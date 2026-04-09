Strop cen benzinu a nafty výrazně klesl

Jana Knížková
Dnes
Mladá žena stojí u stojanu na čerpací stanici, drží v ruce pistoli
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Stát stanovil nové maximální přípustné ceny pohonných hmot. Cílem opatření je omezit lokální cenové extrémy a zmírnit dopady růstu globálních cen paliv na české řidiče.

Resort financí oznámil konkrétní limity, které budou určovat horní hranici cen na čerpacích stanicích. Platí pro pátek 10. dubna 2026. Stát tak reaguje na prudký růst cen i extrémní marže na některých čerpacích stanicích a snaží se trh alespoň krátkodobě stabilizovat.

Maximální ceny benzinu a nafty jsou účinné od 10. dubna 2026 od 00:00 do 24:00 hodin a platí na celém území České republiky.

Konkrétní nové ceny

  • Benzin (neprémiový): 41,77 Kč/litr včetně DPH
  • Nafta (neprémiová): 45,20 Kč/litr včetně DPH

Pro srovnání, hypotetická cena bez regulace marží a daňových úprav by činila:

  • Benzin: 47,21 Kč/litr
  • Nafta: 52,38 Kč/litr

Proč se ceny mění

Na základě rozhodnutí vlády byla omezena maximální marže čerpacích stanic na 2,5 Kč/litr u neprémiových paliv. U některých stanic na dálničních tazích marže dosahovaly až 7 Kč u benzinu a 6,5 Kč u nafty.

Zároveň Ministerstvo financí snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což včetně DPH představuje 2,35 Kč/litr. Cílem kombinace opatření je tlumit nápor globálního růstu cen a odstranit lokální extrémy.

Jak se strop počítá

Maximální ceny vycházejí z velkoobchodních cen distributorů, jako jsou ČEPRO, ORLEN a MOL, doplněných o burzovní kotace Platts. K výsledku se přičítá omezená marže a DPH.

Kontrola a sankce

Dodržování maximálních cen dohlíží Specializovaný finanční úřad. Porušení pravidel může vést k pokutám až v řádech milionů korun, v závislosti na velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu.

Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby maximálních cen využívali pouze ve výjimečných případech a snažili se udržovat ceny pod stanovenou hranicí.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

