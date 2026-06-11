Úřad chyboval ve výpočtu důchodu. Senior pak získal doplatek téměř 900 tisíc

Muž, který během života pracoval v Izraeli a následně v České republice, požádal v roce 2023 o starobní důchod. ČSSZ mu přiznala takzvaný odložený starobní důchod ve výši pouhých 1 041 korun měsíčně.
Jak ale později zjistil veřejný ochránce práv, který se případu věnoval, úřady mu neposkytly dostatečné poučení a navíc mu přiznaly nesprávný typ důchodu. O případu informoval server Českájustice.cz.
Zvolené datum přiznání důchodu bylo pro stěžovatele zjevně nevýhodné. Lze přitom důvodně předpokládat, že by zmocněnkyně takové datum nezvolila, pokud by obdržela řádné poučení, je uvedeno ve zprávě ombudsmana Stanislava Křečka.
Nárok měl už o několik let dříve
Při přezkoumání případu vyšlo najevo, že senior splnil podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu již od 1. ledna 2009. ČSSZ mu však přiznala důchod odložený, přestože podle ombudsmana platí, že pokud člověku vznikne nárok na řádný starobní důchod, nemůže mu být později přiznán důchod odložený.
Ke dni, k němuž ČSSZ původně rozhodovala o přiznání starobního důchodu, trval seniorovi nárok na řádný starobní důchod. ČSSZ mu proto měla přiznat důchod řádný, nikoliv pozdní, konstatoval ombudsman.
Po zásahu ombudsmana úřad své pochybení uznal a vydal nové rozhodnutí. Seniorovi přiznal řádný starobní důchod ve výši 8 923 korun měsíčně a zpětně mu doplatil 887 832 korun.
Další doplatek za odpracované roky
Tím ale případ neskončil. Muž totiž i během pobírání důchodu pracoval a odváděl sociální pojištění. Když požádal o zvýšení důchodu za další výdělečnou činnost, ČSSZ jeho žádost původně zamítla.
Ombudsman však upozornil, že jakmile úřad uznal chybu při přiznání důchodu, měl automaticky přehodnotit i nárok na jeho navýšení. Nakonec proto senior získal ještě další doplatek ve výši 20 465 korun.
Veřejný ochránce práv následně uzavřel, že ČSSZ během šetření napravila všechna zjištěná pochybení. Celkem tak senior díky nápravě získal zpět více než 908 tisíc korun.