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Stát chystá velkou změnu u dluhů na pojistném

Jana Knížková
Dnes
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Ruc, které drží otevřenou peněženku, ve které chybí peníze a další doklady. Poukazují na dluh
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Dlužníci už nebudou řešit nedoplatky s několika úřady najednou. Stát chystá od roku 2028 zásadní změnu, která sjednotí vymáhání dluhů na sociálním i zdravotním pojištění pod jeden úřad.
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Od 1. ledna 2028 by mělo dojít k významné změně v tom, jak stát vymáhá dluhy na pojistném. Správu a vymáhání nedoplatků na sociálním pojištění převezme Finanční správa ČR která se nově stane centrálním orgánem pro tuto agendu. Zapojení zdravotních pojišťoven bude v první fázi dobrovolné.

Novinka je součástí připravovaných legislativních změn v rámci zákona o platformové práci a zároveň představuje další krok k budování takzvaného Jednotného inkasního místa, jehož cílem je postupně zjednodušit správu veřejných příjmů.

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Jeden úřad místo několika

Dosud mohli lidé nebo firmy s nedoplatky jednat s více institucemi současně. Nově by měly být pohledávky předávány finančním úřadům, které už dnes disponují rozsáhlým systémem pro správu a vymáhání veřejných pohledávek.

Podle Ministerstva financí ČR umožní centralizace rychlejší a efektivnější řešení zejména v případech, kdy má jeden dlužník závazky vůči několika státním institucím. Finanční správa navíc již pracuje s velkým množstvím dat a má potřebné technické zázemí i zkušenosti.

Stát musí umět pracovat efektivně a využívat informace, které už má k dispozici. Analýzy potvrzují, že klientská základna České správy sociálního zabezpečení a Finanční správy ČR se významně překrývá. Dává proto smysl soustředit vymáhání veřejných pohledávek pod instituci, která pro tuto činnost disponuje potřebnými zkušenostmi, daty i technickým zázemím, uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

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Nižší náklady i pro dlužníky

Jedním z hlavních cílů změny je také snížení nákladů spojených s vymáháním dluhů. Úspory by měly pocítit nejen samotné instituce, ale také lidé a firmy, kteří nedoplatky řeší.

Výrazná změna se očekává zejména u dluhů na veřejném zdravotním pojištění. Ty jsou dnes často vymáhány prostřednictvím soudních exekutorů, což bývá spojeno s podstatně vyššími náklady než v případě daňové exekuce. Přesun pod Finanční správu by tak mohl celý proces zlevnit a současně zjednodušit.

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Změna se dotkne sociálního i zdravotního pojištění

Nový systém se bude týkat všech pohledávek evidovaných Českou správou sociálního zabezpečení i jejími územními správami, které tuto agendu přestanou od roku 2028 vykonávat.

U zdravotních pojišťoven bude zatím předávání pohledávek Finanční správě ČR dobrovolné. Resort financí ale předpokládá, že tento model otevře cestu k jednotnějšímu, efektivnějšímu a zároveň šetrnějšímu způsobu vymáhání dluhů vůči dlužníkům.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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