Zloději kol cílí na dražší modely. Pojistka proti krádeži se ne vždy vyplatí

I když jde o meziroční 15% pokles, průměrná škoda na jednom kole naopak vzrostla. Pohybuje se v průměru kolem 32 tisíc korun. Policii se přitom podařilo objasnit pouze 39 % případů.
Nejvíce se krade v Praze, nejméně na Vysočině. Nejvýraznější nárůst krádeží eviduje Jihočeský kraj, následovaný Olomouckým a Zlínským. Podle Vítězslava Mračka ze Štěrba Bike souvisí pokles krádeží hlavně s lepším zabezpečením kol. Lidé častěji využívají kvalitnější zámky a více dbají na jejích hlídání.
Pomáhají i moderní technologie, jako jsou GPS lokátory nebo registrace kol, které ztěžují jejich prodej. Svoji roli hraje také větší kontrola ze strany policie a bazarů. Celkově je dnes krádež kola pro zloděje složitější a rizikovější než dřív, říká Vítězslav Mraček.
Kola tak svoji cenu navyšují. Nejdražší kola se pohybují v Praze, kde je jejich cena okolo 47 tisíc korun. V Libereckém kraji průměr meziročně vzrostl o 37 % na téměř 39 tisícům korun.
Skutečnost, že si Češi pořizují dražší kola, potvrzují i data ERGO Cestovní Pojišťovny (dříve ERV Evropská pojišťovna):
Naši klienti v posledních letech často hlásí škody na dražších modelech Průměrná hodnota škody u odcizeného kola dosáhla loni téměř 44 tisíc korun, říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERGO Cestovní Pojišťovny.
Pojištění proti krádeži se většinou nevztahuje na krádeže z volného prostranství, které přitom tvoří více než polovinu případů. Pokud přesto pojistka pamatuje na tento případ, podmínkou plnění je, že zloděj musel při krádeži překonat překážku, například zámek.