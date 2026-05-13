Tuzemské cestovní náhrady se mimořádně zvýší, týká se to však jen vozidel na naftu

Nárůst by měl být o 8 Kč/l . Příslušný návrh vyhlášky připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
Jak mohou zaměstnanci prokazovat cenu pohonných hmot
V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů o nákupu pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.
Zvýší se náhrady u nafty
Právě průměrné ceny stanovené vyhláškou se brzy opět zvýší. Podle § 189 zákoníku práce je MPSV zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.
A k tomu skutečně během března 2026 došlo, kdy se zvýšila průměrná cena za 1 litr motorové nafty na 42,02 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 573/2025 Sb. tak činí u motorové nafty 23,46 %. Stávající náhrada 34,10 Kč za 1 litr motorové nafty se tak dle návrhu vyhlášky zvýší na 42,10 Kč za litr.
Účinnosti by vyhláška měla nabýt 1. června 2026.
Jak budou vypadat průměrné ceny pohonných hmot pro náhrady
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce tedy budou po schválení vyhlášky činit:
- 34,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
- 39 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
- 42,10 Kč u motorové nafty
- 7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Co se týče dalších náhrad, ty zůstávají zatím beze změny.