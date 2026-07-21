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Založení živnosti, první povinnosti i komunikace s úřady. Stát teď nabízí kurz zdarma

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
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Spokojená žena, která se usmívá
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Začátky podnikání bývají spojeny s řadou otázek. Pro všechny, kteří uvažují o vlastní živnosti, vznikl nový bezplatný online průvodce, který přehledně vysvětluje, co je potřeba zařídit ještě před samotným startem podnikání i jak si celý proces co nejvíce usnadnit.
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Rozhodnutí začít podnikat je pro mnoho lidí významným životním krokem. Kromě dobrého podnikatelského nápadu je ale potřeba orientovat se také v legislativě, administrativních povinnostech a komunikaci s úřady.

Díky digitalizaci dnes lze řadu úkonů vyřídit online, přesto může být začátek podnikání pro mnoho budoucích živnostníků nepřehledný. Právě proto vznikl nový vzdělávací kurz, který celý proces srozumitelně vysvětluje a provede zájemce jednotlivými kroky.

Praktický průvodce pro začínající podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Digitální a informační agenturou připravilo online kurz Jak začít živnostensky podnikat jako OSVČ, který je od června letošního roku zdarma dostupný na vzdělávací platformě eAkademie. Kurz je určen především lidem, kteří o podnikání teprve uvažují nebo se chystají založit živnost a chtějí získat přehled o tom, co vše je potřeba před zahájením podnikání vyřídit.

Kurz je přístupný po přihlášení prostřednictvím Identity občana.

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Co se v kurzu dozvíte?

Kurz nabízí přehledný návod, který účastníky provede jednotlivými kroky od prvotního nápadu až po zahájení podnikání. Zaměřuje se například na:

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  • přípravu na podnikání a vyhodnocení podnikatelského záměru,

  • založení živnosti a podání ohlášení,

  • základní administrativní povinnosti osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),

  • možnosti elektronického vyřízení jednotlivých kroků,

  • využívání digitálních služeb veřejné správy.

Díky praktickému zpracování pomáhá kurz začínajícím podnikatelům vyhnout se nejčastějším chybám a usnadňuje první kroky při zakládání živnosti.

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Podnikání jednoduše i online

Za vzdělávací platformou eAkademie stojí Digitální a informační agentura (DIA), která rozvíjí elektronickou identifikaci, spravuje klíčové informační systémy státu a koordinuje digitalizaci veřejné správy. Nový kurz je dalším krokem ke zpřístupnění státních služeb v digitální podobě a jednodušší komunikaci občanů s úřady.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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