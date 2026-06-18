Stánek se zmrzlinou vydělá v létě tisíce. Problémem ale může být živnost

S příchodem léta přibývá zájemců o prodej točené zmrzliny. Ať už jde o stánek u koupaliště, kavárnu nebo sezonní podnikání, ještě před zahájením provozu je potřeba vyřešit jednu zásadní věc. A to správné živnostenské oprávnění.
To totiž není vždy stejné. Záleží především na tom, zda prodáváte již hotovou zmrzlinu, nebo ji před prodejem dále připravujete či mícháte.
Celou problematiku vysvětluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci často kladených otázek.
Pod jakou živnost spadá výroba a prodej točené zmrzliny?
Kdy stačí živnost volná
Nejjednodušší situace nastává tehdy, pokud podnikatel používá již hotovou zmrzlinovou směs. Jde například o případy, kdy se do stroje pouze přelije hotová zmrzlina z balení typu Bag-in-Box nebo Tetrapak, případně se do přístroje vloží kapsle či patrona s hotovou směsí. Výrobek se nijak neupravuje ani nemíchá s dalšími surovinami.
V takovém případě se podle výkladu živnostenských úřadů nejedná o výrobu zmrzliny, ale pouze o její prodej. Podnikatelům proto postačí živnost volná s předmětem podnikání:
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, konkrétně obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod.
Kdy už je potřeba řemeslná živnost
Situace se mění ve chvíli, kdy se hotová směs musí před prodejem dále upravovat.
Typickým příkladem je:
- míchání práškové nebo tekuté směsi s vodou,
- přidávání dalších surovin,
- kombinování mléčného či ovocného základu s pastami a příchutěmi,
- jakékoli další zpracování, které vede ke vzniku konečného výrobku.
V takovém případě už podle úřadů nejde o prostý prodej, ale o výrobu potraviny. Podnikatel proto musí mít řemeslnou živnost:
- Pekařství, cukrářství, nebo
- Mlékárenství, pokud jde o zmrzlinu na mléčné bázi.
Tyto živnosti přitom vyžadují odbornou způsobilost, například příslušné vzdělání nebo praxi v oboru.
Zmrzlinu lze prodávat i na hostinskou činnost
Další možností je provozovat prodej zmrzliny v rámci živnosti: Hostinská činnost.
Ta umožňuje nejen výrobu a prodej zmrzliny v provozovně, ale i její prodej ve stánku, pokud byla směs před prodejem jakkoli zpracována. Hostinská činnost je přitom mezi provozovateli zmrzlinových stánků poměrně častá, protože umožňuje nabízet i další občerstvení nebo nápoje.
Pozor i u stánkového prodeje
Mnoho lidí se domnívá, že při prodeji ze stánku stačí vždy živnost volná. To ale neplatí. I u stánkového prodeje záleží na tom, zda je zmrzlina před prodejem dále zpracovávána. Pouze v případě, že podnikatel prodává zcela hotovou zmrzlinovou směs bez jakékoli další úpravy, postačí živnost volná v oboru Velkoobchod a maloobchod.
Rozhoduje způsob přípravy
Základní pravidlo je jednoduché. Pokud zmrzlinu pouze prodáváte a nijak ji nevyrábíte ani neupravujete, vystačíte si s živností volnou. Jestliže ale směs mícháte, přidáváte další ingredience nebo jinak zasahujete do její přípravy, potřebujete řemeslnou živnost nebo hostinskou činnost.