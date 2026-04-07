Podnikatel.cz  »  Finance

Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladá žena stojí u stojanu a tankuje auto
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Ministerstvo financí oznámilo konkrétní maximální ceny pohonných hmot, které začnou platit od středy 8. dubna. Stát tak reaguje na prudký růst cen i extrémní marže na některých čerpacích stanicích a snaží se trh alespoň krátkodobě stabilizovat.

Resort financí oznámil konkrétní limity, které budou od středy určovat horní hranici cen na čerpacích stanicích.

Maximální cena běžného benzinu byla stanovena na 43,15 Kč za litr, u nafty pak na 49,59 Kč za litr (včetně DPH). Ceny platí na celém území Česka po celý den.

Jde o cenový strop, čerpací stanice mohou prodávat i levněji. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.

Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu Přečtěte si také:

Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu

Reakce na vysoké marže

Stát k regulaci přistoupil kvůli výrazným rozdílům v cenách. U některých pump, zejména na dálnicích, dosahovaly marže až 7 Kč na litr u benzinu a 6,5 Kč u nafty. Nově je proto maximální marže omezena na 2,5 Kč na litr u neprémiových paliv.

Součástí opatření je také snížení spotřební daně u nafty o 1,939 Kč na litr (zhruba 2,35 Kč včetně DPH).

Bez zásahu by ceny dál rostly

Podle propočtů ministerstva by bez regulace vycházely ceny výrazně výš – benzin až na 48,59 Kč za litr a nafta na 56,77 Kč za litr.

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to na internetu berou s humorem Přečtěte si také:

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to na internetu berou s humorem

Jak se strop počítá

Maximální ceny vycházejí z velkoobchodních cen distributorů, jako jsou ČEPRO, ORLEN a MOL, doplněných o burzovní kotace Platts. K výsledku se přičítá omezená marže a DPH.

Dodržování cen bude kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě porušení hrozí provozovatelům čerpacích stanic pokuty v řádech milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Školení pro účetní
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Claude ve firmách získává na popularitě

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).