Uzavřené pobočky pošty a chybějící peníze. Mají mít senioři obavy o důchody?

Jana Knížková
Dnes
Seniorka sedí doma na gauči a v ruce drží české bankovky
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Česká pošta přistoupila k uzavření devíti pošt Partner. Uzavření by mělo být jen dočasné. Důvodem je finanční schodek u provozovatele. Senioři měli obavy o své důchody.

Česká pošta oznámila, že u jednoho z externích partnerů, který provozuje devět poboček sítě Pošta Partner, byl při vnitřní kontrole zjištěn schodek v řádu stovek tisíc korun. Tyto prostředky byly určeny mimo jiné na výplatu důchodů a poštovních poukázek.

Co bude s důchody? 

Pošta zdůrazňuje, že veškeré finance klientů jsou v bezpečí. Peníze, které lidé svěřili České poště, nebyly podle vyjádření ztraceny a klienti o ně nepřijdou.

Klienti o žádné své peníze nepřišli a nepřijdou, uvádí pošta.

Ukončení smlouvy s provozovatelem

K 14. květnu 2026 Česká pošta odstoupila od smlouvy s dosavadním provozovatelem pošt Partner, který nebyl schopen chybějící částku doplatit. Finanční prostředky bude nyní pošta vymáhat právní cestou.

Provozovny pošty, které jsou uzavřené

Seznam uzavřených pošt

Autor: Česká pošta

Náhradní provoz a dostupnost služeb

Poštovní služby v dotčených lokalitách budou dočasně zajišťovat zastupující pošty. Lidé tak budou moci i nadále vyzvedávat zásilky nebo vyřizovat finanční služby.

Od 18. května 2026 jsou na těchto náhradních pobočkách dostupné všechny uložené zásilky i finanční operace.

Co to znamená pro seniory

Pro seniory, kteří jsou často zvyklí na osobní návštěvu pobočky, je důležité vědět, že:

  • služby budou nadále dostupné na jiných poštách v okolí,
  • důchody a peníze jsou v bezpečí,
  • dočasně může dojít k nutnosti dojíždět na jinou pobočku.

Česká pošta zároveň ujišťuje, že situace je řešena tak, aby dopad na klienty byl co nejmenší.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

