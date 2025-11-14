Podnikatel.cz  »  Byznys  »  Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných, říká Daniel Prokop

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných, říká Daniel Prokop

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Z třinácti změn v oblasti daní, které obsahuje programové prohlášení nově vznikající vlády, jsou smysluplné pouze tři, říká člen NERVu Daniel Prokop.

Přešlapem jsou také návrhy v oblasti důchodového systému, které mohou v budoucnu stát až 1,5 % HDP. Pozitivní by naopak podle Prokopa bylo, kdyby vláda změnila třetí pilíř důchodového systému.

Jaké změny plánuje nová koalice

Programové prohlášení nově vznikající vlády obsahuje i několik bodů, které se týkají daní. Předně se koalice zaváže, že nebude zvyšovat žádné daně. Nový kabinet chce naopak zastavit zvyšování vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ na letošní úrovni, tedy na 35 % průměrné mzdy. Dále by se měla snížit daň z příjmů právnických osob zpátky na 19 % a rovněž by mělo dojít k navrácení daňové slevy na studenta, školkovného i původní podoby slevy na druhého z manželů. Zároveň chce koalice zavést zvýšenou daňovou slevu za 4. a další dítě.

Od roku 2027 by měla být opětovně zavedena elektronická evidence tržeb (EET 2.0), přičemž by měly být zohledněny drobné živnosti a příležitostné přivýdělky, na které se systém vztahovat nebude. V rámci kontroly vyvádění zisků z ČR se chce vláda také zaměřit na problematiku cen obvyklých. U nadnárodních firem má být zavedena povinnost mít předem deklarovanou dokumentaci ke způsobu stanovení ceny obvyklé, čímž by se měla omezit možnost provádět účelové manipulace.

Podle Daniela Prokopa, sociologa, člena Národní ekonomické rady vlády a zakladatele agentury PAQ Research by v případě splnění všech daňových slibů přišel státní rozpočet o 40 miliard korun ročně. Z třinácti uvedených změn jsou tři smysluplné a deset nesmyslných. Není to příliš dobrý poměr, řekl v podcastu Teorie bulharské konstanty Daniel Prokop. Jak dále doplnil Daniel Prokop, smysluplné je podle něj zrychlení odpisů, zavedení EET a kontroly převodních cen.

Kriticky se Daniel Prokop staví i ke změnám v důchodovém systému, kdy se nová vláda chystá vrátit věk odchodu do důchodu na 65 let a také změnit systém valorizací. To bude mít vysoké náklady. V dlouhodobém horizontu to může být až 1,5 % HDP, upozornil Prokop.

Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:

  • Které všechny daňové změny nově vznikající vláda plánuje? 
  • Které ze změn vůbec nedávají smysl?
  • Jak by šly některé daňové změny udělat chytřeji?
  • Jak to, že mají vinaři tak silnou lobby?
  • Proč by se měl především upravit třetí pilíř důchodového systému?
