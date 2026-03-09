Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Přírodní kosmetiku míchá jen s dobrou náladou

Edita Zdražil Golová klade důraz na to, že byliny pro její kosmetiku vyrostly v Beskydech, konkrétně pod vrcholem Kazničov. Její webové stránky i sociální sítě proto nesou název Byliny z Beskyd, i když její značkou je Edi Naturalis.
Co se dozvíte v článku
- Jak se z teorie stala praxe
- Všechno v jednom: Realita malého výrobce
- Vůně, která nesmí křičet
- Energie v každém produktu
- Folklór na etiketách i v srdci
- Boj s přírodou o sílu bylin
- Regionální značka jako klíč k trhu
- Tip na další příběh
Jak se z teorie stala praxe
K bylinkám měla Edita Zdražil Golová blízko už odmalička. Jako první ji oslovil květ lípy, který sušila její babička. Ta tehdy na zahradě měla více než stoletou lípu a Edita si vzpomíná, že to tam vždy úplně krásně vonělo. Když pak začala v sobě rozvíjet svůj skrytý potenciál a zjistila, že ji více zajímají bylinky, obrátila se nejprve na knihy.
Pracovala osm let jako vedoucí knihovny a myslí si, že ji do knihovny přivedl osud, protože tam měla všechny knihy naservírované.
Během té doby jsem si nepůjčovala žádnou beletrii, ale hlavně naučné knihy. Našla jsem tam autory, prolistovala všechny knihy, které mají správný potenciál a které jdou hodně do hloubky, abych z toho mohla čerpat, přiznává. Překvapující pro ni byly knihy, které popisují bylinky více do hloubky na úrovni mystiky a fascinoval ji léčivý efekt nejen u bylinek, ale také u hub.
Edita také absolvovala různé kurzy a workshopy. Ráda na ně vzpomíná a pořád si to vybavuje.
Jedna věc je teorie, kterou si načtete v knížkách a druhá věc je kontakt s lidmi, spojování a poznávání, doplňuje. Byla například ve škole přírodních terapií v Českém Krumlově, což byl intenzivní kurz shrnutý do několika dní zaměřený na bylinky, tinktury, masti, ale také na čínskou medicínu. Absolvovala i kurzy aromaterapie, protože když něco dělá, potřebuje informace co nejvíce načerpat. Hodně ji posunul také kurz feng-šuej, který nebyl sice o rostlinách, ale o energiích.
Všechno v jednom: Realita malého výrobce
Z hlediska kosmetiky neměla Edita k výrobě žádné předpoklady.
Žiju tady obklopená přírodou a chtěla jsem ji přenést a nabídnout ostatním, dodává s úsměvem. Už dlouho předtím vyráběla různé léčivé masti, dělala tinktury z pupenů nebo kořenů a podobně. Distribuovala je po rodině a vychytávala díky tomu různé struktury a množství. Nenaplňovalo ji sedět u počítače, bolely ji oči a cítila, že potřebuje do přírody, tak hledala nějakou možnost, jak to spojit s byznysem.
Naťukly mě mé dcery, které pracovaly s přírodní kosmetikou ve své práci, jestli bych nechtěla zkusit vyrábět přírodní kosmetiku. Byla to velká výzva, tak jsem se nad tím hodně zamýšlela, ale byla to další věc, co mě přivedla na tu cestu, přidává.
Kromě knihovnictví prošla Edita mnoha různými profesemi například ze sociální sféry nebo z oblasti obchodu a marketingu. Podle ní člověk sbírá z každé práce nějaký střípek a říká si, že něco dělal pro to, aby se naučil určitou věc.
Když jste výrobce, tak jste prodejce, ekonom, marketér a všechno. Ve firmě na to má každý svou pozici a vy jste všechno v jednom. A to si myslím, že je málo doceněné všemi a hlavně státem, podotýká Edita.
Vůně, která nesmí křičet
Když Edita zkoušela míchat vůně a hledala správné kombinace, bylo podle ní nejsložitější najít tu správnou vůni, protože každému voní něco jiného a ona musí vyrobit něco, čím se snaží oslovit spoustu lidí. Na účincích bylinek se dá stavět, ale u vůní je potřeba najít nějakou zlatou střední cestu. Nyní kosmetika Edi Naturalis nevoní nějak silně, ale jde o jemnou, příjemnou vůni.
Výrobky se skládají z bylinek, tuků a éterických olejů.
Tím, že si bylinky pěstuju sama, tak jsem u nich vycházela z toho, aby to byla léčivá bylinka, aby měla všeobecné účinky a aby u nás rostla, popisuje Edita s tím, že éterické oleje a tuky se snažila opět nakombinovat tak, aby to bylo pro co největší škálu lidí. Tedy aby například nešlo o tuky, které vyvolávají alergie.
Jakmile Edita vyrábí něco nového, udělá pár výrobků a nechá je testovat na cizích lidech. Je podle ní lepší dát to někomu cizímu, protože je nekompromisní a nemaže jí med kolem pusy, aby se neurazila.
Ze začátku olejíčky zkoušely moje dcery. Jinak různí lidé kolem mě i ti cizí testují mé výrobky, než je dám schválit a vytvořím finální produkt, upřesňuje. Podle Edity je pořád co vylaďovat a často nosí v hlavě nápady, co by mohla u výrobků vylepšit.
Energie v každém produktu
Pod značkou Edi Naturalis Edita nabízí produkty především na pleť, na tělo a masážní. Podle Edity nejde o spoustu produktů, ale už má širší škálu. Myslí si, že produkty jsou jedinečné energií, protože do nich dává opravdu svoji energii a vyrábí jenom v době, když je jí dobře a je v pohodě.
Samozřejmě jsou dny, kdy na vás něco jde, nějaká chřipka nebo špatná nálada. Tehdy prostě nevyrábím. Na bylinky ani na výrobky prostě nesahám a snažím se dát dohromady sebe, zdůrazňuje. Tohle podle ní neoceníte pohledem ani vůní, nebo chutí, ale věří, že se ta energie přináší. Další výhodou je, že si Edita bylinky pěstuje sama, což je taky o té energii.
Poslední dobou patří mezi oblíbené produkty pleťový balzám s chrpou a také s růží.
Nevím, jestli to je způsobeno tím mým výrobkem, nebo nějakým všeobecným marketingem. Ale vždycky je vidět, když někde proběhne něco o nějaké květině, že to lidi víc zajímá, směje se Edita. Chrpa podle ní lidi oslovuje, protože v kosmetice není tak často používaná. Sama nedá dopustit hlavně na pleťové oleje a balzámy.
Folklór na etiketách i v srdci
Všechny výrobky se vyznačují působivými etiketami v modro-bílé barvě. Reakce lidí na ně jsou moc pěkné. Edita v patnácti letech začala chodit do souboru Valašský vojvoda a folklór ji uchvátil. Není totiž jen o folklóru samotném, je to také o tradicích a zase o spojení s přírodou.
Mám ráda, když má všechno nějaký význam a jde to do hloubky. Nedělám nic povrchově, přiznává Edita. Když přemýšlela nad etiketami, dívala se, co je na trhu a i když se jí líbily moderní a čisté designy, chtěla na produktech mít folklór. Myšlenka tedy byla raz dva a zbývalo jen vybrat správný modrotiskový vzor.
Boj s přírodou o sílu bylin
Bylinky pro kosmetiky si Edita pěstuje sama. Nyní má chrpu polní, levanduli lékařskou, měsíček lékařský a růži stolistou. Plánuje tymián na tymiánovou mast a v hlavě má ještě jednu bylinku a uvidí se, jak to dopadne.
Podmínkou bude, že se musí u nás v Beskydech, tedy v chladnějším prostředí, té bylince dařit, podotýká s úsměvem.
Ze začátku se Editě dařilo bez problémů pěstovat měsíček, ale nyní se mu podle jejích slov příliš nechce. Má proto pocit, že čím více se o květiny stará, tím je to horší. Když její bylinkovou zahrádku navštívil jeden léčitel, říkala mu, že má náročný rok a nestíhá je vyplít a dát jim prostor. On ji přesvědčil, že je to v pořádku, protože když si její bylinky těžce nacházejí místo na slunci, mají mnohem větší sílu. Když totiž nemají kolem sebe žádný plevel, nemusí s ničím bojovat a síla a energie v nich není tím pádem tak velká.
Boj s pýrem je nejnáročnější. Vždy si říkám, že to budu mít krásně připravené. Jak to začne růst, tak něco vytrhnu, ale když jezdím prodávat, už na to nemám čas a jsem ráda, že to vůbec roste, dodává.
Záhon pro bylinky do kosmetiky zakládala Edita na zelené trávě. To je nejnáročnější a i dnes se u nich nejvíce nadře. Navíc je u nich jílovitá, těžká půda. U ostatních záhonů už byla chytřejší: zvolila vyvýšené, použila karton a do jednotlivých vrstev přidala hnůj nebo slámu.
Záhony, se kterými jsem začínala, mám testované zdravotním ústavem, takže se je snažím zachovat tak, jak byly původně, popisuje.
Regionální značka jako klíč k trhu
Edita Zdražil Golová je nositelka značky Beskydy, originální produkt, a to už poměrně dlouho. Když o ni žádala, ještě ji nemělo mnoho výrobků a nebylo to ani tak rozšířené po České republice.
Když tu značku máte, lidé se na vás dívají trošku jinak. Otvírá dveře i pro přihlášení k různým prodejním akcím, kde je přetlak a přináší to lidské kontakty a sociální vazby, vyjmenovává.
Získat toto označení podle Edity nebylo složité, protože ví, jaký výrobek dělá a co za tím je.
Vy vlastně obhajujete nějakým způsobem vaši značku a snažíte se komisi přednést důvody proč by měl výrobek mít tu regionální značku, prozrazuje závěrem.
