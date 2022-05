U paušální daně přibude byrokracie, část OSVČ bude muset vést evidenci příjmů

OSVČ v paušálním režimu, které mají příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši, budou muset vést evidenci příjmů. Počítá s tím daňový balíček , který poslalo do připomínkového řízení ministerstvo financí.

Vzniknou tři pásma paušální daně

Jak už informoval server Podnikatel.cz, paušální daň OSVČ dozná od příštího roku řady změn. Předně by se měla zvýšit hranice pro využití paušálního odvodu, podobně jako limit pro povinnou registraci k DPH, na 2 miliony korun.

Vzhledem k tomu ale, že se po zvýšení limitu bude paušální daň vztahovat na OSVČ s velmi širokým rozpětím příjmů, nebude již všem stanovena paušální daň ve stejné výši, ale zavedou se 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních záloh a v návaznosti na to tedy budou jinak vysoké i jejich daně a veřejná pojistná. S ohledem na významné rozšíření paušální daně od příštího roku a předpokládané přihlášení zhruba 30 tisíc nových OSVČ je zřejmé, že živnostník s příjmy do 500 tisíc Kč ročně nemůže státu odvádět na daních a odvodech sociálního a zdravotního pojištění stejně jako podnikatel s příjmy ke 2 mil. Kč. Proto jsme přistoupili ke kompromisnímu rozdělení systému paušální daně do tří pásem, která určují výši měsíčních paušálních záloh, vysvětlil pro server Podnikatel.cz Tomáš Weiss, mluvčí ministerstva financí.

Pro koho bude 1. pásmo (nyní) 6000 Kč

První pásmo se bude týkat OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč, přičemž u těchto podnikatelů bude jedno, z jaké samostatné činnosti jejich příjmy plynou. Dále se do prvního pásma bude moci přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů.

První pásmo bude také pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. V tomto pásmu bude paušální daň stanovená stejně jako v současnosti, tedy z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Pro rok 2022 jde o částku 5994 korun.

Pro koho bude druhé pásmo 16 000 Kč

Do druhého pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Druhé pásmo budou moct využít také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů. Paušální odvod bude v druhém pásmu činit 16 000 Kč měsíčně. Jde o pevnou částku, která se nebude měnit v závislosti na růstu minimálního pojistného.

Pro koho bude třetí pásmo 26 000 Kč

Do třetího pásma potom budou moci vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč. Tyto OSVČ pak budou muset platit 26 000 Kč měsíčně. Opět se jedná o pevnou částku, která se nebude měnit v závislosti na růstu minimálního pojistného.

Kdo bude muset vést evidenci příjmů

Kromě zavedení tří pásem a zvýšení odvodu se však zvýší i administrativa spojená s paušální daní. Nově totiž budou muset některé OSVČ vést záznamy o příjmech ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu. Konkrétně se tato povinnost bude týkat poplatníků v paušálním režimu, kteří mají příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši. V současnosti platí, že poplatník v paušálním režimu nemusí podle zákona o daních z příjmů vést daňovou evidenci. Nově nicméně bude v zákoně zavedena povinnost vést záznamy o příjmech, ke kterým se uplatňují výdaje různým procentem. Účelem této změny je, aby bylo možné posoudit, do kterého pásma paušální daně může OSVČ vstoupit a jak vysoké mají být její měsíční paušální zálohy. Forma vedení těchto záznamů záleží pouze na poplatníkovi, doplnil serveru Podnikatel.cz Tomáš Weiss, mluvčí ministerstva financí.

OSVČ budou podávat další formuláře

Evidence příjmů není jedinou administrativní novinkou. V oznámení o vstupu do paušální daně budou muset OSVČ nově hlásit, v jakém pásmu budou. Dále budou některé OSVČ muset a některé moct podávat “oznámení o jiné výši paušální daně”. Na výběr budou mít poplatníci, kteří splní podmínku rozhodných příjmů pro své zvolené pásmo paušálního režimu a zároveň splní i podmínku rozhodných příjmů pro nižší pásmo paušálního režimu. To znamená, že měli takové příjmy, které by jim dovolily být v daném zdaňovacím období v nižším pásmu paušálního režimu.

V takovém případě bude moct OSVČ podat “oznámení o jiné výši paušální daně”, ve kterém skutečnosti uvede a vypočítá daň podle nižšího pásma paušálního režimu. Následně tak vznikne přeplatek, který se případně použije na úhradu paušálních záloh v dalším zdaňovacím období. Nebo v případě, že už poplatník nebude nadále v paušálním režimu, se může použít jako standardní přeplatek a tedy poplatníkovi vrátit. Pozor však na to, že se to týká pouze daně z příjmů a nikoli pojistného.

Povinnost podat “oznámení o jiné výši paušální daně” budou mít ty OSVČ, jejichž rozhodné příjmy přesáhnou limit pro své zvolené pásmo paušálního režimu, ale nepřesáhnou hranici vyššího pásma paušálního režimu. Pokud bude chtít OSVČ v paušálním režimu zůstat, bude muset podat “oznámení o jiné výši paušální daně” a vše navíc ještě dodanit.

Kdo na nové paušální dani vydělá

Co se týče dopadů nového nastavení paušální daně, u příjmů v rozmezí 1 až 2 miliony korun vydělají na novém nastavení především bezdětné OSVČ s 60% paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionem korun. V takovém případě totiž stále platí paušál v prvním pásmu (tedy jen 6 tisíc korun měsíčně). Tyto OSVČ vydělají na nové úpravě přes 100 tisíc korun. Přes 90 tisíc korun ušetří na paušální dani také bezdětné OSVČ s 40% paušálem a příjmy těsně pod 2 miliony korun.

Paušální daň se naopak nevyplatí především 80% paušalistům s dětmi. Například OSVČ s 80% paušálem a dvěma dětmi by na paušální dani vydělala až s příjmy nad 1,8 milionu korun. Paušální daň se nevyplatí ani 40% paušalistům s dvěma dětmi a příjmy těsně nad 1 milionem korun.

2 koruny mohou stát 100 tisíc korun

Vzhledem k systému tří pásem ovšem může vzniknout situace, že jen pár korun rozdílu v ročních příjmech může přinést vyšší paušální daň o více než 100 000 Kč. Pokud totiž například OSVČ s 40% paušálem bude mít příjmy 999 999 Kč, bude i nadále v prvním pásmu a platit přibližně 6 tisíc korun. Pokud ale OSVČ s 40% paušálem bude mít příjmy o dvě koruny vyšší, tedy 1 000 001 Kč, bude muset, pokud chce zůstat v paušálním režimu, přejít do vyššího pásma a platit měsíčně o zhruba 10 tisíc korun více. V daném případě by tak 2 koruny příjmů navíc mohly pro OSVČ znamenat o 120 tisíc korun vyšší paušální daň za rok.