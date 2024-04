I firma si zaslouží jarní úklid. Nejen na povrchu, ale i digitálně.

Velikost a členitost. Dva parametry, které je nutné znát před úklidem celého domu. A s firmou je to podobné. Když jsou vaším cílem co nejnižší náklady, musíte mít přehled o každém koutě a vědět, co kolik stojí. Základem je tedy seřazení všech divizí, lidí a produktů. Podle velikosti, typu činnosti a ceny.