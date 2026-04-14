Stát chce mít páku na ceny benzínu a nafty. Vláda schválila nový zákon

Jana Knížková
Dnes
Ilustrační obrázek
Vláda schválila zákon, který jí umožní v mimořádných situacích přímo zasáhnout do cen pohonných hmot. Nově by tak mohla například rychle zastropovat ceny benzínu a nafty. Návrh nyní míří do Sněmovny a kvůli naléhavosti se má projednat ve zrychleném režimu.

Česko se připravuje na situace, kdy by ceny paliv mohly výrazně ohrozit domácnosti i ekonomiku. Vláda proto schválila návrh zákona, který má dát státu silnější nástroje, jak na podobné výkyvy reagovat.

Nová legislativa má umožnit rychlé a účinné zásahy zejména v krizových obdobích, kdy trh s pohonnými hmotami přestává fungovat standardně.

Rychlá reakce na krizové situace

Zásadní novinkou je možnost, aby stát přímo reguloval ceny pohonných hmot prostřednictvím nařízení vlády. To znamená, že by mohl například okamžitě zastropovat ceny benzínu a nafty bez zdlouhavých procesů.

Podle Ministerstva financí ČR jde o nástroj, který bude připravený nejen pro současnou vládu, ale i pro ty budoucí.

Navazuje na už používaná opatření

Stát už v minulosti zasahoval proti růstu cen paliv různými způsoby, například kontrolami marží nebo snížením daní. Nový zákon na tyto kroky navazuje a rozšiřuje je.

Inspirací je i postup z roku 2022, kdy stát podobným způsobem reguloval ceny energií, konkrétně elektřiny a plynu. Tentokrát se má stejný princip použít i na pohonné hmoty.

Možnost rozhodovat o cenách

Hlavní změnou je, že vláda získá pravomoc rozhodovat o cenách přímo. Oproti dosavadním opatřením půjde o silnější a rychlejší nástroj.

Zákon zároveň počítá s tím, že případná regulace nebude trvalá. Bude časově omezená maximálně na 12 měsíců a vláda bude muset pravidelně vyhodnocovat, zda je stále nutná.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Nějak nám ta vláda rudne....
Motýl Emanuel


