SPD chce opět daňově uznat jako dar tiché víno. Navíc by ráda přidala pivo a lihoviny

SPD navíc navrhuje příslušný paragraf rozšířit i o pivo a lihoviny, a to za stejných podmínek jako u vína.
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Výjimku pro víno zrušil konsolidační balíček
V současnosti se daňová výjimka pro dary neuplatní na předměty spotřební daně, tedy mimo jiné i na tiché víno, lihoviny a pivo. Tiché víno sice patří mezi komodity podléhající spotřební dani, platí pro něj však nulová sazba daně. Do konce roku 2023 platila pro tichá vína výjimka a do hodnoty 500 Kč bez DPH bylo jako dar daňově uznatelné. Tuto výjimku však zrušil konsolidační balíček předchozí vlády.
SPD chce výjimku vrátit a přidat k ní i další alkohol
V rámci projednávání zákona o evidenci tržeb se však objevil pozměňovací návrh z dílny SPD, který počítá nejen s navrácením zvýhodnění pro víno, ale i s jeho rozšířením. Návrh má totiž za cíl umožnit uplatnění reklamních a propagačních darů do hodnoty 500 Kč bez DPH jako daňově uznatelných nákladů v případě tichého vína, piva i lihovin.
Navrhovaná změna podpoří propagaci tuzemské vinařské produkce a přispěje k udržení a rozvoji tohoto odvětví. Vinařský sektor zahrnuje producenty různé velikosti, od velkých zavedených podniků až po malá rodinná vinařství. Má přitom významný regionální rozměr, neboť je soustředěn zejména na jižní Moravě a ve středních Čechách. V těchto oblastech představuje vinařství důležitý zdroj zaměstnanosti a příjmů nejen pro samotné výrobce vína, ale také pro navazující odvětví, jako je cestovní ruch, gastronomie či agroturistika, píše se ve zdůvodnění návrhu, který předložil poslanec za SPD Jan Hrnčíř.
Dochází ke spotřebě lihovin, zdůvodňuje návrh Hrnčíř
Rozšíření daňové uznatelnosti na lihoviny Hrnčíř zdůvodňuje tím, že změna výrazně podpoří propagaci výrobců lihovin a přispěje k udržení a rozvoji tohoto tradičního odvětví, které v současné době prochází velmi turbulentním obdobím, kdy z různých důvodů, včetně již několikátého každoročního navýšení spotřební daně z lihu, dochází dlouhodobě k poklesu spotřeby lihovin v ČR.
V některých regionech, zejména na Moravě, představuje výroba lihovin, zejména zmíněných ovocných destilátů, důležitý zdroj zaměstnanosti a příjmů nejen pro samotné výrobce, ale také pro navazující odvětví, jako je gastronomie či agroturistika. Důležité je také zmínit i významný budoucí přínos pro státní rozpočet v podobě odvedené spotřební daně z lihu podle aktuální sazby stanovené zákonem o spotřebních daních, dodal Hrnčíř.
Podobnou argumentaci použil Hrnčíř i u piva, které je prý „nezaměnitelnou součástí české národní identity“.
Proto je třeba v dnešní nelehké době tento tradiční obor podpořit. Význam českého pivovarnictví je neoddiskutovatelný a zahrnuje hlubokou historickou tradici i celosvětový věhlas daný exportem piva do téměř všech států světa. Nezanedbatelný je také značný ekonomický přínos pivovarnického sektoru jako celku, zahrnující i návazné obory jako je zejména chmelařství a sladovnictví. Lze sem rovněž zahrnout značné odvody za spotřební daň z piva a podporu zaměstnanosti na všech úrovních od samotné výroby piva přes gastronomii, až po cestovní ruch, uzavřel Hrnčíř.