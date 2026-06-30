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Špatná hygiena nebo léky bez dohledu. Jak prověřit, že je dům pro seniory legální

Jana Knížková
Dnes
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Senior sedí na posteli s zamyšleným výrazem a opírá se o berli
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Výběr domova pro seniory patří k nejtěžším rozhodnutím, která rodiny řeší. O to důležitější je ověřit si, zda zařízení skutečně funguje legálně a podléhá státním kontrolám.
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Případy z poslední doby, na které se zaměřil mimo jiné veřejný ochránce práv, ukazují, že některé domovy provozované bez registrace mohou klienty vystavovat nedůstojnému zacházení i vážnému ohrožení zdraví. 

V některých případech personál podával klientům léky bez řádného lékařského dohledu, jinde senioři žili v nevyhovujících hygienických podmínkách nebo neměli zajištěné ani základní soukromí. Právě proto odborníci doporučují ještě před podpisem smlouvy ověřit, zda je vybraný domov oficiálně registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Ověření zabere jen několik minut.

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Jak zjistit, jestli je domov legální

Nejspolehlivějším způsobem je nahlédnout do registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V něm jsou uvedeny všechny domovy pro seniory i další registrované sociální služby, které splnily zákonné podmínky a podléhají státním kontrolám.

Pokud v registru vybrané zařízení nenajdete, nemá podle zákona oprávnění sociální služby poskytovat. To je důvod ke zvýšené opatrnosti, uvádí kancelář ombudsmana v tiskové zprávě

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Proč je registrace tak důležitá

Registrované domovy musí splňovat zákonem stanovené podmínky a jejich činnost kontrolují úřady. U neregistrovaných zařízení takový dohled chybí. Právě v nich přitom zástupce ombudsmana narazil na závažná pochybení.

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Kontroly například odhalily podávání psychofarmak bez řádného lékařského dohledu, nedostatečnou hygienu, porušování soukromí klientů při osobní péči, nevhodné zacházení s lidmi se sníženou pohyblivostí nebo budovy, které nesplňovaly ani základní bezpečnostní požadavky.

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Co dělat, když vhodný domov nenajdete

Pokud ve svém okolí nenajdete vhodné registrované zařízení, můžete požádat o pomoc obecní úřad obce s rozšířenou působností. Se zajištěním vhodné sociální služby pomáhají také sociální odbory krajských úřadů, které ze zákona odpovídají za dostupnost sociálních služeb na svém území.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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