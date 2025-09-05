Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Marianu Zacharovou mohou čtenáři Podnikatel.cz znát z našeho podcastu Teorie bulharské konstanty. Kromě moderování se živí jako improvizátorka a lektorka. Povedlo se jí naplnit princip IKIGAI, kdy dělá, co ji baví, je v tom dobrá, je to prospěšné a uživí se tím. To považuje za svůj největší podnikatelský úspěch.
Od koníčku k podnikání
Mariana Zacharová o sobě na začátku prozrazuje, že si před dvanácti lety udělala se svou maminkou, herečkou Jarmilou Švehlovou, zážitkové kurzy klasického herectví pro kamarády a známé z okolí. Když poté viděla improvizační představení skupiny Bafni, moc se jí líbilo a říkala si, že by kurzy rozšířila právě o improvizaci.
Teď v září je to deset let, co jsem jela do Brna na svůj první improvizační kurz, kde jsem se zamilovala do improvizace a nejen do ní, ale i do toho lektora, co to tehdy vedl. Josefa jsem si vzala a teď spolu máme dvě děti, takže jsem to vyhrála takhle na dvě strany, směje se Mariana.
Improvizaci se poté věnovala jako koníčku, hrála a měla v Brně svou improvizační skupinu. Když měla poté trochu volněji, přišel za ní někdo, kdo chtěl, aby ho také naučila improvizovat.
Udělala jsem jeden workshop, pak druhý a poté začaly chodit poptávky z firem. Jak mi děti pomalu rostly a měla jsem více času, začala jsem přidávat kurzy a věnovat tomu větší kapacitu. Začala jsem hledat možnosti, jak se v tom zlepšovat, vzdělávat a doplňovat všechny dovednosti, které k tomu potřebuju, popisuje s tím, že takto se koníček přelil v podnikatelskou činnost.
Na začátku přitom Mariana Zacharová neměla ujasněné, čemu se bude přesně věnovat. Bylo to podle ní spontánní, vše přicházelo postupně a byla tažena poptávkou. Nyní už má oproti tomu ucelenější koncept, kdy je její hlavní kritérium, kolik času tomu chce věnovat a kolik ho chce nechat rodině, protože má malé děti. Soustředí se na kurzy pro veřejnost a poté má nabídku pro firmy, kde dokáže pokrýt spoustu aktuálních témat, která se v byznysu řeší.
Marianě hodně pomáhá, že se předtím věnovala marketingu, PR a copywritingu a navíc si tak prošla jak klasickými firmami, korporátem, startupem, tak i příspěvkovou organizací. Díky tomu dokáže pochopit, co firmy řeší a zvolit adekvátní program.
Zároveň si tím pádem umím i sama sobě dělat marketing a vím, jak fungují texty nebo sítě, doplňuje.
Ze zaměstnanců musí být spokojení lidé
Firmy se mohou na Marianu obrátit buď proto, že chtějí pro zaměstnance zážitek se seberozvojovým přesahem, čistý workshop umění improvizace, nebo jim nabízí konkrétní workshopy postavené na principech aplikované improvizace. Ty zajišťují otevřený mindset, aby ze zaměstnanců byli spokojení lidé. Na tom základu může stavět prakticky cokoliv.
Učím základní dovednosti, které nám zbývají a které potřebujeme, když všechno ostatní udělá AI. Což znamená, že je navracím zpátky k sobě, naučím je, jak spolu mluvit tak, aby se poslouchali, aby se nenechali táhnout děním, aby přijímali neustálé změny, který sebou nese tenhle ten svět, vysvětluje Mariana a dodává, že poté se může klást důraz na to, co potřebuje konkrétní firma.
Můžeme tam dostat něco z firemní kultury, můžeme tam akcentovat prezentační dovednosti, argumentační dovednosti, vlastně cokoliv, vyjmenovává.
Marianu tedy poptávají firmy, které jsou otevřené a ví, že do svých lidí musí investovat od základu. Firmy tedy nejčastěji chtějí, aby jejich lidé byli přirození, dokázali se vypořádat se změnami, které se nyní neustále dějí a s tím spojenou nejistotou.
Já z nich potřebuju udělat přirozeně agilní lidi. A ne tím, že jim řeknu, že mají být, ale pomůžu jim nastavit otevřený přijímající mindset. Improvizace je hodně o tom, že já je zpřítomňuji, učím je, aby byli tady a teď, opravdu reagovali na aktuálně se dějící se věci a byli s tím v pohodě, popisuje dále Mariana.
Často se jedná také o nadstandardní prezentační dovednosti. Mariana přitom učí lidi, aby se nebáli být přirození. Pokud je pro ně přirozené máchat rukama, tak klidně mohou máchat rukama, protože to ničemu nevadí a je to součást autentického projevu. Ten je důležitější než naučené poučky a zbytečně nemusí plýtvat kapacitu na odbourávání něčeho, co není potřeba odbourávat.
Kurzy a školení nejen pro jednotlivce
Jednotlivci se mohou zapojit také do kurzů pro veřejnost, které jsou jednorázové i pravidelné a každý z nich je jiný. Často se v nich sejde na první pohled nesourodá skupina, která se velmi rychle naučí těžit z jedinečnosti každého. Mariana v rámci těchto kurzů nabízí bezpečné prostředí, kam se člověk může přijít seberozvíjet s lidmi, kteří jsou stejně naladění, jako je on.
Improvizaci nedělám jako individuální konzultace, protože improvizace je založená na aktuálních a autentických reakcích v rámci skupiny. Já reaguju na tebe a ty na mě. Potřebujeme skupinovou dynamiku a lidi kolem, protože to je vysloveně sociální záležitost, podotýká Mariana.
Dalším ze školení, které Mariana Zacharová nabízí, jsou čtyři elementy. Je to podle ní taková pomůcka, jak si porozumět. Metodika se opírá o čtyři škatulky a jejich různé kombinace, díky kterým můžou třeba manažeři líp porozumět svým zaměstnancům, nebo kolegové mezi sebou. Všechno má zároveň teambuildingový přesah, ale je možné si Marianu pozvat jen na teambuilding například zaměřený na divadlo.
Toho se hodně lidí bojí, ale pak jsou doslova nadšení a šťastní, směje se Mariana.
Nezávislý pohled zvenčí
Mariana Zacharová se věnuje také facilitaci. To znamená vedení procesu nezávislou osobou zvenčí, která není součástí firmy a pomáhá skupině dojít k cíli. Může jít například o vyjasnění rolí v týmu, hledání společné vize nebo tvorbu nové strategie.
Já jsem ten, kdo řídí proces, dává všem stejnou možnost se vyjádřit, hlídá čas a směřování k cíli. Chytám věci, které tam zaznívají a které by mohly zapadnout. Nebojím se chytit i to, co třeba je potenciálně konfliktní, ale očividně se to zametá pod koberec, vyjmenovává Mariana a shrnuje, že dává všemu strukturu, píše průběžně zápis a není tak někdo, kdo něco vymýšlí za lidi, ale je ten, kdo má pevně v rukou celý proces.
Nejvíce ji baví lidi
Kromě výše zmíněných aktivit je Mariana také moderátorka a je možné si ji najmout buď na nějakou akci nebo například pro videoobsah. Často se jedná o jednorázové akce, kdy společnosti nebo instituce potřebují odmoderovat večírek nebo předávání nějakých cen, případně vernisáže a podobně. Je to tedy vždy, když potřebují někoho, kdo je zvenku, umí mluvit a bude držet rámec celé akce. Mariana podotýká, že být improvizátorkou neznamená, že bude nepřipravená, ale naopak připravená na všechno. Pečlivá příprava je velmi důležitá a nesmí se podcenit . Adekvátní a trefné reakce pak na místě zařídí její impro mindset
Musím vědět, co moderuju, musím si předem přečíst pořádně jména, abych nic nezkomolila a je důležité, abych měla dobře rozmyšlenou strukturu, přiznává.
Také je pro ni nutné dopředu probrat, jak bude celý večer vypadat a jaká je její role, jak moc má být vidět. Jestli je jenom někdo, kdo pouze předává slovo, anebo má víc komentovat, glosovat, ptát se a vyplňovat pauzy.
Nejvíc mě na moderování baví lidi a to je i to, co je na tom nejsložitější, protože vždycky je tam spousta zajímavých lidí. Musíte být připraveni na to, že každý je úplně jiný a reaguje úplně jinak. Pokud vidím, že je někdo introvertnější povahy, musím mu hodně pomoct, ale nesmí to být vidět. A naopak extraverty musím umět nenápadně a včas utnout, říká Mariana.
Při moderování musí čelit věcem, co se dějí a nedají se předem nazkoušet. To mnohé lidi stresuje, ale ona to má ráda. Právě díky principům improvizace a zpřítomnění, klidu a autenticitě se to podle Mariany dá v pohodě zvládnout. Improvizaci tak používá neustále a jejich principů se drží i v životě, protože to je pro ni základní esence pro pohodový spokojený život.
