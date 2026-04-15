Ženám rostou důchody v posledních letech rychleji než mužům

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Až do roku 2022 se neustále zvyšoval rozdíl mezi důchody mužů a žen, a to ve prospěch mužů. Od zavedení výchovného však naopak rostou penze žen rychleji než mužů.

Na konci roku 2022 činil rozdíl v průměrných důchodech mužů a žen 3271 Kč, na konci loňského roku poklesl na 2435 Kč. Pořád ale jde o vyšší rozdíl, než byl v roce 2018.

Největší rozdíl mezi důchody byl v roce 2022

Jak ukazují data České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), rozdíl mezi důchody mužů a žen se neustále zvyšoval až do konce roku 2022. Například v roce 2018 činil 2402 Kč, o čtyři roky později už šlo o 3271 Kč. 

Starobní sólo důchody mužů a žen
Rok  Důchod mužů (k 31.12.) Důchod žen (k 31.12.) Rozdíl
 2025 22 347 Kč  19 912 Kč 2435 Kč
2024 21 937 Kč 19 493 Kč 2444 Kč
2023 21 545 Kč 19 063 Kč 2482 Kč
2022 19 755 Kč 16 484 Kč 3271 Kč
2021 16 900 Kč 14 060 Kč 2840 Kč
2020 15 868 Kč 13 204 Kč 2664 Kč
2019 14 783 Kč 12 277 Kč 2506 Kč
2018 13 683 Kč 11 281 Kč 2402 Kč

Zdroj: ČSSZ

Co může za rozdíly mezi důchody?

Podle analýzy, kterou v minulosti zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, mohly za výrazné rozdíly především 3 faktory:

  • rozdílná úroveň odměňování na trhu práce (a tím i nižší vyměřovací základ), způsobuje cca 2/3 rozdílu,
  • nižší důchodový věk žen (a tím i kratší doba pojištění) způsobuje cca 1/3 rozdílu; na druhé straně však u žen výrazně delší doba pobírání důchodu (o 7 let delší),
  • u žen se třemi a více (zejména však s pěti a více) dětmi odlišné chování na trhu práce vykazující s výrazně větší pravděpodobností delší přerušení pracovní kariéry nad rámec uznatelné péče do 4 let věku dítěte; má významnější individuální dopad, nikoli statistický vzhledem k nízkému počtu těchto žen.

Výchovné rozdíl snížilo

Od roku 2022 proto došlo k zavedení výchovného, které rozdíl v penzích výrazně snížilo. V roce 2023 klesl na 2482 Kč, na konci roku 2024 se snížil na 2444 Kč a loni poklesl o dalších 9 Kč na 2435 Kč. Stále jde nicméně o vyšší rozdíly než v roce 2018.

Výchovné přineslo zvýšení procentní výměry důchodů o 500 Kč za každé dítě, které pojištěnec vychoval (vychovávalo-li totéž dítě více osob, přihlíží se k výchově dítěte jen u té osoby, která o dítě pečovala v největším rozsahu). Podmínka výchovy dítěte je splněna, jestliže osoba (obvykle žena) osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. 

Důchodová reforma sice původně počítala s tím, že by výchovné mělo být nahrazeno institutem fiktivních vyměřovacích základů, nakonec ale výchovné zůstalo. Úřady jen provedou srovnávací výpočet, kdy rodiče, podle toho, co bude výhodnější, dostanou buď výchovné, nebo fiktivní vyměřovací základ.

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

