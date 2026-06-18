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Stánek se zmrzlinou vydělá v létě tisíce. Problémem ale může být živnost

Jana Knížková
Dnes
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Mladá usměvavá dívka drží v ruce točenou zmrzlinu, ke které se natahuje jiná ruka, zřejmě zákazníka
Autor: Depositphotos
Ilustrační obrázek
Točená zmrzlina patří k nejoblíbenějším letním podnikům. Málokdo ale ví, že to, jakou živnost budete potřebovat, závisí na způsobu její přípravy. Někdy stačí živnost volná, jindy je nutné mít řemeslné oprávnění nebo hostinskou činnost.
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S příchodem léta přibývá zájemců o prodej točené zmrzliny. Ať už jde o stánek u koupaliště, kavárnu nebo sezonní podnikání, ještě před zahájením provozu je potřeba vyřešit jednu zásadní věc.  A to správné živnostenské oprávnění.

To totiž není vždy stejné. Záleží především na tom, zda prodáváte již hotovou zmrzlinu, nebo ji před prodejem dále připravujete či mícháte.

Celou problematiku vysvětluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci často kladených otázek

Pod jakou živnost spadá výroba a prodej točené zmrzliny?

Kdy stačí živnost volná

Nejjednodušší situace nastává tehdy, pokud podnikatel používá již hotovou zmrzlinovou směs. Jde například o případy, kdy se do stroje pouze přelije hotová zmrzlina z balení typu Bag-in-Box nebo Tetrapak, případně se do přístroje vloží kapsle či patrona s hotovou směsí. Výrobek se nijak neupravuje ani nemíchá s dalšími surovinami.

V takovém případě se podle výkladu živnostenských úřadů nejedná o výrobu zmrzliny, ale pouze o její prodej. Podnikatelům proto postačí živnost volná s předmětem podnikání:

„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, konkrétně obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod.

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Kdy už je potřeba řemeslná živnost

Situace se mění ve chvíli, kdy se hotová směs musí před prodejem dále upravovat.

Typickým příkladem je:

  • míchání práškové nebo tekuté směsi s vodou,
  • přidávání dalších surovin,
  • kombinování mléčného či ovocného základu s pastami a příchutěmi,
  • jakékoli další zpracování, které vede ke vzniku konečného výrobku.

V takovém případě už podle úřadů nejde o prostý prodej, ale o výrobu potraviny. Podnikatel proto musí mít řemeslnou živnost:

  • Pekařství, cukrářství, nebo
  • Mlékárenství, pokud jde o zmrzlinu na mléčné bázi.

Tyto živnosti přitom vyžadují odbornou způsobilost, například příslušné vzdělání nebo praxi v oboru.

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Zmrzlinu lze prodávat i na hostinskou činnost

Další možností je provozovat prodej zmrzliny v rámci živnosti: Hostinská činnost.

Ta umožňuje nejen výrobu a prodej zmrzliny v provozovně, ale i její prodej ve stánku, pokud byla směs před prodejem jakkoli zpracována. Hostinská činnost je přitom mezi provozovateli zmrzlinových stánků poměrně častá, protože umožňuje nabízet i další občerstvení nebo nápoje.

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Pozor i u stánkového prodeje

Mnoho lidí se domnívá, že při prodeji ze stánku stačí vždy živnost volná. To ale neplatí. I u stánkového prodeje záleží na tom, zda je zmrzlina před prodejem dále zpracovávána. Pouze v případě, že podnikatel prodává zcela hotovou zmrzlinovou směs bez jakékoli další úpravy, postačí živnost volná v oboru Velkoobchod a maloobchod.

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Rozhoduje způsob přípravy

Základní pravidlo je jednoduché. Pokud zmrzlinu pouze prodáváte a nijak ji nevyrábíte ani neupravujete, vystačíte si s živností volnou. Jestliže ale směs mícháte, přidáváte další ingredience nebo jinak zasahujete do její přípravy, potřebujete řemeslnou živnost nebo hostinskou činnost.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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