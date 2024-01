Velký rozcestník změn v roce 2024, které se týkají podnikatelů

Nejvíce změn přinesl konsolidační balíček

Řadu změn přináší konsolidační balíček. Většina novinek nabyla účinnosti už na začátku ledna, některé však začnou platit až během roku 2024 a některé až v dalších letech.

Daň z příjmů právnických osob vzrostla na 21 %

Firmám se od roku 2024 zvýšila daň z příjmů právnických osob, a to z 19 na 21 %. Změny se dotkly i tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které firmy dříve musely dodaňovat. Pokud má firma například pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dříve zdaňoval, nově jen tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný.

Firmy mohou vést účetnictví v cizí měně

Firmy získaly od roku 2024 možnost účtovat v EUR, USD, GBP. Týká se to firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně.





Funkční měna je vymezena jako měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí. Jak se doplňuje ve zdůvodnění, pro posouzení, zda měna, kterou se účetní jednotka rozhodla používat jako měnu funkční, mohou být relevantní například následující ukazatele:

podíl transakcí účetní jednotky provedených v dané měně vyšší než 50 %

míra, jakou daná měna ovlivňuje ceny zboží a služeb účetní jednotky,

měna státu, jehož konkurenční prostředí a podmínky stanovené pro podnikání převážně ovlivňují ceny zboží a služeb účetní jednotky,

míra, jakou měna ovlivňuje mzdové a další náklady, které jednotka musí vynaložit při výrobě a prodeji zboží a poskytování služeb.

Změny v sociálním (a zdravotním) pojištění OSVČ

OSVČ se zvýšilo sociálního pojištění. Konkrétně se v letech 2024–2026 zvýší minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně. Tradičně se navíc zvýšila průměrná mzda a stejně tak i minimální zálohy. Pro rok 2024 to znamená dohromady zvýšení minimální zálohy sociálního pojištění z 2944 Kč na 3852 Kč.

U zdravotního pojištění se sice způsob výpočtu minimálního vyměřovacího základu ani vyměřovacího základu nemění, ale s novou průměrnou mzdou se i tak zvyšuje výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2024 se tak zvýšila z 2722 Kč na 2968 Kč.

Zároveň se OSVČ zvýšil vyměřovací základ u sociálního pojištění z 50 na 55 % základu daně.

Ačkoli se sociální odvody pro OSVČ zvýšily, pro začínající podnikatele zůstaly stejné jako v přechozích letech. Pro OSVČ, která bude nově zahajovat výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a tuto samostatnou výdělečnou činnost v uplynulých 20 kalendářních letech nevykonávala, zůstane měsíční vyměřovací základ na 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních dvou kalendářních let od zahájení podnikání.

Zálohy u sociálního pojištění se musí měnit u řady OSVČ už v lednu

Nově platí, že v případě, pokud je měsíční vyměřovací základ nižší, než by činil minimální měsíční vyměřovací základ v dalším kalendářním roce, je od prvního kalendářního měsíce nového kalendářního roku až do měsíce, kdy bude nebo by měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok, stanovena minimální výše měsíčního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro daný rok. Nově tak platí stejný systém jako u zdravotního pojištění. Řada OSVČ tak musí změnit výši záloh už v lednu.

Zvýšení paušální daně OSVČ

Konsolidační balíček a růst minimálních záloh má dopad i do systému paušální daně OSVČ. V roce 2024 činí paušální daň v prvním pásmu 7498 Kč měsíčně (4430 Kč sociální pojištění, 2968 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). V druhém pásmu nově OSVČ hradí 16 745 a ve třetím 27 139 Kč.

Zaměstnancům se zvýšilo nemocenské pojištění

Do konce roku 2023 se platilo nemocenské pojištění ve výši 2,1 % hrubé mzdy jako sazba na straně zaměstnavatele. Nově se zavedlo nemocenské pojištění i na straně zaměstnanců ve výši 0,6 %. Zaměstnanec se mzdou 40 000 Kč měsíčně přijde o 240 Kč.

Úpravy progrese u daně z příjmů fyzických osob

Stále platí dvě sazby daně z příjmů, 15 a 23 %. Nově se ale vyšší sazba už nehradí z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy, ale už z příjmů nad 3násobek průměrné mzdy. Posun se týká i OSVČ, které budou vyšší sazbu daně platit už ze zisku přesahující 36násobek průměrné mzdy a nikoli 48násobek jako v minulosti.

Seškrtání slev na dani a daňových výjimek

U daně z příjmů se omezila daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.

U daně z příjmů fyzických osob se pak upravila sleva na dani na manželku/manžela, která se nově omezila výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Zcela se zrušilo školkovné, které šlo uplatnit až do výše minimální mzdy, a také sleva na studenta, která činí 4020 Kč.

Původně mělo dojít ke zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a také ke zrušení osvobození nadlimitních stravenek. Nakonec však u vymezených daňových benefitů bylo zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy.

U příjmů z tombol a hazardních her klesl limit pro osvobození příjmů z 1 milionu korun na 50 000 Kč. Škrtnul se také odpočet za členské příspěvky odborům.

Konsolidační balíček zrušil i osvobození leteckých pohonných hmot (letecký benzín, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů. Vratky za tzv. zelenou naftu se nově stanovují podle normativů, čímž podnikatelům odpadne povinnost vést evidenci skutečné spotřeby minerálních olejů. Zcela se pak zrušila vratka spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech.

Naopak nakonec zůstalo osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo.

Změny u stravenkového paušálu

Konsolidační balíček zavádí do zákona o daních z příjmů nový pojem, a to „příspěvek na stravování“. Tím se pro účely tohoto zákona rozumí:

stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti zaměstnance nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele a

peněžitý příspěvek na stravování.

V podstatě se sjednocuje poskytování u nepeněžního příspěvku na stravování (stravenky) a stravenkového paušálu. Nepeněžní poskytování stravování zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti již nebude pro daňové účely neomezené.

Osvobození od daně na straně zaměstnance bude omezeno limitem ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Jde o stejný limit, jaký nyní platí pro osvobození na straně zaměstnance u stravenkového paušálu. Zároveň bude možné poskytnout i druhý stravenkový paušál při směně delší než 11 hodin. Aktuálně je to možné jen u nepeněžního příspěvku na stravování.

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

U dohod o provedení práce se nově stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance. První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, a druhý limit (vyšší) pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být z jeho mzdy odvedeno také pojistné. Jak ale upozorňují daňoví experti, v novele chybí další navazující úpravy do oblasti zdravotního pojištění.

Kromě změny limitů se má zavést i povinnost evidence všech dohod o provedení práce a příjmů z těchto dohod. Podle návrhu má platit, že zaměstnavatel, který nebyl povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů, protože nezaměstnává žádného zaměstnance účastného nemocenského pojištění, se bude muset přihlásit do evidence zaměstnavatelů, kterou vede ČSSZ v rámci svých registrů podle zákona o nemocenském pojištění, i kdyby se předpokládalo, že z tohoto zaměstnání nebude zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Změny nicméně mají platit až od července 2024 a je možné, že mezitím ještě dojde k úpravě.

Zvýšení daně z nemovitostí

Konsolidační balíček zvýšil v průměru na 1,8násobek i sazby daně z nemovitých věcí. Obce rovněž získaly pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5 až 1,5 a eliminovat tak u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí. Zároveň obcím zůstala pravomoc tyto pozemky od daně zcela osvobodit.

Od roku 2025 navíc začne být využíván inflační koeficient, který bude daň z nemovitých věcí zvyšovat každý rok o inflaci.

Zavedení dvou sazeb DPH

Konsolidační balíček dále zredukoval počet sazeb DPH pouze na dvě, a to na základní 21 % a sníženou 12 %. Zatímco u potravin bez nápojů, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb došlo ke snížení sazby na 12 %, u čepovaného piva, kadeřnických a holičských služeb, služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidových prací a palivového dřeva se sazba zvýšila na 21 %. Sazba DPH se zvýšila například i na léky, které byly dříve v 10% sazbě. Ze základní do snížené sazby DPH se přesunula pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Výjimka bude platit pro knihy, které budou od DPH osvobozeny.

Zvýšení daně z lihu

Dle původního návrhu konsolidačního balíčku se měla spotřební daň z lihu zvýšit v roce 2024 o 10 % a každý další rok do roku 2027 o 5 %. Nakonec se ale v roce 2024 a 2025 zvýší o 10 % a v roce 2026 o 5 % .

Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků

Také u tabákových výrobků, tedy u cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos, se v roce 2024 zvýšila spotřební daň o 10 % (v roce 2025 by se měla zvýšit spotřební daň o dalších 10 % a v roce 2026 o 5 %).

U alternativních produktů byl zaveden 4letý postupný růst zdanění e-cigaret ve 4 letech až na 10 Kč/1 ml náplně. U nikotinových sáčků pak má být cílová částka 1,7 Kč/g.

Zvýšení daně z hazardních her a změna rozpočtového určení daně z hazardních her

Konsolidační balíček zvýšil i druhou sazbu daně z hazardních her z 23 % na 30 %, která se uplatňuje u živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker).

Výnos ze všech online hazardních her je nově 100% příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech landbased hazardních her je nově z 55 % státu, 22,5 % jde obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území a 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel.

Novinkou je i zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 Kč (z 9200 Kč).

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

Dřívější osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 Kč za zdaňovací období sice zůstalo, zároveň se však nově ohraničilo osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 Kč na poplatníka.

Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace

Zvýšila se cena dálniční známky o 800 Kč z 1500 na 2300 Kč ročně. Zároveň se zavedl pravidelný valorizační mechanismus, který bude reflektovat výši inflace.

Změny v oblasti FKSP

Snížily se prostředky na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP), a to o polovinu z 2 % na 1 %. Nově je objem peněz na FKSP tvořen z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy. Polovina této částky by navíc měla být určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří.

Zpřísnění podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti

Přísnější podmínky pro nárok na podporu od úřadu práce v případě nezaměstnanosti se týkají především těch, kteří podporu pobírají opakovaně. Došlo k prodloužení doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv

U stávajících i nových smluv je maximální státní podpora stavebního spoření nově jen 1000 Kč ročně.

Zrušení registrační povinnosti OSVČ na berňáku

Konsolidační balíček zrušil kromě jiného registrační povinnost správci daně pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Začínající OSVČ se tak nemusí od roku 2024 na finančním úřadě registrovat. Zrušila se i registrační povinnost plátců daně (fyzických osob) pro plátce příjmu, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a plátce příjmu, ze kterého se sráží úhrada na zajištění daně.

V zákoně tak zůstala jen registrační povinnost poplatníka daně z příjmů právnických osob a registrační povinnost plátce daně jako plátce příjmů ze závislé činnosti, včetně plátců příjmů ze závislé činnosti, ze kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Nicméně i v případě registrační povinnosti plátce daně jako plátce příjmů ze závislé činnosti se výhledově počítá se zrušením.

Dovolená u dohod

Změny u dohod z konsolidačního balíčku sice mají nabýt účinnosti až v červenci, ale novinky v oblasti dohod přinesla i říjnová novela zákoníku práce. Jedna z novinek měla odloženou účinnost na začátek roku 2024. Jde o skutečnost, že pracovníci dělající na DPČ či DPP nově získají nárok na dovolenou.

Obecná právní úprava dovolené v § 211 až 223 zákoníku práce, která specifikuje právo na dovolenou u zaměstnanců v pracovním poměru, bude totiž nově od ledna platit také na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohodářům tak automaticky ze zákona při splnění stanovených podmínek vznikne právo na dovolenou.

Vzhledem k tomu, že ale u DPP a DPČ zákoník práce nestanoví žádnou týdenní pracovní dobu ve smyslu § 79 a 80 zákoníku práce, což je důležité pro určení délky dovolené, nově bude stanoveno, že výhradně pro účely dovolené se za týdenní pracovní dobu považuje u zaměstnanců pracujících na DPČ a DPP týdenní pracovní doba v délce 20 hodin týdně, a to bez ohledu na to, zda a v jakém skutečném rozsahu počtu hodin týdně byla práce v předmětné dohodě sjednána a následně konána.

Zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč

Pro rok 2024 se zvýšila i minimální mzda, a to z 17 300 Kč na 18 900 Kč. Hodinová sazba tedy stoupla ze 103,80 Kč na 112,50 Kč. To představuje růst o 9,2 %. Kromě zvýšení minimální mzdy vzrostly i některé úrovně zaručené mzdy, konkrétně v 1., 2., 3. a 8. skupině prací, a to následovně:

v 1. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 9,2 %,

ve 2. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 8,9 %,

ve 3. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 8,1 %,

v 8. skupině prací navýšení o 3 200 Kč, tj, o 9,2 %.

OSVČ nebudou zveřejňovány v seznamu datových schránek

V únoru 2024 nabyde účinnosti novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která mění dosavadní systém, kdy bude ve veřejném seznamu držitelů datových schránek každý držitel uváděn obligátně. Fyzické osoby sice mohou být ze seznamu vyškrtnuty, musí však o to požádat.

Nově tento princip opt-out nahradí princip opt-in a bude se týkat nejen fyzických osob, ale i podnikajících fyzických osob. Tedy namísto automatického zápisu na seznam a nezbytné aktivní žádosti o vymazání může fyzická nebo podnikající fyzická osoba požádat naopak o zápis na seznam. Novela také stanovuje, že osoby, které požádají o zápis do seznamu držitelů, mohou následně změnit názor a požádat o výmaz. Zároveň bude platit, že ke dni účinnosti zákona se z veřejného seznamu odstraní všechny údaje o fyzických a podnikajících fyzických osobách.

Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady a náhrada práce na dálku

Tradičně také dochází ke změně tuzemských cestovních náhrad pro rok 2024. Pro stanovení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Vyhláškou se rovněž mění výše zahraničního stravného pro rok 2024. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování.

Mění se i paušální náhrada nákladů spojených s prací na dálku, a to z 4,60 na 4,50 Kč/h.

Změny v nemocenských dávkách

Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 321/2023 novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Především jde o změny v důchodech (možnost žádat o důchod online a změna ve výplatách důchodů), ale také o změny ve slevách na pojistném a v některých nemocenských dávkách.

Mění se i úhrada náhrady mzdy nebo platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež.

Zvýšení náhrady mzdy

Náhrada mzdy se každoročně upravuje. Také pro rok 2024 již byly ve Sbírce zákonů sděleny nové redukční hranice pro náhradu i jiné nemocenské dávky. Náhrada mzdy se tak mírně zvýšila.

Nový stavební zákon

Na začátku roku nabyl účinnosti nový stavební zákon, který by měl přinést zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Nově například stavební úřad sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude obsahovat i nově zavedené jednotné environmentální stanovisko.