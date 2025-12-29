Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026

Každá OSVČ se může sama rozhodnout, zda se k nemocenskému pojištění přihlásí. Pokud se tak ale rozhodne, vzniká jí povinnost hradit měsíční zálohy na nemocenské pojištění.
Nemocenské pojištění umožňuje čerpat dávky v případě pracovní neschopnosti, mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného. Bez účasti na tomto pojištění OSVČ na tyto dávky nárok nemá
Výše pojistného a splatnost v roce 2026
Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ zůstává pro rok 2026 ve výši 243 Kč. Tato částka se nezměnila oproti roku 2025
Splatnost pojistného je stanovena od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci, kdy se OSVČ k nemocenskému pojištění přihlásí, je možné uhradit pojistné až do konce následujícího kalendářního měsíce. Za den úhrady se považuje den, kdy je platba připsána na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Vyšší než minimální pojistné
OSVČ si může zvolit i vyšší než minimální pojistné. Navýšením platby si zvyšuje vyměřovací základ, ze kterého se následně vypočítává výše nemocenských dávek
Placení pojistného během nemoci
OSVČ, která je přihlášena k nemocenskému pojištění, hradí zálohy na jednotlivé celé kalendářní měsíce. Zálohy se neplatí v období, kdy má OSVČ nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného.
Za období nároku na nemocenské se považuje také prvních čtrnáct kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, a to i přesto, že za tuto dobu ještě není nemocenská dávka vyplácena.
Po dohodě s okresní správou sociálního zabezpečení může OSVČ platit pojistné i na delší období než jeden měsíc. Platby je však možné provádět pouze do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.
Paušální režim a nemocenské
Dobrovolné nemocenské může hradit samozřejmě i OSVČ v paušálním režimu. Minimální výše zálohy je stejná. V OSVČ v paušálním režimu, která se přihlásila k nemocenskému pojištění, posílá nejen zálohu na paušální daň, ale také zálohu na nemocenské. Ta není do paušální daně zahrnuta.