Strop cen benzinu a nafty výrazně klesl

Resort financí oznámil konkrétní limity, které budou určovat horní hranici cen na čerpacích stanicích. Platí pro pátek 10. dubna 2026. Stát tak reaguje na prudký růst cen i extrémní marže na některých čerpacích stanicích a snaží se trh alespoň krátkodobě stabilizovat.
Maximální ceny benzinu a nafty jsou účinné od 10. dubna 2026 od 00:00 do 24:00 hodin a platí na celém území České republiky.
Konkrétní nové ceny
- Benzin (neprémiový): 41,77 Kč/litr včetně DPH
- Nafta (neprémiová): 45,20 Kč/litr včetně DPH
Pro srovnání, hypotetická cena bez regulace marží a daňových úprav by činila:
- Benzin: 47,21 Kč/litr
- Nafta: 52,38 Kč/litr
Proč se ceny mění
Na základě rozhodnutí vlády byla omezena maximální marže čerpacích stanic na 2,5 Kč/litr u neprémiových paliv. U některých stanic na dálničních tazích marže dosahovaly až 7 Kč u benzinu a 6,5 Kč u nafty.
Zároveň Ministerstvo financí snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což včetně DPH představuje 2,35 Kč/litr. Cílem kombinace opatření je tlumit nápor globálního růstu cen a odstranit lokální extrémy.
Jak se strop počítá
Maximální ceny vycházejí z velkoobchodních cen distributorů, jako jsou ČEPRO, ORLEN a MOL, doplněných o burzovní kotace Platts. K výsledku se přičítá omezená marže a DPH.
Kontrola a sankce
Dodržování maximálních cen dohlíží Specializovaný finanční úřad. Porušení pravidel může vést k pokutám až v řádech milionů korun, v závislosti na velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu.
Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby maximálních cen využívali pouze ve výjimečných případech a snažili se udržovat ceny pod stanovenou hranicí.