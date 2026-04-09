Jak mít reklamu na internetu zcela zdarma?

Tomáš Smékal
Autor: Tomáš Smékal
Zdá se vám to jako nemožné? Reklama na internetu zdarma funguje. Nepůjde to ale bez práce. Neplatíte sice za mediální prostor, investujete ale čas, know-how a často se pohybujete na tenkém ledě, kde to nemusí vyjít. Ne každý si ji proto může reklamu zdarma dovolit a ztratí více, než získá.
9. 4. 2026
Zdarma totiž nemusí znamenat efektivně. Výběr vhodných marketingových kanálů je klíčový. Na začátku vám proto může pomoct marketingová agentura, která dá vašemu marketingu směr a ušetří vám čas investovaný do slepých uliček.

Běh na dlouhou trať: SEO a organická dohledatelnost

Dohledatelnost ve vyhledávačích patří mezi nejdostupnější způsoby, jak získat reklamu bez placení za prokliky (PPC reklama). Pokud váš web odpovídá na reálné dotazy a nabízí užitečný obsah, objeví se na prvních pozicích ve vyhledávačích a přiláká nové zákazníky.

Co se počítá?

  • SEO články
  • Publikované případové studie
  • Lokální landing pages
  • Zpracované otázky a odpovědi

Zapomeňte ale na generický AI výplach, který za pár minut vytvoříte v ChatGPT. Vyhledávače hledají kvalitní a smysluplný obsah tvořený pro lidi. Tvorba kvalitních článků se navíc neprojeví hned a čekají vás měsíce pravidelné publikace.

Lokální viditelnost

Firemní vizitky na internetu (např. Google Business profil) fungují hlavně u lokálního podnikání. Pokud zaujmete Google, zobrazí vaši vizitku přímo ve vyhledávači včetně e-mailu, webových stránek a telefonního čísla.

Zákazník si prostřednictvím firemních profilů ověřuje, jak firma funguje a co si o ní myslí ostatní zákazníci. Dejte si proto záležet na kvalitních fotkách a hlavně recenzích od zákazníků. Čím více informací na profilu, tím lépe.

Doporučení a reference

Doporučení od známých patří mezi nejdůvěryhodnější formy reklamy. Nemluvíme teď o influencerech, ale o recenzích od skutečných lidí. Jedná se o jeden z nejsilnějších kanálů, protože vaši službu prodá přes důvěru. 

Má to ale svoje nevýhody. Kladné recenze získají pouze jen kvalitní produkty a služby. A špatnou recenzi z internetu jen tak nesmažete. Proto pokud žádáte klienty o recenzi, zamyslete se nad tím, jak zakázka probíhala a jaká bude jejich odpověď.

Partnerství a spolupráce s jinými firmami

Díky partnerství s jinými firmami získáte cizí publikum, na které cílí jiné společnosti. Partnerství velmi dobře fungují, pokud máte co nabídnout. Pak jde o nízkonákladový a důvěryhodný způsob získávání nových zákazníků.

Jaké kombinace fungují?

  • Účetní + právník
  • Kavárna + lokální cukrář
  • E-shop + tvůrce obsahu
  • Developer + architekt
  • Svatební fotograf + floristika + vizážistka

Naplánujte společné akce, webináře a prodávejte služby v jednom balíčku. Dobře fungují i guest posty na sociálních sítích. Dejte si ale pozor na to, s kým se spojujete. Nevhodné partner totiž může poškodit vaši pověst.

Barterová spolupráce

Výměna služby za službu funguje, pokud se uchopí za správný konec. Svět influencerů překypuje osobnostmi, které za peníze zpromují cokoliv. Taková spolupráce ale přinese optimální výsledky jen málokdy.

Jak může vypadat barterová spolupráce?

  • Výměna služby za službu
  • Produkt za výstup na sociálních sítích
  • Barter za mediální prostor, obsah nebo referenci

Barterová spolupráce sama o sobě není reklama zdarma. Jde spíše o způsob, jak získat mediální prostor bez přímého nákladu v hotovosti. Ve finále nabízíte svůj produkt nebo službu za zmínku ve veřejném prostoru.

Kdy reklama zdarma nedává smysl?

Co když ale nevíte, jaký marketingový kanál dává smysl nebo nestíháte tvořit dostatek obsahu? Tvorba článků a příspěvků na sociální sítě vyžaduje spoustu času. Důležitá je také vhodně zvolená strategie, která přinese výsledky.

A v neposlední řadě – nebude to hned. Do tvorby obsahu investujete spoustu času, ale na výsledky si počkáte. V takovém případě dává smysl marketingová agentura, která vytvoří marketingové kampaně, které dávají smysl vašemu podnikání i rozpočtu.

Marketingová agentura PRESSPROJEKT se zaměřuje na dlouhodobé marketingové strategie, které fungují a nestojí klienty spoustu peněz. Nabízí osobní přístup a partnerství, které přináší dlouhodobý růst. Jedině tak totiž funguje marketing lépe než jednorázová reklama zdarma.

