšší než 5005 Kč, vrací se pouze skutečný rozdíl. Pokud například nová minimální záloha vychází na 5500 Kč, rozdíl oproti původním 5720 Kč činí 220 Kč. O tuto částku lze požádat za každý měsíc, kdy byla placena vyšší záloha. Za 6 měsíců by šlo o 1320 Kč.
Co když o vrácení nepožádám?
Přeplatek lze zohlednit až při podání přehledu za rok 2026. Výsledkem bude nižší nedoplatek nebo vznik přeplatku na pojistném.
Lze přeplatek použít na snížení dalších záloh?
Je to možné, ale musíte opět podat příslušné ÚSSZ žádost o použití částky na úhradu zálohy na další období.
Co když jsem během první poloviny roku živnost přerušil či ukončil? Mám nárok na vrácení rozdílu?
I v takovém případě máte nárok na vrácení rozdílu, a to za měsíce, kdy jste aktivně podnikali.
Co když jsem rovnou od začátku roku platil jen 5005 Kč?
V takovém případě o nic žádat nemusíte a zároveň dluh a případné penále, které vám za letošek vzniklo kvůli platbě nižších záloh, se dnem účinnosti zákona (1. července) maže.
Snižují se zálohy i pro začínající OSVČ?
Nikoli. U začínajících OSVČ se minimální zálohy určují i nadále z 25 % průměrné mzdy a stále tak budou činit 3575 Kč.
Snižují se zálohy pro OSVČ vedlejší?
Snížení záloh se netýká ani OSVČ vedlejších, které, pokud to mají za povinnost, musí i nadále platit 1574 Kč.
Snižují se nějak zálohy OSVČ, které letos platí vyšší než minimální zálohy?
Ne, těchto OSVČ se změna nijak netýká.
Paušální daň OSVČ
Týkají se změny i paušální daně OSVČ?
Ano, ale jen prvního pásma. V něm místo stávajících 9984 Kč bude platit jen 9162 Kč. Částka pro druhé a třetí pásmo se nicméně nijak nemění a i nadále se bude platit 16 745 Kč a 27 139 Kč.
Mohu i u paušální daně získat rozdíl zaplacený za prvních šest měsíců?
Ano. Poplatníkům vznikne přeplatek ve výši 4932 Kč za období leden–červen 2026. O tuto částku si mohou snížit zálohu splatnou 20. července 2026. Za červenec tak OSVČ s paušální daní v prvním pásmu zaplatí jen 4230 Kč.
Co když červencovou platbu nesnížím?
Vznikne přeplatek. Ten však nebude možné vrátit během roku 2026. O jeho vrácení bude možné požádat až po skončení zdaňovacího období a vyměření paušální daně za rok 2026.
Můžu si snížit jinou zálohu než červencovou, třeba za srpen?
To bohužel není možné. Buď si snížíte platbu za červenec, nebo musíte počkat až na skončení zdaňovacího období.
Zdravotní pojištění
Změní se i minimální zálohy na zdravotní pojištění?
Ne. Minimální záloha na zdravotní pojištění zůstává 3306 Kč měsíčně.