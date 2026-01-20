Změnili jste trvalý příkaz? Už dnes musí berňáku dorazit nová výše paušální daně

Pokud se OSVČ rozhodne vstoupit do paušálního režimu, má povinnost hradit paušální daň. Její výše závisí na pásmu, ve kterém se podnikatel nachází.
Peníze posílají OSVČ většinou jako měsíční platbu, přičemž zákonná splatnost je stanovena do 20. dne kalendářního měsíce. Již dnes by tedy měla být poslána paušální daň za leden. Pozor ale na její výši.
Výše paušální daně se změnila
Výše měsíční paušální zálohy pro rok 2026:
- I. pásmo: 9 984 Kč
- II. pásmo: 16 745 Kč
- III. pásmo: 27 139 Kč
Vzhledem k tomu, že se výše paušální daně v prvním pásmu zvýšila, je třeba, v případě bezhotovostní platby, změnit trvalý příkaz.
Měsíční povinnost není nutná
Důležité je vědět, že měsíční platby nejsou povinné. Paušální daň lze uhradit jednorázově na delší období. To výrazně snižuje administrativní zátěž. OSVČ nemusí každý měsíc hlídat účet ani splatnost a daňová povinnost je splněna okamžikem, kdy je částka uhrazena.
Zaplatit lze i celý rok najednou
Paušální daň je možné uhradit jednorázově také za celý kalendářní rok. Stačí správně spočítat celkovou částku podle pásma, ve kterém se OSVČ nachází, a odeslat ji na účet finančního úřadu.
