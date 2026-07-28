Stát chystá největší test eDokladů. Úkol dostane více než milion Čechů

Do testování se může zapojit každý, kdo používá aplikaci eDoklady. Úkol je jednoduchý, 13. srpna přesně ve 13 hodin stačí na mobilním telefonu připojeném k internetu otevřít aplikaci. Tím dojde k aktualizaci digitálního dokladu a systém bude vystaven zátěži podobné té, která může nastat během voleb.
Reakce na zkušenosti z minulých voleb
Digitální a informační agentura test organizuje na základě zkušeností z minulých voleb, kdy někteří voliči zaznamenali komplikace s aktualizací digitálního občanského průkazu přímo ve volebních místnostech. Od té doby agentura upravila aplikaci i související technickou infrastrukturu a nyní chce ověřit, že systém bude při mimořádném zatížení fungovat spolehlivě.
Ještě před zapojením veřejnosti proběhnou dva interní testy – 28. července pro ověřovatele a 31. července pro zaměstnance státní správy.
Čím více lidí se zapojí, tím lépe
Digitální a informační agentura spolu s Ministerstvem vnitra ČR připravují informační kampaň Otestuj eDoklady, jejímž cílem je zapojit do testu několik desítek tisíc uživatelů. Právě vysoký počet současně přihlášených lidí umožní co nejvěrněji simulovat situaci, která může nastat během voleb.
Doklady jsou dnes službou s více než milionem uživatelů, a proto musíme mít jistotu, že obstojí i při mimořádné zátěži. Po zkušenosti z minulých voleb jsme provedli řadu technických úprav a zátěžový test se zapojením veřejnosti nám pomůže ověřit, že se problémy s aktualizací dokladů nebudou na podzim opakovat, uvedl ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban.
Dobrovolníkům zabere zapojení jen několik vteřin, státu ale poskytne cenné informace o fungování systému při vysoké zátěži.
Výsledky budou známé po polovině srpna
Výsledky zátěžového testu plánuje DIA zveřejnit po 17. srpnu. Ověřená připravenost systému má přispět k bezproblémovému fungování eDokladů nejen během komunálních voleb, které se uskuteční 9. a 10. října 2026, ale také při jejich každodenním používání.
eDoklady používá už více než milion lidí
Aplikace eDoklady má v současnosti více než milion uživatelů a patří mezi nejstahovanější české aplikace. Slouží jako digitální obdoba občanského průkazu a lze ji využít například při jednání na úřadech, u Policie ČR, soudů, finančních úřadů, úřadů práce, České pošty, zdravotních pojišťoven, bank, notářů i ve volebních místnostech.