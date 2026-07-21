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Když podáte žádost o důchod příliš brzy, řízení se může zastavit

Jana Knížková
Dnes
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Starší muž v dlchodovém věku sedí i notebooku, má hlavu v rukách a tváří se zoufale
Autor: Depositphotos.com
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Odchod do starobního důchodu je důležitý životní krok, který je potřeba dobře naplánovat. Jednou z prvních otázek bývá, kdy je možné žádost podat a jak si vše včas připravit. Na správném načasování žádosti totiž záleží.
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Mnozí lidé chtějí mít vyřízení důchodu co nejdříve za sebou a snaží se podat žádost s dostatečným předstihem. Ne vždy je ale možné žádost podat v libovolném termínu.

Pravidla stanovují, kdy může Česká správa sociálního zabezpečení žádost začít vyřizovat. Žádost o starobní důchod lze podat nejdříve čtyři měsíce před datem vzniku nároku na důchod. Pokud je žádost podána dříve, než tento termín umožňuje, řízení o přiznání důchodu musí být přerušeno nebo zastaveno.

Po dosažení důchodového věku, tedy po vzniku nároku na starobní důchod, už lze žádost podat kdykoliv.

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U předčasného důchodu je důležitý správný termín

U předčasného starobního důchodu platí stejné pravidlo pro nejzazší předstih podání žádosti. Je však potřeba pamatovat na to, že žádost o předčasný důchod nelze podat zpětně.

Proto je důležité dobře si naplánovat datum odchodu do důchodu a žádost podat v odpovídajícím termínu.

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Žádost může podat i zástupce

Žádost o starobní důchod podává člověk zpravidla osobně. Pokud se nemůže dostavit, může ji za něj podat zmocněnec na základě plné moci.

Plná moc nemusí být úředně ověřená, musí v ní ale být uvedeno, k jakému účelu je udělena – například k podání žádosti nebo zastupování v řízení o přiznání důchodu.

Pokud zdravotní stav člověku neumožňuje žádost podat, může ji s jeho souhlasem podat rodinný příslušník. V takovém případě je potřeba doložit potvrzení lékaře o zdravotním stavu. Rodinný příslušník žádost pouze podá, další komunikace v řízení už probíhá přímo s žadatelem.

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Žádost o důchod lze podat i online

O starobní důchod lze požádat také elektronicky prostřednictvím služby Žádost o důchod online na ePortálu ČSSZ.

Online žádost nabízí například:

  • informativní odhad výše důchodu podle zvoleného data odchodu,

  • možnost elektronicky doložit chybějící dokumenty,

  • uložení rozpracované žádosti a její dokončení později,

  • možnost domluvit si online konzultaci s pracovníkem ČSSZ.

Pro přihlášení do služby je potřeba ověření identity prostřednictvím Identity občana, datové schránky nebo jiného podporovaného prostředku elektronické identifikace.

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Na správném termínu záleží

Před podáním žádosti je proto vhodné ověřit si datum vzniku nároku na starobní důchod a žádost podat až v zákonem stanovené lhůtě. Správně načasovaná žádost pomůže předejít zbytečným komplikacím při vyřizování důchodu.

Všechny informace na jednom místě

O žádosti o starobní důchod a daných lhůtách a termínech informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce. 

Příručka budoucího důchodce 2026

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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