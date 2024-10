České firmy se inovací nebojí, láká je internet věcí i cloudová řešení

Tři pětiny českých společností se považují za převážně digitální, 17 % pak dokonce za digitálně přirozené. Vyplývá to z průzkumu IDC Digital Executive Sentiment Survey 2023. Z konkrétních technologií je potom nejvíce pozornosti věnováno umělé inteligenci. Není ale ani zdaleka jediná – existuje dlouhá řada dalších technologií, díky kterým mohou firmy začít s digitální transformací už dnes.

Rozhodování na základě dat díky internetu věcí

Firmy stále více využívají internet věcí (Internet of Things, IoT), který umožňuje propojit přístroje a objekty. Ty se tak stávají inteligentními, komunikují s okolím a je možné je vzdáleně monitorovat a ovládat. Chytré senzory umí shromažďovat různá data včetně informací o teplotě či vlhkosti, spotřebované elektřině, lokaci zboží a vozidel a dalších.

IoT využívá i společnost Teta drogerie. Ta v době energetické krize hledala způsob, jak lépe regulovat spotřebu elektřiny, a zaměřila se na optimalizaci vytápění prodejen. Chyběla jí ale potřebná data. „Naší snahou nebylo bezhlavě vypnout topení nebo klimatizaci, ale zařídit vše tak, aby byl zajištěn tepelný komfort pro zákazníky i zaměstnance a abychom zároveň netopili více, než je nutné,“ popisuje situaci Jan Doleček, HR ředitel skupiny pk Solvent, pod kterou spadá i Teta drogerie.

Komplexní řešení chytré senzoriky firmě dodal Vodafone Business. Na prodejny byla naistalována IoT čidla, která zaznamenávají teplotu a získaná data ukládají do cloudu, odkud jsou snadno dostupná skrze aplikaci. Řešení je navíc provozováno na speciální NB-IoT síti určené primárně pro přenos dat.

Firemní data i systémy v bezpečí

S moderními technologiemi ale přichází i nová kybernetická rizika, jako jsou například DDoS útoky. Vzdělávací společnost Scio s nimi také měla zkušenost – útoky zahlcovaly její webové stránky, a ty tak byly návštěvníkům nedostupné. Po implementaci patřičného kyberbezpečnostního řešení byl však problémům konec. „Od té doby, kdy jsme začali službu využívat, nevíme o ní a ani o žádném útoku,“ říká Tomáš Habermann, provozní ředitel Scio.

Zamezit kybernetickým hrozbám může ale i outsourcing dat a procesů do cloudu, jak to udělala konzultačně-technologická společnost Lundegaard a.s. Vývoj, testování a provoz svých aplikací přesunula do externího privátního cloudového prostředí od Vodafone Business. Díky tomu nemusí provozovat vlastní fyzické servery, což šetří firmě peníze a zaměstnancům čas. „Je tady ještě spousta společností, co si myslí, že mít vlastního pracovníka, který cloud zastoupí, je levnější a bezpečnější. Ale není tomu tak,“ říká Libor Šnobl, IT ředitel společnosti.

Autor: Vodafone Czech Republic a.s.

Jednoduchost hraje prim

Pokud je firma otevřená zásadním inovacím, měla by také zvážit modernizaci své IT infrastruktury jako celku. K tomuto kroku se rozhodla například společnost HP-Pelzer, která se zabývá výrobou tepelných a akustických izolantů pro automobilový průmysl. Firma hledala způsoby, jak zefektivnit správu a posílit kapacity datové konektivity, ale i jak ztransparentnit síťové procesy a řídit je na vyšší úrovni.

Firma se rozhodla pro nasazení SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), chytré firemní sítě řízené softwarem. Její výhodou je jednoduchá správa (síť lze ovládat skrze aplikaci) a stabilita (systém sám určuje provoz přes v danou chvíli nejvhodnější datové cesty).

„Běžným standardem propojení mezi odděleními či provozy bývají dvě linky, jedna hlavní – aktivní, jedna pasivní – záložní. Druhá jmenovaná funguje pouze v případě výpadku linky hlavní. S SD-WAN jsme ale přešli na režim dvou aktivních linek, jejichž vytížení lze regulovat dle potřeby,“ popisuje řešení Marek Halámek, IT ředitel ve společnost HP-Pelzer.

Pomoct s digitální transformací může odborník

Na začátku nejen každé digitální transformace firmy, ale i nasazení každé jednotlivé inovace je zásadní zvolit správnou technologii, mít patřičné know-how a řešení zavádět komplexně. I proto se firmám vyplatí mít po boku spolehlivého technologického partnera, který je leckdy komplikovaným procesem bez problémů provede.