Zdravotní pojištění studentů o prázdninách: Kdy ho platí stát a kdy už musíte sami

Stát hradí zdravotní pojištění za nezaopatřené dítě po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání, nejdéle do 26 let věku. Výjimku tvoří pouze doktorandské studium, kde věkový limit neplatí.
Jak připomíná Všeobecná zdravotní pojišťovna, aby byl student považován za nezaopatřeného, musí splňovat podmínky soustavného studia. Ty se liší podle typu školy i situace po ukončení studia. Každá změna, která má vliv na pojištění, se musí zdravotní pojišťovně nahlásit.
Středoškoláci po maturitě: Rozhodují prázdniny
U středoškoláků platí, že pokud student v květnu nebo červnu úspěšně složí maturitu nebo závěrečnou zkoušku, stát za něj hradí pojištění i během navazujících letních prázdnin až do 31. srpna.
Během tohoto období ale nesmí vykonávat výdělečnou činnost ani být veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud na tyto aktivity navazuje, podmínka soustavné přípravy už nemusí být splněna.
Pokud ale absolvent pokračuje na další školu, stát za něj platí pojištění i nadále.
Kdy vzniká povinnost platit si pojištění sám
Pokud středoškolák po prázdninách nenastoupí do práce, nezačne podnikat ani se neregistruje na úřadu práce, stává se od září osobou bez zdanitelných příjmů. V takovém případě už si zdravotní pojištění hradí sám a musí tuto změnu oznámit své zdravotní pojišťovně.
Vysokoškoláci mají jiný režim
U vysokoškoláků se po ukončení studia pravidla liší. Pokud student složí státní závěrečnou zkoušku a nepokračuje dál, stát za něj hradí pojištění pouze v měsíci ukončení studia a ještě v následujícím kalendářním měsíci, pokud nejsou splněny podmínky výdělečné činnosti nebo evidence na úřadu práce.
Například při ukončení studia v červnu je pojištění hrazeno státem za červen i červenec. Poté už záleží na další životní situaci – zaměstnání, podnikání, evidence na úřadu práce nebo samoplátcovství.
Přechod mezi studii a výjimky
Při přechodu z bakalářského na navazující magisterské studium může být pojištění hrazeno státem i v mezidobí, maximálně však tři kalendářní měsíce, pokud studia navazují bez přerušení.
U přerušení studia stát pojištění nehradí, pokud neexistuje zákonný důvod, například zdravotní omezení doložené lékařem.
Jak si vše jednoduše zkontrolovat online
Celou situaci lze přehledně ověřit v aplikaci Moje VZP, případně v online systému zdravotní pojišťovny VZP ČR. Změny je možné nahlásit elektronicky, přes datovou schránku nebo osobně na pobočce.
Co je důležité nepřehlédnout
Rozhodující je vždy návaznost po ukončení studia. Pokud nenastane zaměstnání, podnikání ani evidence na úřadu práce, může vzniknout povinnost platit si pojištění jako samoplátce. Proto je vhodné si situaci včas zkontrolovat.