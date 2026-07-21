Založení živnosti, první povinnosti i komunikace s úřady. Stát teď nabízí kurz zdarma

Rozhodnutí začít podnikat je pro mnoho lidí významným životním krokem. Kromě dobrého podnikatelského nápadu je ale potřeba orientovat se také v legislativě, administrativních povinnostech a komunikaci s úřady.
Díky digitalizaci dnes lze řadu úkonů vyřídit online, přesto může být začátek podnikání pro mnoho budoucích živnostníků nepřehledný. Právě proto vznikl nový vzdělávací kurz, který celý proces srozumitelně vysvětluje a provede zájemce jednotlivými kroky.
Praktický průvodce pro začínající podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Digitální a informační agenturou připravilo online kurz „Jak začít živnostensky podnikat jako OSVČ“, který je od června letošního roku zdarma dostupný na vzdělávací platformě eAkademie. Kurz je určen především lidem, kteří o podnikání teprve uvažují nebo se chystají založit živnost a chtějí získat přehled o tom, co vše je potřeba před zahájením podnikání vyřídit.
Kurz je přístupný po přihlášení prostřednictvím Identity občana.
Co se v kurzu dozvíte?
Kurz nabízí přehledný návod, který účastníky provede jednotlivými kroky od prvotního nápadu až po zahájení podnikání. Zaměřuje se například na:
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přípravu na podnikání a vyhodnocení podnikatelského záměru,
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založení živnosti a podání ohlášení,
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základní administrativní povinnosti osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),
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možnosti elektronického vyřízení jednotlivých kroků,
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využívání digitálních služeb veřejné správy.
Díky praktickému zpracování pomáhá kurz začínajícím podnikatelům vyhnout se nejčastějším chybám a usnadňuje první kroky při zakládání živnosti.
Podnikání jednoduše i online
Za vzdělávací platformou eAkademie stojí Digitální a informační agentura (DIA), která rozvíjí elektronickou identifikaci, spravuje klíčové informační systémy státu a koordinuje digitalizaci veřejné správy. Nový kurz je dalším krokem ke zpřístupnění státních služeb v digitální podobě a jednodušší komunikaci občanů s úřady.