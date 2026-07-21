Když podáte žádost o důchod příliš brzy, řízení se může zastavit

Mnozí lidé chtějí mít vyřízení důchodu co nejdříve za sebou a snaží se podat žádost s dostatečným předstihem. Ne vždy je ale možné žádost podat v libovolném termínu.
Pravidla stanovují, kdy může Česká správa sociálního zabezpečení žádost začít vyřizovat. Žádost o starobní důchod lze podat nejdříve čtyři měsíce před datem vzniku nároku na důchod. Pokud je žádost podána dříve, než tento termín umožňuje, řízení o přiznání důchodu musí být přerušeno nebo zastaveno.
Po dosažení důchodového věku, tedy po vzniku nároku na starobní důchod, už lze žádost podat kdykoliv.
U předčasného důchodu je důležitý správný termín
U předčasného starobního důchodu platí stejné pravidlo pro nejzazší předstih podání žádosti. Je však potřeba pamatovat na to, že žádost o předčasný důchod nelze podat zpětně.
Proto je důležité dobře si naplánovat datum odchodu do důchodu a žádost podat v odpovídajícím termínu.
Žádost může podat i zástupce
Žádost o starobní důchod podává člověk zpravidla osobně. Pokud se nemůže dostavit, může ji za něj podat zmocněnec na základě plné moci.
Plná moc nemusí být úředně ověřená, musí v ní ale být uvedeno, k jakému účelu je udělena – například k podání žádosti nebo zastupování v řízení o přiznání důchodu.
Pokud zdravotní stav člověku neumožňuje žádost podat, může ji s jeho souhlasem podat rodinný příslušník. V takovém případě je potřeba doložit potvrzení lékaře o zdravotním stavu. Rodinný příslušník žádost pouze podá, další komunikace v řízení už probíhá přímo s žadatelem.
Žádost o důchod lze podat i online
O starobní důchod lze požádat také elektronicky prostřednictvím služby Žádost o důchod online na ePortálu ČSSZ.
Online žádost nabízí například:
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informativní odhad výše důchodu podle zvoleného data odchodu,
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možnost elektronicky doložit chybějící dokumenty,
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uložení rozpracované žádosti a její dokončení později,
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možnost domluvit si online konzultaci s pracovníkem ČSSZ.
Pro přihlášení do služby je potřeba ověření identity prostřednictvím Identity občana, datové schránky nebo jiného podporovaného prostředku elektronické identifikace.
Na správném termínu záleží
Před podáním žádosti je proto vhodné ověřit si datum vzniku nároku na starobní důchod a žádost podat až v zákonem stanovené lhůtě. Správně načasovaná žádost pomůže předejít zbytečným komplikacím při vyřizování důchodu.
Všechny informace na jednom místě
O žádosti o starobní důchod a daných lhůtách a termínech informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce.