Trik s DPH za desítky milionů korun: Pomohly malé účtenky

Liberečtí celníci rozpletli složitý řetězec firem, rodinných vazeb a podezřelých faktur. Případ ukazuje, jak sofistikovaně mohou fungovat daňové podvody ve stavebnictví a kolik milionů korun mohou stát veřejné rozpočty.
Prověřování začalo v roce 2024, kdy se liberečtí celníci zaměřili na podezřelé osoby působící ve stavebnictví. Podle zjištění se měli od ledna 2021 do prosince 2023 dopouštět zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
Princip byl zdánlivě nenápadný
Personálně propojené obchodní společnosti, často s rodinnými vazbami, byly zařazovány do dodavatelsko-odběratelských řetězců. Právě přes tyto firmy měl být neoprávněně uplatňován nárok na odpočet DPH. Ke krácení daně měly sloužit účtenky do částky deseti tisíc korun. Tedy částky, které běžně nepůsobí nápadně a mohou snadno zapadnout mezi ostatní doklady. Stát tak přišel téměř o 20 milionů korun na daních.
Razie, servery i miliony v hotovosti
Celníci provedli ve finální fázi domovní prohlídky i prohlídky dalších prostor, při nichž zajistili ze serverů rozsáhlé množství elektronických dat obsahujících účetnictví mnoha společností. Právě digitální stopy mají být klíčovým důkazem v dalším vyšetřování.
Současně zajistili majetek jako náhradní hodnotu za způsobenou škodu. Šlo o nemovitost v hodnotě 11 milionů korun, téměř pět milionů korun v hotovosti, dva miliony na bankovním účtu a také luxusní vůz Mercedes-Benz GLS 600 Maybach v hodnotě přes pět milionů korun. K tomu přibyly další tři automobily za zhruba jeden a půl milionu korun.
Šest osob bylo zadrženo. Případ je nadále v šetření a nelze vyloučit další obvinění, doplňuje Celní správa ČR v tiskové zprávě.
Stavebnictví pod drobnohledem
Stavebnictví patří mezi obory, kde jsou daňové podvody častým rizikem. Zejména kvůli složitým subdodavatelským řetězcům a vysokému objemu fakturace. Celní správa i další orgány proto tento segment dlouhodobě sledují.
