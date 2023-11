Zálohy na sociální pojištění OSVČ se budou měnit už za leden, stejně jako u zdravotka

Podobný systém platí už řadu let u zdravotního pojištění, kdy většina OSVČ musí změnit zálohy již za leden. Komu pak vyjdou v přehledu vyšší než minimální zálohy, musí jejich výši opět změnit.

U zdravotka se mění zálohy už za leden

U zdravotního pojištění už nějaký ten pátek platí, že většina OSVČ musí změnit výši záloh na zdravotní pojištění už za leden (splatnost je do 8. února). Navýšit zálohu musí vždy všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a za předchozí rok platily nižší částku, než je nové minimum. Například za leden roku 2024 budou muset změnit zálohu na zdravotní pojištění OSVČ, které letos platí nižší zálohu než 2968 Kč (pro letošek je stanovena minimální záloha na 2722 Kč).

Pro sociální pojištění pak ještě letos platilo, že novou výši minimální zálohy na důchodové pojištění platí od ledna pouze ti, kteří začali v daném roce podnikat. Ostatní OSVČ pak mění výši záloh až při podání přehledu o příjmech a výdajích, a to na částku, která jim v přehledu vyjde. Toto se však má od roku 2024 změnit a i u důchodového pojištění by měl platit stejný systém jako u zdravotka.

Sociálko bude nově stejné jako zdravotko

Konsolidační balíček, který nedávno schválila Poslanecká sněmovna, totiž počítá se změnou. Ze zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti má totiž vypadnout stávající ustanovení z § 14 odst. 5: V případě, že osoba samostatně výdělečně činná byla plátcem záloh na pojistné za měsíc prosinec, zůstává pro tuto osobu samostatně výdělečně činnou měsíční vyměřovací základ stanovený podle věty první nebo druhé v platnosti v následujícím kalendářním roce až do kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1.





Nově tak bude platit, že v případě, pokud bude měsíční vyměřovací základ nižší, než by činil minimální měsíční vyměřovací základ v dalším kalendářním roce, bude od prvního kalendářního měsíce nového kalendářního roku až do měsíce, kdy bude nebo by měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok, stanovena minimální výše měsíčního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro daný rok.

Minimalizují se tak situace, kdy byl minimální vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoven dle ustanovení § 14 odst. 5 zákona o pojistném na sociální zabezpečení, z průměrné mzdy platné v předchozím kalendářním roce až do měsíce podání přehledu a při podání přehledu o příjmech a výdajích za tento kalendářní rok vzniká větší počet nedoplatků na pojistném, protože zálohy stanovené z minimálního vyměřovacího základu stanoveného z průměrné mzdy předchozího kalendářního roku jsou vždy nižší, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Splatnost samotných záloh zůstává stejná, tedy od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí. Zároveň platí, že se lze beztrestně o měsíc opozdit.

Další změna záloh případně až měsíc po podání přehledu

Výše zmíněná změna lhůty ale není jedinou novinkou v oblasti platby záloh. Upravit se má rovněž postup pro stanovení výše zálohy na pojistné v měsíci, v němž byl podán přehled. Podle dosavadní úpravy si mohla OSVČ stanovit za tento měsíc výši zálohy z dosavadní nebo nové výše měsíčního vyměřovacího základu. Nově bude měsíční vyměřovací základ stanovený v přehledu platit až od kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl nebo měl být přehled podán. Platná právní úprava (před navrhovanou změnou) způsobuje značné komplikace při provádění sociálního pojištění OSVČ, dodává důvodová zpráva.

Důchodové pojištění OSVČ se zvýší

Konsolidační balíček kromě posunu lhůt zvyšuje i samotné důchodové pojištění. U OSVČ hlavních by mělo dojít k postupnému zvýšení minimálních odvodů z 25 na 40 % průměrné mzdy (každý rok do roku 2026 o 5 p.b) a u OSVČ vedlejších z 10 na 11 %. Zároveň má vzrůst vyměřovací základ z 50 na 55 %.

Pro rok 2024 je průměrná mzda stanovena na úrovni 43 967 Kč. Vzhledem k tomu, že se současně zvýší minimální vyměřovací základ na 30 %, bude minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní činit příští rok 3852 Kč. U OSVČ vedlejších se pak zvýší na 1413 Kč.

Pro začínající OSVČ se minimální vyměřovací základ nezvýší

Ačkoli se odvody pro OSVČ zvýší, pro začínající podnikatele zůstanou stejné i nadále. Pro OSVČ, která bude nově zahajovat výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a tuto samostatnou výdělečnou činnost v uplynulých 20 kalendářních letech nevykonávala, je navrhováno, aby měsíční vyměřovací základ zůstal na 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních dvou kalendářních let od zahájení podnikání.