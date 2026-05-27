Velké změny v DPH od roku 2027: Konec Lex Ferrari i nové výhody pro věřitele

Od roku 2027 také skončí tzv. Lex Ferrari a podnikatelé si tak budou moct odečíst DPH z nákupu automobilů bez omezení.
Jaká platí aktuálně pravidla
Aktuálně dle § 46 odst. 1 písm. i) zákona o DPH platí, že věřitelé mohou při splnění stanovených podmínek provést opravu základu daně u nedobytných pohledávek v případě malých pohledávek. Podle stávající úpravy věřitel (při splnění dalších podmínek) může opravit základ daně, pokud v každém jednotlivém případě jde o pohledávku nepřesahující 10 000 Kč včetně daně, která je alespoň 6 měsíců po splatnosti a zároveň souhrn pohledávek věřitele vůči jednomu dlužníkovi, u kterých tento věřitel provedl opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, nesmí přesáhnout 20 000 Kč včetně daně za kalendářní rok. Současně musí být splněno, že daná pohledávka není opravena na základě jiného titulu § 46 odst. 1 zákona o DPH. K tomu platí, že opravu podle § 46 odst. 1 písm. i) zákona o DPH lze provést pouze jednou za kalendářní rok.
S touto úpravou souvisí povinnost dlužníka provést snížení uplatněného odpočtu daně ve výši vypočtené z neuhrazené částky, pokud pohledávka ze zdanitelného plnění není zcela uspokojena do posledního dne šestého kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž se stala splatnou.
Změny pomohou věřitelům
Návrh zákona o evidenci tržeb, který před několika týdny schválila vláda, však problematiku malých nedobytných pohledávek mění. Předně dojde ke zkrácení lhůty pro vrácení DPH z nezaplacených faktur ze současných šesti na tři měsíce.
Toto opatření se zavádí jako jedno z opatření, které pomůže plátcům získat od státu dříve zpět DPH z plnění, za které nedostali zaplaceno, ačkoli DPH státu odvedli. Obvykle se jedná o pohledávky, kdy z důvodu hospodárnosti s ohledem na malou výši pohledávky (například pokud jsou náklady na vymáhání vyšší než jednotlivě vymožená pohledávka) věřitel nepřikročí k jejich aktivnímu vymáhání skrze instituty insolvenčního zákona, exekučního řízení apod. (toto aktivní vymáhání upravuje § 46 zákona o DPH speciálně), doplňuje důvodová zpráva.
Konkrétně se jedná o pohledávky, u nichž postačí dvakrát písemně vyzvat dlužníka ke splnění povinnosti uhradit pohledávku ze zdanitelného plnění.
Množina pro možnost opravy základu daně se u těchto pohledávek rozšiřuje o výši neuhrazené pohledávky (z 10 000 Kč na 20 000 Kč), zkrácení požadované doby jejího neuhrazení (z 6 měsíců na 3 měsíce) a navýšení celkového limitu, který je možné uplatnit v rámci kalendářního roku (100 000 Kč namísto 20 000 Kč), upřesňuje důvodová zpráva s tím, že do souhrnu pohledávek se zahrnují pouze pohledávky podle písmene i), nikoli pohledávky podle jiných písmen § 46 odst. 1 zákona o DPH.
Kromě změny parametrů dojde i ke zrušení ustanovení o možnosti uplatnit opravu jednou za kalendářní rok. Tím půjde opravu základu daně uskutečnit v rámci kteréhokoli zdaňovacího období, pokud budou splněny podmínky pro uplatnění.
Rovněž bude možné od účinnosti tohoto zákona provést opravu pohledávky ze zdanitelných plnění uskutečněných v letech 2025 a 2026, tedy za roky, od kterých je možnost opravy u takových pohledávek zavedena, které naplní nové podmínky pro opravu od roku 2027, případně kvůli ročnímu limitu pro opravu nemohly být uplatněny dříve, píše se v důvodové zprávě.
Věřitelům se tak rozšíří možnosti uplatnění opravy základu daně u malých nedobytných pohledávek, včetně možnosti dřívějšího uplatnění. Díky tomu budou moci podnikatelé dostat dříve zpět DPH z neuhrazených plnění. S tím ovšem souvisí i změna pro dlužníky, kteří budou muset dříve opravovat odpočet v případě, že do 3 měsíců od splatnosti nezaplatili za plnění, které pro ně dodavatel uskutečnil.
Končí Lex Ferrari
V oblasti DPH dojde i k dalším změnám. Skončit by mělo opatření minulé vlády, které zastropovalo odečet DPH z nákupu luxusních aut na dvou milionech korun (maximální výše odpočtu činí 420 tisíc korun), tzv. Lex Ferrari. Omezení, která byla aplikována pro roky 2024 až 2026, zůstanou nicméně zachována. Od roku 2027 tak pořízení vybraných osobních automobilů či jejich technické zhodnocení nebude na vstupu omezeno žádnou částkou. Pokud si tak podnikatel pořídí automobil například za čtyři miliony korun, bude si moct vrátit odpočet ve výši 840 tisíc korun.
Klesne sazba DPH na nealko v restauracích
V neposlední řadě dojde ke změně sazby DPH u nealkoholických nápojů podávaných v rámci restauračních služeb. Nově se na ně bude uplatňovat snížená sazba 12 %, tedy stejná sazba jako se uplatňuje na stravovací služby.
Na vládu míří další novela zákona o DPH
Na vládu navíc míří i samostatná novela zákona o DPH, která obsahuje povinnou transpozici směrnice DPH v digitálním věku, avšak pouze v rozsahu článku 2 této směrnice, jehož použitelnost je stanovena od 1. ledna 2027. Tato část se především věnuje vyjasnění a zlepšení pravidel, která se dotýkají používání zvláštního režimu jednoho správního místa. Změny mají cíl zejména snížit administrativní zátěž v odvodu DPH u vybraných plnění v rámci celé Evropské unie a zpřesnit výklad pro určení místa plnění a data uskutečnění zdanitelného plnění, která jsou předmětem vykazování ve zvláštním režimu jednoho správního místa.