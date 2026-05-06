Zloději kol cílí na dražší modely. Pojistka proti krádeži se ne vždy vyplatí

Michael Hovorka
Včera
Zloděj kola
Pojištění proti krádeži majitele kol a elektrokol ne pokaždé ochrání. Existuje výluka, kterou si majitel musí hlídat. V roce 2025 zloději ukradli necelých tři a půl tisíc kol a elektrokol.

I když jde o meziroční 15% pokles, průměrná škoda na jednom kole naopak vzrostla. Pohybuje se v průměru kolem 32 tisíc korun. Policii se přitom podařilo objasnit pouze 39 % případů.

Nejvíce se krade v Praze, nejméně na Vysočině. Nejvýraznější nárůst krádeží eviduje Jihočeský kraj, následovaný Olomouckým a Zlínským. Podle Vítězslava Mračka ze Štěrba Bike souvisí pokles krádeží hlavně s lepším zabezpečením kol. Lidé častěji využívají kvalitnější zámky a více dbají na jejích hlídání. 

Pomáhají i moderní technologie, jako jsou GPS lokátory nebo registrace kol, které ztěžují jejich prodej. Svoji roli hraje také větší kontrola ze strany policie a bazarů. Celkově je dnes krádež kola pro zloděje složitější a rizikovější než dřív, říká Vítězslav Mraček.

Kola tak svoji cenu navyšují. Nejdražší kola se pohybují v Praze, kde je jejich cena okolo 47 tisíc korun. V Libereckém kraji průměr meziročně vzrostl o 37 % na téměř 39 tisícům korun.

Skutečnost, že si Češi pořizují dražší kola, potvrzují i data ERGO Cestovní Pojišťovny (dříve ERV Evropská pojišťovna): Naši klienti v posledních letech často hlásí škody na dražších modelech Průměrná hodnota škody u odcizeného kola dosáhla loni téměř 44 tisíc korun, říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERGO Cestovní Pojišťovny.

Pojištění proti krádeži se většinou nevztahuje na krádeže z volného prostranství, které přitom tvoří více než polovinu případů. Pokud přesto pojistka pamatuje na tento případ, podmínkou plnění je, že zloděj musel při krádeži překonat překážku, například zámek.

Michael Hovorka, šéfredaktor Podnikatel.cz

Je šéfredaktorem Podnikatel.cz a jeho hlavní doménou jsou rozhovory s odborníky. Zajímá se o sociální sítě, AI a další nástroje z pohledu byznysu.

