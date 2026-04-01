Podnikatel.cz  »  Články

Co si představit pod pojmem SEO konzultace?

Spustili jste web, ale nechodí vám tam lidi? Možná ho jen zatím nemohou najít. Optimalizace webu je běh na dlouhou trať a vždy je lepší přizvat si k tomu někoho, kdo tomu opravdu rozumí. V článku se dozvíte, co přesně obnáší spolupráce se SEO specialisty, proč ji zvážit a jak takového člověka vybrat.
1. 4. 2026
Sdílet

Na co všechno to SEO je?

Práce SEO specialisty stojí na analytice, ale najdeme v ní i prvky psychologie, designu, technické znalosti a v neposlední řadě špetku detektivního umu. Odborník prozkoumá váš web očima vyhledávacího robota i reálného zákazníka, najde nedostatky a navrhne, jak je napravit. Soustředí se hlavně na:

  • Technické SEO: Kontroluje, zda je web rychlý, responzivní pro mobilní zařízení a zda ho Google může správně přečíst.
  • Analýza klíčových slov: Zjišťuje, co přesně vaši klienti píší do vyhledávače. Nejde jen o objem, ale i o relevanci.
  • On-page optimalizace: Ladí strukturu obsahu – titulků, textů obrázků ad. a propojení stránek v rámci cesty zákazníka.
  • Budování autority (linkbuilding): Získávání kvalitních odkazů z jiných webů, které Googlu říkají, že jste důvěryhodní.

Kdy nastal čas na SEO konzultaci?

Mnoho firem začíná řešit problémy s webem a vyhledávači až ve chvíli, kdy klesají prodeje. To je ale dost pozdě. Optimalizovat je potřeba kontinuálně. Zvláště dnes, kdy nebojujete jen o první příčky na Google, ale snažíte se být zahrnutí i v odpovědích AI Overviews a dalších nástrojů umělé inteligence.

„Jedním z nejotřepanějších mýtů je, že kvalitní obsah nepotřebuje SEO nebo linkbuilding, protože nasbírá odkazy přirozeně. Výjimečně se to stát může, ale je to podobné, jako kdybyste tvrdili, že každý může uspět bez jakékoli snahy. V realitě, zvlášť v oborech s vysokou konkurencí, prostě kvalitní obsah bez podpory nestačí,říká Milan Zeman z agentury myTimi, který se optimalizací pro vyhledávače zabývá přes 10 let.

SEO konzultace je tedy vždy dobrý nápad. Jsou ale momenty, kdy byste neměli váhat ani okamžik a přizvat experta:

  • Plánujete tvorbu nového webu nebo e-shopu.
  • Chcete udělat redesign stávajícího webu nebo e-shopu.
  • Vaši zákazníci z webu rychle odcházejí.
  • Váš web na Googlu prostě „neexistuje“.

Čím dříve začnete konzultovat, tím méně peněz později utratíte za opravy chyb, které jste mohli podchytit už v zárodku.

Proč se nevyplatí dělat si SEO sám?

Internet je plný návodů na SEO „snadno a rychle“, tak to ale nefunguje. Jak už jsme zmínili, optimalizace není jednorázová věc. Algoritmy vyhledávačů se mění prakticky každý den a to, co fungovalo loni, vás dnes může poškodit. Amatérské pokusy o SEO pro firmy často končí penalizací webu nebo ztrátou drahocenného času.

Specialista nebo agentura má k dispozici placené nástroje, které mu umožňují vidět to, co vy neuvidíte. Má zkušenosti z jiných projektů a ví, které strategie jsou právě teď efektivní. Vy se můžete soustředit na své podnikání, zatímco odborník kontroluje a spravuje platformu, které rozumí.

Jak poznat experta od šarlatána?

Trh je plný nabídek, ale kvalita se dramaticky liší. Jak poznat, že jednáte s odborníkem na SEO? Schopný specialista nebo SEO agentura vám nikdy nebude garantovat první místo v Googlu do týdne. Takový slib je jasné varování, protože algoritmus nikdo nevlastní ani plně neovládá.

Milan Zeman k tomu říká: „Dobrý SEO specialista by měl umět srozumitelně a snadno vysvětlit: co bude dělat, proč to tak bude dělat a jaké výsledky to přinese.

Odborník se vás zeptá na byznysové cíle, cílovou skupinu, konkurenci a řadu dalších věcí. Zkontroluje vaše stránky a vysvětlí vám analýzu podpořenou daty, nikoliv pocity. Může vám také ukázat případové studie a reference od předchozích klientů. A nakonec stanoví srozumitelný, a hlavně měřitelný plán.

Správné rozhodnutí na začátku vám ušetří tápání a zbytečně vynaložené prostředky na neefektivní marketingové kanály.

Tip: Než se pustíte do rozsáhlých úprav webu, nechte si poradit od někoho, kdo má prokazatelné výsledky a komplexní vhled do problematiky. SEO konzultace od specialistů vám pomohou identifikovat slabá místa vašeho webu a nastavit strategii, která dává smysl.

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).