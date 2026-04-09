Změny v důchodech přinesou nové valorizace a příplatky za vyšší věk

V první fázi se připravují úpravy valorizací, které zajistí zachování kupní síly důchodů, a zavedení příplatků za vyšší věk. Další opatření se budou týkat motivace k pokračování ve výdělečné činnosti a automatického zvyšování důchodů u pracujících příjemců. Účinnost těchto změn bude od roku 2027.
Průběžný systém a výpočet důchodu
V České republice funguje průběžně financovaný státní důchodový systém – příspěvky současně pracujících osob financují výplatu důchodů aktuálním příjemcům.
Starobní důchod se skládá ze dvou částí:
Základní výměra – jednotná částka, stanovena na 10 % průměrné mzdy.
Procentní výměra – individuální částka odvozená z výpočtového základu, který zohledňuje všechny příjmy podléhající pojistnému od roku 1986.
Za každý celý rok důchodového pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu. Pokud příjemce nadále pracuje po nástupu do důchodu, zvyšuje se důchod o 1,5 % za každých 90 dní výdělečné činnosti.
Nové valorizace od roku 2027
Jak uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, od roku 2027 se valorizace důchodů změní tak, aby lépe reflektovala reálné příjmy a životní náklady:
Při výpočtu zvýšení se kromě růstu cen započítá polovina růstu reálné mzdy (dosud se počítala jedna třetina).
Budou zavedeny pravidelné příplatky při dosažení vyššího věku: 500 Kč ve věku 80, 85, 90 a 95 let, 1000 Kč při stých narozeninách.
Podpora práce ve stáří
Součástí změn je i motivace lidí pokračovat v práci, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje. U zaměstnanců bude každý rok v lednu automaticky zvýšena procentní výměra důchodu podle předchozí výdělečné činnosti, a to i při kratším než ročním odpracování.
OSVČ mohou požádat o zvýšení přímo v podání Přehledu o příjmech a výdajích, které bude doplaceno zpětně od ledna, aby byly podmínky srovnatelné se zaměstnanci.
Sleva na pojistném ve výši 6,5 procenta zůstává zachována.
Orientace ve výši důchodů
Reforma důchodů přináší kombinaci přehlednější valorizace, pravidelných příplatků pro starší příjemce a podpory pokračující práce ve stáří. Lidé by měli sledovat, jak změny ovlivní jejich osobní situaci a případně využít nástroje ČSSZ pro orientaci ve výši budoucího důchodu.
Česká správa sociálního zabezpečení nabízí důchodovou aplikaci, která vypočítá aktuální odhad výše starobního důchodu, informuje o odchodu do starobního důchodu a také nabízí kontrolu započtené doby důchodového pojištění.