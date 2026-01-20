Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Změnili jste trvalý příkaz? Už dnes musí berňáku dorazit nová výše paušální daně

Změnili jste trvalý příkaz? Už dnes musí berňáku dorazit nová výše paušální daně

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Elegantní starší žena s varovně zdviženým ukazováčkem
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
OSVČ v prvním pásmu paušální daně musí upravit výši zálohy a v nové výši paušální daň poslat. Na změnu zbývá pouze tento den.

Pokud se OSVČ rozhodne vstoupit do paušálního režimu, má povinnost hradit paušální daň. Její výše závisí na pásmu, ve kterém se podnikatel nachází. 

Peníze posílají OSVČ většinou jako měsíční platbu, přičemž zákonná splatnost je stanovena do 20. dne kalendářního měsíce. Již dnes by tedy měla být poslána paušální daň za leden. Pozor ale na její výši. 

Výše paušální daně se změnila

Výše měsíční paušální zálohy pro rok 2026:

  • I. pásmo: 9 984 Kč
  • II. pásmo: 16 745 Kč
  • III. pásmo: 27 139 Kč

Vzhledem k tomu, že se výše paušální daně v prvním pásmu zvýšila, je třeba, v případě bezhotovostní platby, změnit trvalý příkaz. 

Měsíční povinnost není nutná

Důležité je vědět, že měsíční platby nejsou povinné. Paušální daň lze uhradit jednorázově na delší období. To výrazně snižuje administrativní zátěž. OSVČ nemusí každý měsíc hlídat účet ani splatnost a daňová povinnost je splněna okamžikem, kdy je částka uhrazena.

Zaplatit lze i celý rok najednou

Paušální daň je možné uhradit jednorázově také za celý kalendářní rok. Stačí správně spočítat celkovou částku podle pásma, ve kterém se OSVČ nachází, a odeslat ji na účet finančního úřadu.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

