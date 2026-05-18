Věk jako nálepka: Seniory se prý nevyplatí zaměstnat. To se má ale změnit

Právě kvůli rostoucí věkové diskriminaci se nyní Organizace spojených národů pustila do přípravy nové mezinárodní úmluvy, která má práva seniorů výrazně posílit. Podporu jí vyjádřil i český ombudsman Stanislav Křeček.
Stárnutí nesmí znamenat horší zacházení
Ještě před několika lety se o věkové diskriminaci mluvilo jen okrajově. Dnes se ale stále častěji ukazuje, že právě vyšší věk může být pro mnoho lidí překážkou v běžném životě. Starší lidé podle expertů čelí předsudkům při hledání zaměstnání, komplikovaněji se dostávají k některým službám a někdy narážejí i ve zdravotnictví nebo sociálním systému.
Právě na tyto problémy upozornila pracovní skupina pro stárnutí fungující při Organizaci spojených národů. Ta dospěla k závěru, že ochrana seniorů není v mnoha zemích dostatečná a že by jejich práva měla chránit samostatná mezinárodní dohoda.
Svět chystá novou úmluvu pro starší lidi
Organizace spojených národů proto letos vyzvala členské státy, aby se zapojily do přípravy nové Úmluvy o právech starších lidí. Ta by měla jasně definovat, na co mají senioři nárok a jak mají státy proti diskriminaci postupovat.
Do příprav se už zapojila také Česká republika, která předložila vlastní návrhy. Aktivní je i kancelář veřejného ochránce práv.
Případy diskriminace různého druhu, včetně té věkové, řešíme řadu let. Snahu upevnit práva starších lidí mezinárodní smlouvou proto vnímáme jako velmi důležitou, uvedl v tiskové zprávě ombudsman Stanislav Křeček.
Diskriminace vypadá často nenápadně
Podle odborníků přitom nejde vždy o otevřené odmítání. Věková diskriminace může mít mnohem nenápadnější podobu. Starší lidé se setkávají například s automatickým předpokladem, že nezvládnou moderní technologie, nejsou dostatečně výkonní nebo „už se nevyplatí“ je zaměstnat.
Právě podobné stereotypy chce připravovaná úmluva změnit. Cílem je, aby vyšší věk nebyl důvodem k horšímu zacházení nebo omezenému přístupu k běžným právům.