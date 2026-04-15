Ženám rostou důchody v posledních letech rychleji než mužům

Na konci roku 2022 činil rozdíl v průměrných důchodech mužů a žen 3271 Kč, na konci loňského roku poklesl na 2435 Kč. Pořád ale jde o vyšší rozdíl, než byl v roce 2018.
Největší rozdíl mezi důchody byl v roce 2022
Jak ukazují data České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), rozdíl mezi důchody mužů a žen se neustále zvyšoval až do konce roku 2022. Například v roce 2018 činil 2402 Kč, o čtyři roky později už šlo o 3271 Kč.
|Rok
|Důchod mužů (k 31.12.)
|Důchod žen (k 31.12.)
|Rozdíl
|2025
|22 347 Kč
|19 912 Kč
|2435 Kč
|2024
|21 937 Kč
|19 493 Kč
|2444 Kč
|2023
|21 545 Kč
|19 063 Kč
|2482 Kč
|2022
|19 755 Kč
|16 484 Kč
|3271 Kč
|2021
|16 900 Kč
|14 060 Kč
|2840 Kč
|2020
|15 868 Kč
|13 204 Kč
|2664 Kč
|2019
|14 783 Kč
|12 277 Kč
|2506 Kč
|2018
|13 683 Kč
|11 281 Kč
|2402 Kč
Zdroj: ČSSZ
Co může za rozdíly mezi důchody?
Podle analýzy, kterou v minulosti zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, mohly za výrazné rozdíly především 3 faktory:
- rozdílná úroveň odměňování na trhu práce (a tím i nižší vyměřovací základ), způsobuje cca 2/3 rozdílu,
- nižší důchodový věk žen (a tím i kratší doba pojištění) způsobuje cca 1/3 rozdílu; na druhé straně však u žen výrazně delší doba pobírání důchodu (o 7 let delší),
- u žen se třemi a více (zejména však s pěti a více) dětmi odlišné chování na trhu práce vykazující s výrazně větší pravděpodobností delší přerušení pracovní kariéry nad rámec uznatelné péče do 4 let věku dítěte; má významnější individuální dopad, nikoli statistický vzhledem k nízkému počtu těchto žen.
Výchovné rozdíl snížilo
Od roku 2022 proto došlo k zavedení výchovného, které rozdíl v penzích výrazně snížilo. V roce 2023 klesl na 2482 Kč, na konci roku 2024 se snížil na 2444 Kč a loni poklesl o dalších 9 Kč na 2435 Kč. Stále jde nicméně o vyšší rozdíly než v roce 2018.
Výchovné přineslo zvýšení procentní výměry důchodů o 500 Kč za každé dítě, které pojištěnec vychoval (vychovávalo-li totéž dítě více osob, přihlíží se k výchově dítěte jen u té osoby, která o dítě pečovala v největším rozsahu). Podmínka výchovy dítěte je splněna, jestliže osoba (obvykle žena) osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků.
Důchodová reforma sice původně počítala s tím, že by výchovné mělo být nahrazeno institutem fiktivních vyměřovacích základů, nakonec ale výchovné zůstalo. Úřady jen provedou srovnávací výpočet, kdy rodiče, podle toho, co bude výhodnější, dostanou buď výchovné, nebo fiktivní vyměřovací základ.