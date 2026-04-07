Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit

Resort financí oznámil konkrétní limity, které budou od středy určovat horní hranici cen na čerpacích stanicích.
Maximální cena běžného benzinu byla stanovena na 43,15 Kč za litr, u nafty pak na 49,59 Kč za litr (včetně DPH). Ceny platí na celém území Česka po celý den.
Jde o cenový strop, čerpací stanice mohou prodávat i levněji. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.
Reakce na vysoké marže
Stát k regulaci přistoupil kvůli výrazným rozdílům v cenách. U některých pump, zejména na dálnicích, dosahovaly marže až 7 Kč na litr u benzinu a 6,5 Kč u nafty. Nově je proto maximální marže omezena na 2,5 Kč na litr u neprémiových paliv.
Součástí opatření je také snížení spotřební daně u nafty o 1,939 Kč na litr (zhruba 2,35 Kč včetně DPH).
Bez zásahu by ceny dál rostly
Podle propočtů ministerstva by bez regulace vycházely ceny výrazně výš – benzin až na 48,59 Kč za litr a nafta na 56,77 Kč za litr.
Jak se strop počítá
Maximální ceny vycházejí z velkoobchodních cen distributorů, jako jsou ČEPRO, ORLEN a MOL, doplněných o burzovní kotace Platts. K výsledku se přičítá omezená marže a DPH.
Dodržování cen bude kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě porušení hrozí provozovatelům čerpacích stanic pokuty v řádech milionů korun.