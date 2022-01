Zvažujete firemní e-mail? Máme srovnání velkých poskytovatelů

Při srovnávání nabídek si společnosti musí uvědomit, jaké jsou jejich preference a co všechno od e-mailů požadují. Mohou se rozhodovat jak na základě ceny nebo velikosti dat, tak uživatelské přívětivosti nebo nabízené podpory a rozšířených služeb.

G Suite

E-mail od Googlu je součástí kancelářského balíčku zvaného G Suite (dříve Google Apps), který slouží ke spolupráci ve virtuálním týmu. Jeho členové mají přístup k dokumentům a souborům odkudkoliv a adresa e-mailu má tvar xxx@firma.cz. E-mail má tak vlastní firemní doménu a na ni je neomezený počet uživatelů.

V nabídce jsou tři typy balíčků: Basic, Business a Enterprise, kdy verze G Suite zahrnuje online úložiště o velikosti 30 GB na uživatele a stojí 4 eura za uživatele měsíčně. Levnější variantu představuje roční placení tarifů. Součástí balíčků je například nepřetržitá podpora od Googlu nebo možnost zabezpečení a správy. Všechny tyto balíčky jsou bez reklam a je možné si je na 14 dní bezplatně vyzkoušet.

Balíčky G Suite Balíček G Suite Cena

uživatel/měsíc Velikost cloudového úložiště Google Vault – archivace e-mailu a Hangouts BASIC 4 EUR 30 GB 4 EUR BUSINESS 8 EUR neomezená zdarma ENTERPRISE 23 EUR neomezená zdarma

Email Profi

Email Profi představuje nový produkt známé internetové firmy, který navazuje na už dva roky fungující službu Email na vlastní doméně. Email Profi však nabízí nové administrativní rozhraní a nové funkce, mezi které patří neomezené množství adres, neomezený datový prostor a také virtuální adresy a možnost vytváření skupin takovýchto příjemců. Virtuální adresy jsou ty umožňující mít nastavenou adresu bez nutnosti mít pod doménou existující konkrétní uživatelský účet. Zpráva zaslaná na tuto adresu pak může být například doručena do více skutečných schránek na doméně.

Díky Emailu Profi mohou mít uživatelé adresu určenou k profesionální pracovní komunikaci, a to ve známém prostředí e-mailu od Seznamu. Stačí k tomu mít právě zakoupenou doménu a mít přístup k její správě nebo alespoň kontakt na správce. Podrobnosti jsou srozumitelně popsány v nápovědě. Součástí tohoto e-mailu je pokročilá ochrana před spamem a díky aplikaci Seznam.cz Email.cz je dostupná i verze pro mobilní telefony. Do budoucna společnost chystá také možnost formátování podpisu zpráv nebo nastavení funkce out of office.

Zoho

Zoho je vývojářská společnost mající ústředí v Indii, která kromě finančních platforem nebo CRM řešení nabízí například také firemní i soukromý e-mail. Zoho Mail je součástí Zoho Workplace obsahující devět aplikací. Díky nim a filozofii Zoho vyznávající příkazy Create, Collaborate, Comunicate (Vytvoř, Spolupracuj, Komunikuj) je tato platforma prostředím kombinujícím nástroje pro projektové řízení se sociálními sítěmi. Protože také v rámci Zoho Mailu mohou uživatelé spolupracovat a socializovat se a využít například skupinových rozhovorů nebo takzvaných zdí, kde mohou označovat své kolegy a čekat na lajky a komentáře. Odpovídat lze velmi jednoduše a navíc krátce, tudíž zde odpadají klasická dlouhá e-mailová vlákna.

Zoho Workplace je k dispozici celkem ve čtyřech balíčcích, přitom jeden je neplacený a další jsou Standard, Pro a Enterprise. Neplacený balíček má několik omezení, mezi která patří například to, že nemá IMAP/POP podporu a přístupem k němu je možný pouze přes web.

Zoho Workplace Balíček Cena

uživatel/měsíc Velikost dat

(Mail + Docs) Velikost příloh Free zdarma 5 GB 25 MB Standard 3 USD 30 GB 30 MB Pro 6 USD 100 GB 40 MB Enterprise 10 USD 1 TB 30 MB

Srovnání

V následující tabulce je srovnání tří produktů od výše popsaných poskytovatelů podle několika kritérií, přičemž ceny jsou přepočítány na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB.