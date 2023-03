Tady je Jurečkovo: Ministr posílá Čechům další negativní vzkaz

Dohodáři budou muset zřejmě odvádět více na pojistném

Pokud od státu něco očekáváš, měl bys do systému adekvátně přispívat. Kdybychom byli všichni dohodáři a stát fungoval na jejich platbách, tak skončí. Bylo by to dlouhodobě neudržitelné. Není to jednoduché téma, ale musíme se do něj pustit, řekl nejnověji Marian Jurečka ve vysílání CNN Prima NEWS.

Podle ministra totiž od covidové pandemie přibývá lidí, kteří pracují právě na dohody. Jenže pan ministr zapomíná, že dohodáři jsou lidé, kteří si převážně při své práci přivydělávají na brigádách, aby udrželi domácí rozpočet v plusu. Právě od začátku covidu a se současnou inflací, která je ostatně 3. nejvyšší v EU, nic jiného mnoha domácnostem ani nezbývá než shánět další přivýdělek.

Na důchodovou reformu politici kašlali, teď to Češi odnesou

Důchodová reforma se léta zametala pod kobereček. Vláda Andreje Babiše se na ni vykašlala a s prohlubujícím se deficitem státního rozpočtu tak současná vláda premiéra Petra Fialy zmateně hledá peníze všude, kde se dá. A jeden negativní vzkaz lidem tak střídá další.

Začalo to vypuštěním zprávy do éteru, že pracující lidé budou odcházet do důchodu až v 68 letech. Jakoby si pan ministr Jurečka testoval trpělivost Čechů, co všechno snesou. Přitom ve Francii stále probíhají rozsáhlé protestní akce, protože tamní vláda již schválila zákon, který posouvá odchod do důchodu z 62 na „pouhých“ 64 let.

Jurečka je opojen mocí, před vlastním prahem si zamést nedokáže

Nyní ministr Jurečka svá slova na základě veřejného tlaku mírní a říká, že změny v důchodovém systému se lidí v aktuálním věku nad 50 let týkat nebudou, stejně jako některých vybraných profesí. Vedle toho ale dokázal již prosadit snížení červnové valorizace všem důchodcům, a to díky legislativní nouzi, jejíž zákonnost bude zřejmě posuzovat až ústavní soud.

Jurečka tak všem ukazuje, že dostal moc, že si je té moci dobře vědom a že své návrhy prosadí za každou cenu. Přitom si nedokáže zamést ani před vlastním prahem. Odvolal, za podezřelých okolností, šéfa Úřadu práce ČR Viktora Najmona a dodnes ani nedokázal navrhnout koncepční změny v žádostech a výplatě dávek státní sociální podpory. A odpovědnost přehodil právě na dnes již bývalého ředitele Úřadu práce ČR. O problémech s příspěvkem na bydlení, který tak vehementně propagoval děravý marketingový Deštník proti drahotě, by se mohlo hodiny vyprávět.

Padáka z vlády by měl dostat Jurečka, ale i Stanjura

Ostatně Jurečka tak postupuje stejně nestandardně jako další vládní člen, a to ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten nejdříve přijde s nedomyšlenou daní z mimořádných zisků, uvažuje o zrušení a snížení podpory stavebního spoření, chce zdvojnásobit daň z nemovitých věcí a dělat přesuny v sazbách DPH, což způsobí další zdražování. Chová se jak chladný a špatný účetní, který odškrtává na straně výdajů a přihazuje nekoncepčně na straně příjmů.

Jako bychom si toho během covidu a zmateného mikro řízení bývalého premiéra Andreje Babiše nezažili dost. Čtenář se už obává sledovat zpravodajství jen z toho důvodu, aby tam nenašel další negativní vzkaz od pánů Jurečky a Stanjury.

Premiér by se měl přestat fotit a začít konečně makat jako šéf

A co na to premiér Petr Fiala? Pan profesor je bezpochyby slušná a reprezentativní osobnost této republiky, ale není to krizový manažer, který je v této těžké době zapotřebí. Oba ministry hájí, omlouvá, a pak se jde zase fotit na další událost a píše další příspěvek na Twitter. Tak alespoň víme, k čemu máme pana premiéra.

Jak ovlivní jeho postoj nový prezident Petr Pavel, který už vládu několikrát zkritizoval za špatnou komunikaci, to ukáže až čas. Ale změny v komunikaci a v opravdu promyšlené koncepci by měly přijít hned, jinak i Čechům jednou trpělivost dojde.