Uzavřené pobočky pošty a chybějící peníze. Mají mít senioři obavy o důchody?

Česká pošta oznámila, že u jednoho z externích partnerů, který provozuje devět poboček sítě Pošta Partner, byl při vnitřní kontrole zjištěn schodek v řádu stovek tisíc korun. Tyto prostředky byly určeny mimo jiné na výplatu důchodů a poštovních poukázek.
Co bude s důchody?
Pošta zdůrazňuje, že veškeré finance klientů jsou v bezpečí. Peníze, které lidé svěřili České poště, nebyly podle vyjádření ztraceny a klienti o ně nepřijdou.
Ukončení smlouvy s provozovatelem
K 14. květnu 2026 Česká pošta odstoupila od smlouvy s dosavadním provozovatelem pošt Partner, který nebyl schopen chybějící částku doplatit. Finanční prostředky bude nyní pošta vymáhat právní cestou.
Provozovny pošty, které jsou uzavřené
Náhradní provoz a dostupnost služeb
Poštovní služby v dotčených lokalitách budou dočasně zajišťovat zastupující pošty. Lidé tak budou moci i nadále vyzvedávat zásilky nebo vyřizovat finanční služby.
Od 18. května 2026 jsou na těchto náhradních pobočkách dostupné všechny uložené zásilky i finanční operace.
Co to znamená pro seniory
Pro seniory, kteří jsou často zvyklí na osobní návštěvu pobočky, je důležité vědět, že:
- služby budou nadále dostupné na jiných poštách v okolí,
- důchody a peníze jsou v bezpečí,
- dočasně může dojít k nutnosti dojíždět na jinou pobočku.
Česká pošta zároveň ujišťuje, že situace je řešena tak, aby dopad na klienty byl co nejmenší.