Zdravotní dokumentace může rozhodnout o důchodu. Jak dlouho se archivuje?

Jana Knížková
Dnes
Zdravotnická dokumentace není jen věcí lékařů a nemocnic. Může hrát zásadní roli ve chvíli, kdy řešíte dlouhodobou pracovní neschopnost, pojistné plnění, invalidní důchod nebo dokonce soudní spor.

Informace o tom, jak dlouho lékař dokumentaci uchovává, tak může rozhodnout o tom, zda po letech ještě prokážete svůj nárok.

Jak uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna, pravidla stanoví vyhláška č. 444/2024 Sb., o zdravotnické dokumentaci, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Lhůty se liší podle typu péče a rozdíly nejsou malé.

Proč by to měli řešit právě podnikatelé

Zaměstnanci mají při dlouhodobé nemoci větší ochranu v podobě pracovního poměru. OSVČ jsou ale závislí sami na sobě. A na tom, zda prokážou zdravotní stav vůči úřadům nebo pojišťovnám.

Zdravotnická dokumentace se může hodit například když:

  • žádáte o invalidní důchod a potřebujete doložit dlouhodobý zdravotní stav,
  • uplatňujete pojistku pracovní neschopnosti nebo závažného onemocnění,
  • řešíte spor s komerční pojišťovnou o výši plnění,
  • zpětně dokládáte zdravotní komplikace kvůli daňovým úlevám,
  • čelíte kontrole při čerpání nemocenského pojištění jako OSVČ,
  • řešíte odpovědnostní spor (například když kvůli zdravotnímu stavu nedodržíte smlouvu).

U některých podnikatelů může jít o částky v řádech statisíců až milionů korun.

Jak dlouho lékaři dokumentaci uchovávají

Lhůta nezačíná běžet hned po návštěvě lékaře. Počítá se od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy byl proveden poslední záznam.

Konkrétní doby se liší podle typu péče:

Praktický lékař pro dospělé
10 let od změny lékaře nebo od úmrtí pacienta.

Praktický lékař pro děti a dorost
10 let od změny lékaře, od úmrtí nebo od dosažení 19 let věku.

Zubař a gynekolog
5 let od posledního ošetření.

Běžná ambulantní péče
5 let od posledního poskytnutí služeb.

Psychiatrická péče
10 let, u ochranného léčení až 30 let.

Lůžková péče
Až 40 let od poslední hospitalizace.

To znamená, že například hospitalizace kvůli vážnému úrazu může být dohledatelná i po několika desetiletích, zatímco běžné ošetření u specialisty jen několik let.

Měli byste si dělat vlastní kopie?

Je to žádoucí, zejména pokud podnikáte a váš zdravotní stav může mít vliv na vaše příjmy. Máte právo požádat o výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace.

Uchování kopií může být rozumnou prevencí, například při:

  • dlouhodobém nebo chronickém onemocnění,
  • vážném úrazu,
  • plánované operaci s možnými komplikacemi,
  • situaci, kdy víte, že budete uplatňovat pojistné plnění.

Co se děje po uplynutí lhůty

Po zákonné době může poskytovatel dokumentaci vyřadit a zničit, pokud není vybrána jako archiválie. Listinná dokumentace se musí znehodnotit tak, aby nebylo možné obnovit její obsah, elektronická se musí bezpečně smazat.

Po zničení už zpětné dohledání zpravidla není možné.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

