Zálohy na sociální pojištění OSVČ vzrostou o 908 Kč. Jak se zvýší v dalších letech?

Vzhledem k tomu, že minimální vyměřovací základ poroste až do roku 2026, a na to 40 % průměrné mzdy, zálohy se v dalších letech opět zvýší. Pokud by navíc například průměrná mzda dále rostla jako pro rok 2024 (tedy o více než 3 tisíce korun), každý rok by to znamenalo zvýšení záloh přibližně o tisíc korun.

Jak se mají změnit odvody OSVČ

Poslanecká sněmovna už schválila konsolidační balíček, jehož součástí jsou i vyšší odvody OSVČ na sociální pojištění. U OSVČ hlavních by mělo dojít k postupnému zvýšení minimálních odvodů z 25 na 40 % průměrné mzdy (každý rok do roku 2026 o 5 p.b) a u OSVČ vedlejších z 10 na 11 %. Zároveň má vzrůst vyměřovací základ z 50 na 55 %. OSVČ.

Pro začínající OSVČ se minimální vyměřovací základ nezvýší

Ačkoli se odvody pro OSVČ zvýší, pro začínající podnikatele zůstanou stejné i nadále. Pro OSVČ, která bude nově zahajovat výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a tuto samostatnou výdělečnou činnost v uplynulých 20 kalendářních letech nevykonávala, je navrhováno, aby měsíční vyměřovací základ zůstal na 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních dvou kalendářních let od zahájení podnikání.





Jak se aktuálně počítají odvody OSVČ

Aktuálně je systém odvodů OSVČ nastaven následovně. OSVČ vezme své reálné příjmy, k nim uplatní reálné výdaje nebo výdajový paušál dle druhu podnikání. Z rozdílu, který případně poníží o nezdanitelné části daně, pak vypočte 15% daň z příjmů, přičemž z výsledku odečte ještě základní slevu na poplatníka a případně další slevy a zvýhodnění. Z příjmů nad maximální vyměřovací základ (pro rok 2023 jde o 1 935 552 Kč) se pak platí sazba 23 %.

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ se pak počítá z 50% vyměřovacího základu, tedy z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % a sociálního pojištění 29,2 %. U zdravotního a sociálního však platí minimální pojistné, které musí OSVČ odvádět bez ohledu na výši zisku. Minimální vyměřovací základ se u sociálního pojištění počítá pro OSVČ hlavní jako 25 % průměrné mzdy a u zdravotního pojištění 50 % průměrné mzdy, což pro rok 2023 znamená u zdravotního pojištění minimální zálohu 2722 Kč a u sociálního pojištění 2944 Kč pro OSVČ hlavní.

OSVČ vedlejší mají nižší zálohy

U OSVČ vedlejších činí minimální vyměřovací základ 10 % průměrné mzdy, pro letošní rok tak mají minimální zálohy 1178 Kč. Ne každá OSVČ vedlejší však musí být povinně účastna důchodového pojištění. Povinně se musí registrovat jen ty, které měly příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši rozhodné částky.

U sociálního pojištění pak ještě platí strop, kdy maximální vyměřovací základ činí 1 935 552 Kč. Rozhodná částka činí 2,4násobek průměrné mzdy a v roce 2023 činí 96 777 Kč. Uvedená rozhodná částka platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

O kolik se zvýší zálohy v dalších letech

Pro rok 2024 je průměrná mzda stanovena na úrovni 43 967 Kč. Vzhledem k tomu, že se současně zvýší minimální vyměřovací základ na 30 %, bude minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní činit příští rok 3852 Kč. U OSVČ vedlejších se pak zvýší na 1413 Kč.

Za předpokladu, že by průměrná mzda zůstala stejná i v roce 2025 a 2026, znamenalo by to minimální zálohy 4494 Kč v roce 2025 a 5136 Kč. Oproti roku 2024 by tak v roce 2026 došlo ke zvýšení o 1284 Kč.

Průměrná mzda se ale každoročně zvyšuje. Zatímco pro rok 2024 je stanovena na úrovni 43 967 Kč, pro letošní rok činí 40 324 Kč (za rok tedy vzrostla o 3643 Kč). Pokud by například pro rok 2025 a 2026 činila 45 000 Kč, zálohy by byly 4599 Kč a 5256 Kč. Kdyby průměrná mzda vzrostla v roce 2025 na 47 000 Kč a v roce 2026 na 50 000 Kč, zálohy by činily 4804 Kč a 5840 Kč. Oproti roku 2024 by tak došlo ke zvýšení o necelých tisíc korun v roce 2025 a o dalších tisíc korun o rok později

Průměrná mzda Minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2025 Minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2026 43 967 Kč 4494 Kč 5136 Kč 45 000 Kč 4599 Kč 5256 Kč 46 000 Kč 4702 Kč 5373 Kč 47 000 Kč 4804 Kč 5490 Kč 48 000 Kč 4906 Kč 5607 Kč 49 000 Kč 5008 Kč 5724 Kč 50 000 Kč 5110 Kč 5840 Kč