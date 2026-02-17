Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Stát uvidí víc než dřív: Uber začne každý měsíc posílat data finančáku

Stát uvidí víc než dřív: Uber začne každý měsíc posílat data finančáku

Jana Knížková
Dnes
Společnost Uber podepsala memorandum s Finanční správa ČR a začne pravidelně každý měsíc předávat vybraná data o své činnosti.

Společnost Uber mění způsob, jak komunikuje se státem. Nově bude každý měsíc pravidelně finanční správě předávat vybraná data. Místo jednorázových výzev přichází systematická spolupráce. 

Konec nahodilých kontrol

Dosud Finanční správa získávala data od digitálních platforem především na základě jednotlivých výzev. Nové memorandum ale nastavuje pravidelný měsíční reporting vybraných údajů pro daňové účely. Úřady tak budou mít k dispozici průběžná data, díky nimž lépe uvidí vývoj trhu v čase a dokážou efektivněji vyhodnocovat rizika.

Uber pro seniory. Aplikace pro přepravu spouští nové účty Přečtěte si také:

Uber pro seniory. Aplikace pro přepravu spouští nové účty

Podle Finanční správy to přinese vyšší datovou kontinuitu a umožní přesnější analytickou práci, bez navyšování administrativní zátěže pro běžné poplatníky.

Transparentnost, nebo větší dohled?

Uber krok prezentuje jako součást své dlouhodobé strategie odpovědného podnikání a otevřené spolupráce s institucemi. Digitální platformy dnes hrají klíčovou roli v městské mobilitě a podle společnosti je důležité, aby jejich fungování stálo na jasných a předvídatelných pravidlech.

Pravidelné sdílení dat má zároveň přispět k férovějším podmínkám mezi jednotlivými poskytovateli přepravy a chránit poctivé podnikatele. Jinými slovy: kdo hraje podle pravidel, nemá se čeho obávat.

Řidiči Uberu a Boltu prchali před razií z finančáku Přečtěte si také:

Řidiči Uberu a Boltu prchali před razií z finančáku

Nemusí to skončit jen Uberem

Dohoda může být precedentem i pro další digitální platformy působící v Česku. Digitalizace ekonomiky přináší nové obchodní modely a stát hledá cesty, jak na ně reagovat bez zbytečné byrokracie, ale s dostatečnou kontrolou.

