Stát chystá velkou změnu u dluhů na pojistném

Od 1. ledna 2028 by mělo dojít k významné změně v tom, jak stát vymáhá dluhy na pojistném. Správu a vymáhání nedoplatků na sociálním pojištění převezme Finanční správa ČR která se nově stane centrálním orgánem pro tuto agendu. Zapojení zdravotních pojišťoven bude v první fázi dobrovolné.
Novinka je součástí připravovaných legislativních změn v rámci zákona o platformové práci a zároveň představuje další krok k budování takzvaného Jednotného inkasního místa, jehož cílem je postupně zjednodušit správu veřejných příjmů.
Jeden úřad místo několika
Dosud mohli lidé nebo firmy s nedoplatky jednat s více institucemi současně. Nově by měly být pohledávky předávány finančním úřadům, které už dnes disponují rozsáhlým systémem pro správu a vymáhání veřejných pohledávek.
Podle Ministerstva financí ČR umožní centralizace rychlejší a efektivnější řešení zejména v případech, kdy má jeden dlužník závazky vůči několika státním institucím. Finanční správa navíc již pracuje s velkým množstvím dat a má potřebné technické zázemí i zkušenosti.
Stát musí umět pracovat efektivně a využívat informace, které už má k dispozici. Analýzy potvrzují, že klientská základna České správy sociálního zabezpečení a Finanční správy ČR se významně překrývá. Dává proto smysl soustředit vymáhání veřejných pohledávek pod instituci, která pro tuto činnost disponuje potřebnými zkušenostmi, daty i technickým zázemím, uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Nižší náklady i pro dlužníky
Jedním z hlavních cílů změny je také snížení nákladů spojených s vymáháním dluhů. Úspory by měly pocítit nejen samotné instituce, ale také lidé a firmy, kteří nedoplatky řeší.
Výrazná změna se očekává zejména u dluhů na veřejném zdravotním pojištění. Ty jsou dnes často vymáhány prostřednictvím soudních exekutorů, což bývá spojeno s podstatně vyššími náklady než v případě daňové exekuce. Přesun pod Finanční správu by tak mohl celý proces zlevnit a současně zjednodušit.
Změna se dotkne sociálního i zdravotního pojištění
Nový systém se bude týkat všech pohledávek evidovaných Českou správou sociálního zabezpečení i jejími územními správami, které tuto agendu přestanou od roku 2028 vykonávat.
U zdravotních pojišťoven bude zatím předávání pohledávek Finanční správě ČR dobrovolné. Resort financí ale předpokládá, že tento model otevře cestu k jednotnějšímu, efektivnějšímu a zároveň šetrnějšímu způsobu vymáhání dluhů vůči dlužníkům.