Zdanění tombol či binga má vzrůst, u „výherních“ automatů zůstane daň stejná

Podle vládního návrhu by se tak obě sazby daně výrazně přiblížily (30 a 35 %). Před několika měsíci přitom ministr financí Zbyněk Stanjura navrhoval snížit daň loteriím s tím, že vychází z doporučení odborníků z řad adiktologů a diferencované sazby odpovídají společenské škodlivosti a rizikovosti jednotlivých her.

Jaké nyní platí sazby daně u hazardu

Konsolidační balíček obsahuje i změny v oblasti hazardu, a to včetně výše daně. Aktuálně platí následující sazby daně:

35 % pro dílčí základ daně z loterií,

23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek,

23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her,

23 % pro dílčí základ daně z bing,

35 % pro dílčí základ daně z technických her,

23 % pro dílčí základ daně z živých her,

23 % pro dílčí základ daně z tombol a

23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.

Tomboly budou mít vyšší sazbu

Nově vláda navrhuje zvýšení druhé sazby daně z hazardních her z 23 % na 30 %. Vyšší daň se má tak týkat živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker).

Sazby by měly vypadat následovně:

Druh hazardní hry Sazba jednotlivé daně (v %) Okamžité loterie internetové 35 Okamžité loterie ostatní 35 Rychlé loterie internetové 35 Rychlé loterie ostatní 35 Běžné loterie internetové 35 Běžné loterii ostatní 35 Běžné kurzové sázky internetové 30 Běžné kurzové sázky ostatní 30 Živé kurzové sázky internetové 30 Živé kurzové sázky ostatní 30 Totalizátorové hry internetové 30 Totalizátorové hry ostatní 30 Binga internetová 30 Binga ostatní 30 Technické hry internetové 35 Technické hry ostatní 35 Živé hry internetové 30 Živé hry ostatní 30 Tomboly 30 Turnaje malého rozsahu 30 Hazardní hry provozované bez potřebného základního povolení nebo ohlášení 35

Když ovšem před několika měsíci ministerstvo financí přišlo s návrhem na snížení daně z loterií na 23 %, hájilo to tím, že navržené úpravy vychází z doporučení odborníků z řad adiktologů a odpovídají společenské škodlivosti a rizikovosti jednotlivých her při současném pozitivním přínosu do státního rozpočtu. Tomboly, u kterých nyní ministerstvo navrhuje zvýšit daň, přitom vykazují z hlediska škodlivosti nejnižší stupeň rizikovosti, což mimo jiné ukázala analýza, kterou si nechalo v roce 2021 zpracovat ministerstvo financí.

U „beden“ se nic měnit nebude

U technických her, tedy „výherních“ automatů, se naopak daň nijak měnit nemá. „U technických her jsou důvodem rizika plynoucí z překročení vrcholu tzv. Lafferovy křivky, kdy další navýšení daně už kvůli rozšíření šedé ekonomiky negeneruje dodatečný přínos pro státní rozpočet,“ uvedlo ministerstvo financí. Samo ministerstvo financí přitom před několika lety udělalo analýzu, ze které vyplynulo, že zvýšení daně u technických her z 35 na 38 % by generovalo vyšší přínos pro rozpočty.

Příjmy z internetového hazardu půjdou už jen státu

Kromě některých sazeb daně chce vláda změnit i strukturu výnosu daně. Dnešní rozdělení inkasa, kdy u daně z technických her (land-base i internetových) má 35 % stát a 65 % obce podle počtu povolených zařízení a u ostatních hazardních her 70 % stát a 30 % obce, by se v případě internetového hazardu mělo změnit ve prospěch státu.

Nově má platit, že inkaso daně z hazardních her ze všech internetových her bude náležet ze 100 % státu. U land-based hazardních her (nejen technických) naopak nově získá jen 35 % a obce podle počtu obyvatel 65 %. Dopady hraní na internetu u všech typů her totiž v principu nejsou vázány na místo, kde má hazardní společnost provozovnu/sídlo. Z tohoto důvodu se navrhuje změna rozpočtového určení daní tak, že výnos ze všech online hazardních her bude nově 100% příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech land-based hazardních her bude nově 65% příjmem obcí a 35% příjmem státního rozpočtu, vysvětluje důvodová zpráva.

Dělení podle počtu zařízení se nezamlouvá odborníkům

Původně ministerstvo rovněž navrhovalo, aby se u land-base technických her rozdělovaly obcím příjmy dle počtu obyvatel a několik povolovaných zařízení jako doposud. V připomínkovém řízení však ministerstvo vyslyšelo Svaz měst a obcí ČR a ponechalo rozdělení na základě počtu zařízení s tím, že u land-based hazardu je legitimní, že část daňového výnosu připadá obci, která jej na svém území povolila, coby kompenzace negativních dopadů jeho provozu. „Při dělení podle počtu obyvatel by se snížila kompenzace negativních dopadů hazardu těm obcím, které ho na svém území povolily, ve prospěch i těch obcí, které na svém území žádný hazard nemají,“ komentovalo ministerstvo.

Zatímco zástupci hazardu s tímto nastavením souhlasí, poradci z Národní ekonomické rady vlády (NERV) obrat ministerstva kritizují. „Daňové výnosy by měly kompenzovat negativní efekty, které hazard přináší. Když se ale podíváme na Chvalovice a další podobné obce, je jasné, že kompenzace negativních efektů se netýká místních obyvatel, ale hlavně těch, kteří do obce za hazardem přijíždějí,“ uvedl například pro Deník N člen rady a ekonom platební instituce Roger Dominik Stroukal.

Podobně se vyjádřil i jeho kolega z NERV sociolog Daniel Prokop, šéf výzkumné společnosti PAQ Research: Větší část negativních společenských dopadů v podobě vyplácení sociálních dávek nebo řešení oddlužení nakonec neslízne daná obec, ale její okolí. Řešení, kdy většina daní z hazardu zůstane obci, proto považuji za chybné. Vhodnější by mi přišlo, kdyby peníze získal širší region – kraj nebo okres v okolí herny či kasina.

Limit osvobození od daně se sníží na 50 tisíc Kč