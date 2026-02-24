Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Vyšší daň, zrušené slevy i nový limit: V přiznání k dani můžete přijít o peníze

Vyšší daň, zrušené slevy i nový limit: V přiznání k dani můžete přijít o peníze

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Čas na podání daňového přiznání za rok 2025 se krátí. Kdo chybuje, může si zkomplikovat vrácení přeplatku nebo zaplatit víc, než musí.

Papírové přiznání je nutné podat nejpozději do středy 1. dubna 2026. Kdo využije elektronické podání, má čas do 4. května 2026. Pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo má poplatník povinný audit, lhůta se prodlužuje až do 1. července 2026.

Datum 1. dubna je klíčové i pro ty, kteří očekávají přeplatek. Pokud přiznání podají do tohoto dne, finanční úřad vrátí přeplatek do 30 dnů od konce základní lhůty, tedy nejpozději do 4. května 2026.

Přehled hlavních termínů pro OSVČ v roce 2026
Povinnost  Termín
Oznámení o vstupu do paušální daně  12. ledna 2026
Podání daňového přiznání (papírově)  1. dubna 2026
Podání daňového přiznání (elektronicky)  4. května 2026
Podání přiznání přes daňového poradce  1. července 2026
Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (při dubnovém podání)  4. května 2026
Přehledy při květnovém podání  4. června 2026
Doplatek pojistného  do 8 dnů od podání přehledu

Co si při vyplňování přiznání k dani pohlídat 

Vyšší daň jen pro část příjmu

Mnoho lidí stále tápe u vyšší, 23% sazby daně. Ta se ale netýká celého příjmu, ale pouze části základu daně přesahující 1 676 052 korun. Příjem do této hranice podléhá standardní 15% sazbě.

Sleva na manžela či manželku

Pozornost je třeba věnovat také slevě na manžela či manželku. Nárok ve výši 24 840 korun vzniká jen tehdy, pokud manželé žijí ve společné domácnosti, pečují o dítě do tří let a příjmy druhého z manželů nepřesáhly 68 000 korun ročně.

Slevy, které už neplatí

Stejně jako loni nelze uplatnit slevu na studenta ani takzvané školkovné. Naopak zvýšený limit pro odpočet darů až do výše 30 % základu daně zůstává zachován i pro rok 2025.

školení JMHZ

Novinkou je také limit 40 milionů korun pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů při splnění časového testu. Nad tuto hranici už se příjem daní. Do limitu se nově započítávají i příjmy z prodeje kryptoaktiv.

Pomoc je dostupná i osobně

Finanční správa nabízí možnost podat přiznání elektronicky přes portál MOJE daně, který obsahuje průvodce i automatickou kontrolu chyb. V některých obcích budou probíhat také výjezdy pracovníků finančních úřadů a v hlavním období se prodlužují úřední hodiny podatelen.

